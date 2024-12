Cabeza la Vaca: historia y singularidad de un Pueblo Mágico

Recientemente, se publicó un artículo que ha despertado “interés” y reflexión, más bien desagrado, sobre la identidad de Cabeza la Vaca, un municipio que no solo cuenta con una rica historia, sino también con un patrimonio cultural y natural digno de reconocimiento. Aunque algunos comentarios del artículo pueden parecer descontextualizados o basados en anécdotas que no reflejan el sentir general de sus habitantes, es una oportunidad para destacar lo que hace especial a este pueblo.





Antigua cárcel y el Rollo, la picota por su jurisdicción especial







Un pueblo con historia y tradición





Cabeza la Vaca, enclavado en un entorno natural privilegiado, ha sido hogar de diversas civilizaciones a lo largo de los siglos, desde los íberos, celtíberos, visigodos e hispanogodos, musulmanes y otra vez nosotros. Estas influencias han dejado una huella imborrable en su arquitectura, tradiciones y modo de vida. Durante la Edad Media, el municipio estuvo vinculado a la Orden de Santiago, lo que se refleja en la arquitectura de su parroquia, su trazado urbano lo hace parecerse por fuera a los pueblos andaluces, mientras que, por dentro, sus casas guardan la tradición y el carácter extremeño. Su icónica Cruz del Royo o Rollo, es la picota donde se ajusticiaban los penados. Es símbolo de jurisdicción con capacidad para ejecutar penas.





La localidad también ha vivido episodios históricos destacados, como el terremoto de 1755, que obligó a la reconstrucción de su iglesia parroquial; y sucesos de la Guerra Civil, como el accidente aéreo en el Cerro de la Buitrera. Cada rincón del pueblo cuenta historias que enlazan el pasado con el presente. Realmente es un Pueblo Mágico. Su gente es mágica, hay muchos que han descubierto en sí un sentido y sensibilidad que va más allá de lo común. Es lo que tiene estar en contacto con la naturaleza de verdad, se entra en la naturaleza y la naturaleza entra en ti.





El terremoto de 1755 afectó gravemente al pueblo, la cubierta de la Parroquial se derrumbó, hubo de reedificar y con ello perdió algo del aspecto de fortaleza que en origen tuvo, pero conserva su aire marcial en su trazado, dado que era una iglesia de la Orden de Santiago, en tierras regentadas y defendidas por la Orden de Santiago. El pueblo tenía casa de encomienda y bastimentos de la orden de caballería, jurisdicción civil y criminal con capacidad para juzgar hasta primera instancia, con privilegio de horca y cuchillo, que es lo que viene a significar el rollo, la cruz elevada sobre peana de tres escalones en redondo, con cuatro brazos, que servían para ajusticiar a los penados, que pudieron ser colgados, de una vez, hasta cuatro, según podemos apreciar claramente porque tiene cuatro puntos desde donde colgar la horca. Este monumento se sitúa delante de lo que un día fuera la cárcel, desde la ventana enrejada podía el reo ver su corto destino al otro lado de las rejas. Cabeza la Vaca fue terreno de realengo.





Incluso tienen restos patentes de una historia contemporánea relacionada con la Guerra Civil, pues en el Cerro de la Buitrera tuvo ocasión un accidente aéreo en el que cayó un bimotor Heinkel 111 de la Legión Cóndor dos años después de haber comenzado la Guerra Civil, que en realidad y fácticamente, no empezó en el 36, sino algunos años antes. En el accidente murieron todos sus tripulantes y se erigió un monumento en recuerdo de aquel suceso, monumento del que algunos reniegan, pero todo es historia; y merece conservarse, es nuestro patrimonio, es nuestra identidad. Somos lo que somos por lo que otros fueron antes.





El tema de la leyenda del caballo de Santiago es una trola que no se la salta un galgo, como se suele decir en Cabeza la Vaca, esa frase es de aquí. En esto pasa lo que en otras tantas ocasiones, que alguno oye campanas, pero en realidad no sabe dónde. Eso de la Pisá del Caballo, no fue nada que hiciera el caballo blanco de Santiago. No. Santiago no estuvo en el pueblo nunca y puede dudarse mucho de que tuviese caballo y más de que fuera blanco incluso. Santiago, el apóstol de Jesucristo a quien le tocó evangelizar España, vivió en el siglo I y fue protagonista de la aparición de la Virgen del Pilar en Zaragoza, la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y Santiago patrón de España. La Virgen se le presentó a Santiago cuando estaba Ella en su lecho de muerte o de dormición, porque subió al cielo en cuerpo y alma, por eso se conmemora el día de la Asunción, de Nuestra Señora. La Orden de Santiago es de la Edad Media, así que algo descaminado de la realidad está esa pretendida leyenda, que no es tal, porque podría ser de otra manera y así estimo es. Veamos.





