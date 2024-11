Huesca da un paso más hacia la inclusión: empresas locales se reúnen para impulsar el empleo de personas con problemas de salud mental en una jornada de la Fundación Adecco

Un total de 13 empresas oscenses se han dado cita en las instalaciones de Viña del Vero en Barbastro. En este marco, el actor y presentador Javi Martín, diagnosticado con trastorno bipolar y que también es embajador de la Fundación Adecco, ha impartido una ponencia a la IX Mesa de trabajo de salud mental, desarrollada por el grupo Adecco y su Fundación El Grupo Adecco y su Fundación han celebrado la IX Mesa de trabajo en las instalaciones de Viñas del Vero en Barbastro. En esta ocasión se ha puesto el foco en la salud mental y el empleo, con el objetivo de impulsar entornos laborales más saludables, equitativos e inclusivos, donde las personas con este diagnóstico puedan encontrar un empleo que les ayude a normalizar su vida. El evento, que ha congregado a 13 empresas de Huesca, ha contado con Javi Martín, actor y presentador de televisión diagnosticado con trastorno bipolar, y que además es embajador de la Fundación Adecco.

En el contexto actual, ante factores como la incertidumbre económica, el desempleo, el excesivo uso de la tecnología o el sedentarismo, asistimos a un continuado ascenso de personas con algún problema de salud mental. La Fundación AXA cifra en un 30% el incremento de los diagnósticos de salud mental con respecto al año pasado, con un 34% de los jóvenes y adultos presentan un problema de este tipo.

En este marco, el evento ha reunido a expertos del Grupo Adecco y su Fundación junto a empresas de la provincia de Huesca para profundizar en la necesidad de promover la contratación de personas con algún problema de salud mental, así como las barreras y sesgos que siguen lastrando su acceso al empleo.

Beatriz Gutiérrez, directora regional de la Fundación Adecco en Aragón, ha realizado la apertura de la jornada, en la que ha desmontado algunos mitos asociados a las personas con diagnóstico de salud mental. "Se trata de creencias anacrónicas que urge desterrar. Tenemos que ser muy conscientes de que la productividad no se ve afectada por un problema de salud mental en sí mismo, sino por la falta de comprensión y ajustes por parte del entorno. Cuando existen apoyos, las personas con discapacidad mental no solo pueden dar el 100%, sino que aportan un valor añadido único, viendo reforzadas habilidades como la resiliencia, la empatía o una visión diferente para abordar problemas" ha asegurado ante el tejido asociativo de Huesca.

También ha querido poner el foco en las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad por problemas de salud mental a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Así lo demuestra su tasa de desempleo, cercana al 80%. Otro indicativo es su exigua tasa de actividad, que es la más baja para todos los tipos de discapacidad (solo un 29,8% de las personas con discapacidad de tipo mental tiene empleo o lo busca, porcentaje que alcanza el 35% para el resto de discapacidades). "Resulta imperativo promover el empleo entre las personas con discapacidad por diagnóstico de salud mental, cuya tasa de paro alcanza cifras desorbitadas, debido a una falta de concienciación, sensibilidad, conocimiento y recursos", ha reseñado.

En esta línea, Gutiérrez ha presentado la guía ilustrada Entrevistar bien, adaptar mejor: una ruta hacia la inclusión, manual que detalla algunas pautas para que las empresas generen oportunidades laborales inclusivas y sostenibles en el tiempo. "En este documento se muestran algunos recursos de gran valor para favorecer la inclusión de las personas con diagnóstico por salud mental: cómo realizar una entrevista, adaptar un puesto de trabajo, abordar la salud mental en el ámbito laboral o fortalecer la sensibilidad ante aquellas situaciones más estigmatizadas", ha explicado.

Por otro lado, José Ferrer Castillón, director gerente de Viñas del Vero, ha mostrado su satisfacción por la celebración de la jornada: "Esta mesa de trabajo sigue siendo, en su IX edición, un lugar de encuentro indispensable para abordar la diversidad e inclusión en las estrategias de las compañías oscenses. Por primera vez, abordamos un tema tan estratégico y relevante como es la creación de espacios de trabajo abiertos e inclusivos para las personas con diagnóstico de salud mental, un sector de la población en constante aumento, sobre el que aún se ciernen multitud de prejuicios y estereotipos. Si nos comprometemos y nos alineamos para ofrecerles el apoyo suficiente, no solo seremos socialmente responsables, sino también mucho más competitivos".

Javi Martín y su relato de superación y esperanza tras el diagnóstico

La jornada ha contado con el actor y presentador de televisión Javi Martín, reconocido por su activismo en torno a la salud mental. El embajador de la Fundación Adecco ha protagonizado una charla inspiradora, instando a las empresas cuestionar creencias muy arraigadas en la sociedad y a apostar por la contratación de personas con problemas de salud mental. "Después de la incertidumbre, el diagnóstico de trastorno bipolar fue para mí una oportunidad para comprenderme mejor y empezar a hablar abiertamente de salud mental. No ha sido un camino fácil, pero ahora puedo decir que me conozco mejor, y que tengo la voluntad y las herramientas para luchar por mis sueños", ha asegurado.

El actor ha subrayado la importancia de que las empresas promuevan entornos de trabajo inclusivos y abiertos para que todas las personas puedan expresar sus emociones sin miedo a ser juzgadas. "No necesitamos ser expertos en salud mental, sino ser capaces de escuchar y apoyar sin prejuicios. La inclusión comienza por reconocer la vulnerabilidad como un valor humano y no como un signo de flaqueza. Cuando las personas se permiten ser vulnerables, crean un entorno de trabajo más auténtico, colaborativo y empático", ha recalcado antes de dar paso a un tiempo de debate entre las empresas asistentes a la jornada.