Tormo Franquicias gestiona la inversión de 21,4 millones de euros en la expansión de sus marcas franquiciadoras

La consultora de franquicias sigue alcanzando cifras récord de inversión gracias al impulso proyectado en la expansión de las 62 marcas franquiciadoras que gestiona y representa Tormo Franquicias Consulting, la empresa consultora líder en desarrollo de proyectos de franquicia, expansión de redes y crecimiento empresarial, tiene previsto finalizar este ejercicio 2024 con una inversión superior a los 21 millones de euros para sus clientes, que se concentran actualmente en 62 enseñas de diversos sectores de actividad, entre los que destacan por número de aperturas: restauración, estética y belleza, nuevas franquicias que aportan una significativa innovación, diferenciación y servicios múltiples en diferentes áreas de actividad.

En total, se han producido hasta la fecha 428 firmas de contratos de nuevas unidades de negocio franquiciadas a lo largo de todo el territorio nacional, destacando como en ejercicios anteriores las zonas de Comunidad de Madrid, Levante y Andalucía, donde se concentran con mayor intensidad cerca del 70% de las nuevas aperturas gestionadas. En conjunto, Tormo Franquicias Consulting consigue materializar cerca de un 6% de las aperturas totales que se producen en España.

La consultora es el principal referente en la expansión y desarrollo de empresas franquiciadoras en nuestro país. Gestiona y representa simultáneamente empresas que se encuentran en fase de inicio, así como también ha sido partícipe del crecimiento de las principales enseñas franquiciadoras que operan en nuestro país. "Este es un sistema en pleno desarrollo, con empresas innovadoras que atraen continuamente a los emprendedores e inversores y con un futuro asegurado y en constante crecimiento" indican desde la consultora.

Eduardo Tormo, fundador de Tormo Franquicias Consulting, destaca: "Este no ha sido un año fácil ni para nosotros, ni para nuestros clientes. Pese a todo ello, hemos mejorado los resultados de las empresas que gestionamos. Hemos ampliado simultáneamente nuestra base de clientes y nuestro equipo ha realizado un gran esfuerzo. Todo ello, no hace más que constatar la fortaleza de este sector".

Desde la consultora confirman que se están produciendo importantes cambios en la forma de expansión, comunicación y comercialización de las marcas franquiciadoras. Son cambios que afectan directamente en la cuenta de resultados y entenderlos es cada vez más vital para las empresas que quieren desarrollarse en franquicia.

En cualquier caso, los aspectos clave para conseguir afianzarse siguen siendo, entre otros: tener un modelo de negocio de éxito y con experiencia acumulada, compromiso del equipo fundador, objetivos razonables en consonancia con la realidad de cada empresa, no acortar pasos necesarios, un mínimo presupuesto y el desarrollo de un adecuado programa de franquicia. Si esto se cumple, desde Tormo Franquicias aseguran: "somos muy buenos en aquello que sabemos hacer y que no es otra cosa que preparar a las empresas para crecer y vender franquicias muy por encima de su competencia".

Acerca de Tormo Franquicias Consulting

Tormo Franquicias Consulting es una de las principales empresas consultoras en franquicia en España. Su equipo acumula una amplia experiencia tras haber participado en la creación y desarrollo de proyectos para más de 800 empresas franquiciadoras, ayudando a cerca de 4.000 personas a integrarse en redes de franquicia.

Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de franquicia.