Se da la circunstancia de que los cronistas históricos hablan de que el caballo de don Pelayo, el de aquí, no vayamos a pensar que es el Pelayo de Asturias, el de la Batalla de Covadonga, no ese no, este otro: Pelayo o Pelay Pérez Correo, el primer maestre de la Orden de Santiago que ayudó a Fernando III a conquistar Sevilla, como puede leerse en el trabajo presentado en la I Jornada de Historia y Crónicas Extremeñas celebrada en Cabeza la Vaca y publicada en el Anuario I y II de la Asociación de Cronistas Oficiales de Extremadura.





El caballo de D. Pelayo Pérez Correa, protagonista del milagro en la Batalla de Tentudía en la que rogó a la Virgen que detuviese el día con el famoso ruego de: “Madre mía, detén Tú el día”, según las crónicas, pisó en varios lugares de los que manó agua.





Esto sí es más lógico, puesto que el terreno tiene abundante masa subálvea y puesto que la guerra exigía contundencia, no extraña pues que el caballo del guerrero más afamado del lugar pisase fuerte la tierra y de ella manase agua. El agua ya estaba allí, no hay nada de milagroso en ello, pero sí, las crónicas cuentan que el caballo de Pelay Pérez Correa pisó en distintos lugares de los cuales manó agua. A la fuerza ejercida por los cascos del caballo o de los caballos de los militares, el terreno cedió y ofreció agua, lo que se pudo recoger también como milagro, pensando -lógicamente- que, en el fragor de las batallas, el agua era un bien más que bien preciado y ellos tuvieron la fortuna de tener la que necesitaron en el momento en que la necesitaban.





Efectivamente y estoy cansada de repetirlo, Santiago no anduvo por aquí. El autor del artículo que hemos aludido ha debido leerse nuestros trabajos en la Revista TABULARIUM Edit, que ya va por el número 12 y el Anuario de Historia y Crónicas Extremeñas, que tiene ya tres números, el tercero aún en prensa; o ha oído hablar de lo escrito, que también puede ser.





Lamentablemente y, siguiendo con el artículo citado, muchos animales han tenido la desventura de caerse al agua y quedarse definitivamente allí, esto puede pasar en terreno pantanoso o en la presa que dista escasos kilómetros entre Cabeza la Vaca y Calera, la presa de Tentudía, donde hemos tenido lamentablemente ocasión de ver ahogada y flotando alguna res.





Aportaciones





Cabeza la Vaca ha aportado mucho a la sociedad, ha dado periodistas conocidos y presentadores de televisión, alguna académica incluso, doctores, médicos, profesores de universidad y un largo etc. Lo más bonito es que, frente al progreso, ha sabido mantener su estructura y proteger su identidad.

Cuando a Cabeza la Vaca va alguien de visita, desea quedarse porque el pueblo es bonito, entrañable y la gente es cariñosa y acogedora, hay algunas excepciones, claro está, pero esas son la excepción que confirma la regla. Siempre ha sido un pueblo hospitalario y forman una gran familia, unidos todos por lazos familiares más o menos cercanos o lejanos.





Naturaleza y aire puro, donde el silencio se oye, donde la cabeza y el cuerpo pueden descansar.





Sus habitantes no son “brujos”





El autor de ese artículo, no muy acertado, tilda a los vecinos de brujos. No es llamado así, ni el pueblo ni sus gentes, por nadie en la actualidad, ni siquiera porque hubiese dos naturalistas videntes hace ya mucho tiempo, en el siglo XIX y principios del XX. Pero sí hay entre pueblos hermanos las cosas propias que existen entre hermanos, “la gente junta es la que dispone”, dice el refrán; si tú me dices esto, yo te voy a decir esto otro. Así, los de Segura dicen a las mujeres de Cabeza la Vaca brujas y ellos y todos los de los pueblos de alrededor, llaman a las mujeres de Segura “zorras”, debió ser un terreno con abundante población de zorros por lo que se puede deducir de este apelativo, pero el sentido original que pudiera haber tenido se vuelve insulto según quien hable. También se dice que “de Segura, ni mujer ni mula, pero si tengo que escoger, mejor la mula que la mujer”, para contrarrestar los segureños tienen otro dicho, pero esto no es más que pura etnografía, es la cultura del pueblo y que disfruta el pueblo, pero como algo suyo, de entre ellos, no de los demás, ajenos a todo esto que, por otra parte, siempre hay alguien que malinterpreta o dispuesto a la crítica.





