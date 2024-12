MadridNoticia descubre los secretos de la suerte de Doña Manolita

Con más de 120 años de historia, la administración de lotería Doña Manolita sigue siendo un referente de ilusión en Madrid. En plena cuenta atrás para el sorteo de Navidad, Cristina Baigorri de MadridNoticia se adentra en este icónico establecimiento para conocer de la mano del Responsable Marketing y E-commerce, Bosco Castillejo, las anécdotas, tradiciones y cambios que han marcado su trayectoria como el lugar donde la suerte cobra vida A pocos días del esperado sorteo de la Lotería de Navidad, Cristina Baigorri ha desplazado los micrófonos de MadridNoticia a la emblemática administración Doña Manolita, un lugar que, tras más de 120 años de historia, sigue siendo un símbolo de ilusión y esperanza en la capital española. Bosco Castillejo, encargado de Marketing y e-commerce del establecimiento, ha compartido con el medio algunos de los secretos que han hecho de este punto de venta uno de los más famosos de España.

Una historia centenaria que comenzó en 1904

La administración de lotería Doña Manolita abrió sus puertas por primera vez en 1904 en la calle San Bernardo. Tras mudarse a la Gran Vía en 1931, desde 2011 se encuentra en la calle del Carmen, donde miles de personas hacen cola cada año con la esperanza de adquirir el décimo ganador.

La leyenda de la suerte de Doña Manolita comenzó, según Bosco Castillejo, gracias a un viaje a Zaragoza. "Se dice que Doña Manolita pasó sus décimos por el manto de la Virgen del Pilar, y desde entonces, no ha dejado de repartir premios gordos", explica.

El día del sorteo, un evento único

El 22 de diciembre es una fecha clave para la administración. Bosco describe cómo el equipo vive ese día lleno de emociones: "Desde julio llevamos vendiendo los décimos de Navidad, y el sorteo es como el broche final a toda la campaña. Es un día emocionante, con prensa, curiosos y compradores llenos de ilusión".

Aunque muchos premiados no acuden a la administración, algunos afortunados de quintos premios sí pasan por Doña Manolita para celebrar. "Es increíble ver la cara de felicidad de las personas que ganan. La alegría se contagia a todos los que estamos aquí", añade Bosco.

Tradición y modernidad

A pesar de la tradición que rodea a Doña Manolita, la administración ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. La venta online ha crecido considerablemente, permitiendo a clientes de toda España adquirir sus décimos desde cualquier lugar.

No obstante, el encanto de hacer cola en la calle del Carmen sigue siendo insustituible. Según Bosco, en los días de mayor afluencia, las filas llegan hasta la Gran Vía, pero avanzan con rapidez gracias a una excelente organización.

Rituales que potencian la ilusión

Entre las costumbres que se mantienen, destaca la entrega de los décimos boca abajo en una carterita especial y el paso de los boletos por un bronce conmemorativo del centenario de la administración. "Estas tradiciones forman parte de la magia de Doña Manolita y son muy apreciadas por nuestros clientes", asegura Bosco.

Un emblema de Madrid

Más que una administración de lotería, Doña Manolita es un icono de la ciudad y un punto de encuentro para madrileños y visitantes que buscan compartir la ilusión de la Navidad.

Con más de 80 premios gordos repartidos en su historia, Doña Manolita sigue siendo sinónimo de suerte y esperanza. Como concluye Bosco: "Os esperamos el día 22 para vivir juntos la emoción del sorteo. Aquí la suerte siempre está presente".