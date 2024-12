Las grandes triunfadoras en los Premios del Cine Europeo se verán en Filmin

Las mejores películas europeas del año llegarán a FIlmin en los próximos meses. El pasado sábado se celebró en Lucerna (Suiza) la 37ª gala de los Premios del Cine Europeo que anualmente organiza la Academia del Cine Europeo. Hasta seis películas premiadas llegarán al catálogo de suscripción de Filmin en 2025, a las que hay que añadir "No Other Land", reconocida con el Premio al Mejor Documental, y que se estrena en Filmin el próximo 20 de diciembre. La película, dirigida por Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor, narra la lucha de un activista palestino y un periodista israelí que se oponen a la expropiación y destrucción de poblados por parte del Estado de Israel en la región de Masafer Yatta, en Cisjordania. Se ha convertido en el mejor documental europeo del año por delante de otros dos trabajos nominados que Filmin distribuye en España: "Dahomey", de Mati Diop, y "Música para un Golpe de Estado", de Johan Grimonprez.

"No Other Land", Mejor Documental Europeo del año



"Emilia Pérez", el "narco-musical trans" de Jacques Audiard, se convirtió en la película más galardonada de la noche al recibir 5 premios: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz (la española Karla Sofia Gascón), Mejor Guion y Mejor Montaje. Tras su estreno en los cines de nuestro país el pasado viernes, la película se estrenará en Filmin el año que viene.

Dos premios recibieron también "La sustancia" (anunciada su llegada a Filmin para el 31 de enero) y "The Girl With the Needle" (en cines a partir del 21 de marzo de la mano de ADSO y Filmin). La popular película de Coralie Farget protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley, uno de los grandes fenómenos de 2024, se llevó los premios a la Mejor Fotografía y a los Mejores Efectos Visuales. Por su parte, la sobrecogedora película en blanco y negro de Magnus von Horn se alzó con los galardones a la Mejor Música y al Mejor Diseño de Producción.

Finalmente, otras tres producciones recibieron uno de los premios de la noche. "Flow, un mundo que salvar", se convirtió en la Mejor Película de Animación del año. De nuevo ADSO y Filmin estrenarán en la cartelera nacional la cinta del letón Gints Zilbalodis el 24 de enero. "La tutoría", thriller noruego dirigido por el debutante Halfdan Ullmann Tøndel, se hizo con el Premio Discovery y llegará a los cines el 21 de febrero de la mano de Avalon. Y "El baño del Diablo", de Severin Fiala y Veronika Franz, estrenada recientemente en nuestro país por Caramel Films, se alzó con el premio al Mejor Diseño de Vestuario. Las tres llegarán a Filmin durante el primer semestre de 2025.

Películas premiadas en los EFA Awards que se verán en Filmin:

"Emilia Pérez": Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Guion y Mejor Montaje. "La sustancia": Mejor Fotografía y Mejores Efectos Visuales. Estreno en Filmin: 31 de enero de 2025. "The Girl With The Needle": Mejor Música y Mejor Diseño de Producción. "No Other Land": Mejor Documental. Estreno en Filmin: 20 de diciembre de 2024. "Flow, un mundo que salvar": Mejor Película de Animación. "La tutoría": Premio Discovery. "El baño del Diablo": Mejor Diseño de Vestuario.