Aunque en el pasado pudieron surgir sobrenombres o anécdotas fruto de las rivalidades propias entre localidades vecinas, estos forman parte de un folclore que, lejos de ser ofensivo, revela la riqueza de la tradición oral y el sentido del humor característico de la región.





¿Quién ha dicho la estupidez de que a la gente de Cabeza la Vaca se los llama brujos por abreviar?. Quien quiere abreviar dice que son de Cabeza, suprimiendo “la Vaca” y no hay más. Pero eso solo el que tiene prisa, porque los lugareños tienen muy a gala el topónimo de su pueblo.





Imagen de la zona denominada Pisá del Caballo







Naturaleza y encanto





El entorno natural de Cabeza la Vaca es otro de sus grandes tesoros. Sus cerros y manantiales ofrecen un contacto directo con la naturaleza. La pureza de su aire y el silencio que caracteriza la zona invitan al descanso y la introspección. El agua, elemento abundante en esta tierra, ha moldeado tanto su geografía como sus costumbres.





Es rico el pueblo en agua y en hierro, tiene minas de hierro que actualmente no están en explotación y diversas fuentes naturales con una masa subálvea de gran consideración. Los bajos de las casas presentan humedades por capilaridad porque las paredes, de mampostería o de ladrillo, chupan el agua que la tierra mana; así, el suelo a va creando un ambiente fresco en verano y acogedor, al amor de la lumbre, en invierno. Hay cerros y no tan cerros de los que mana agua, porque la masa subálvea es importante.





Es un lugar donde las tradiciones se conservan de manera genuina y sus habitantes, orgullosos de su patrimonio, lo transmiten a quienes los visitan. De hecho, personas de otras regiones, como Sevilla, han elegido Cabeza la Vaca como lugar para establecerse, atraídos por su serenidad y belleza.





La magia de Cabeza la Vaca





El título de "Pueblo Mágico", que será otorgado en FITUR 2025, reconoce no solo su patrimonio tangible, sino también el intangible: su carácter acogedor, su capacidad para mantener la esencia de sus tradiciones y su singularidad cultural. Su historia, cargada de curiosidades, refleja un vínculo profundo con la naturaleza y un respeto por la herencia que les dejaron sus antepasados.





Contribución y legado





Cabeza la Vaca no es solo un lugar con historia, sino también una comunidad que ha contribuido al progreso de la sociedad. Además de lo citado, su gastronomía, tradiciones y la hospitalidad de su gente lo convierten en un destino ideal para quienes buscan una experiencia auténtica.





Este es un pueblo donde el pasado dialoga con el presente, y donde la magia no está en lo sobrenatural, sino en la conexión con la tierra y sus raíces.





Nombramiento en FITUR. Cabeza la Vaca Pueblo Mágico





La distinción y nombramiento como Pueblo Mágico en FITUR (Feria Internacional de Turismo), el día 23 de Enero de 2025 es merecida. No se ha ganado solamente dándole a una tecla en votación por internet, por algo los pueblos comarcanos aplauden este nombramiento y felicitan a Cabeza la Vaca, que será la primera de un largo rosario de nombramientos porque toda Tentudía se lo merece.

Historia, arte, unas piedras que hablan como ellas solas, elocuencia también de sus tradiciones orales y su vida, dándose la mano Extremadura con Andalucía aquí. No en vano, el bajo Badajoz formó parte un día del antiguo reino de Sevilla.





En definitiva





Cabeza la Vaca es un ejemplo de cómo una comunidad puede mantener su identidad frente al progreso. Es un lugar donde la historia y la modernidad conviven en armonía y donde sus habitantes, orgullosos de su legado, están siempre dispuestos a compartirlo con quienes llegan a conocerlo.

Que las palabras sirvan para construir y no para dividir; y que quienes visiten Cabeza la Vaca puedan llevarse una imagen fiel de su riqueza cultural y su carácter único.