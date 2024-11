Leapmotor C-10 lo tiene todo para llamar la atención y sorprender

Unas sensaciones que no se desmienten en el interior, con unos acabados y unos materiales cuidados hasta el último detalle, una habitabilidad de referencia y las tecnologías más avanzadas en aspectos como el confort, la seguridad y las funciones de ayuda a la conducción.



El estilo exterior del Leapmotor C10 es imponente por sus dimensiones. Con una longitud de 4.739 mm, una anchura de 1.900 mm, una altura de 1.680 mm y una distancia entre ejes de 2.825 mm, destaca por su gran presencia en carretera, además de ofrecer un interior espacioso y funcional. Su altura libre al suelo contribuye a garantizar la estabilidad y la seguridad en todo tipo de terrenos.

El frontal del Leapmotor C10 presenta un diseño equilibrado, con faros LED automáticos y barras de techo que realzan el espíritu aventurero del vehículo. Las tres cinturas paralelas en los laterales, junto con los tiradores de las puertas enrasados en negro y la antena "aleta de tiburón", aportan un toque moderno y aerodinámico. Además, el limpiaparabrisas trasero oculto bajo el spoiler y los elegantes pilotos traseros LED contribuyen al aspecto tecnológico y vanguardista del vehículo.



El capó remarca la pertenencia de este modelo al universo SUV con su línea prominente y elevada que, además desempeña un papel clave en la protección de los peatones. La parrilla en forma de mancuerna y el parachoques delantero, bien definido y saliente contribuyen a dar sensación de amplitud y seguridad.

Los laterales presentan tres líneas paralelas que crean una fuerte impresión de fuerza y estabilidad, y los hombros lucen formas redondeadas y llenas que evocan musculatura, con afiladas transiciones que añaden sensación de potencia. Los pasos de rueda ligeramente cuadrados realzan aún más todo el diseño.



En el interior, la atención a los detalles y a la sostenibilidad han sido prioritarios para crear un habitáculo innovador en el que elegancia, funcionalidad y confort se dan la mano. Su cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas que, junto con la pantalla central de alta definición de 14,6 pulgadas, contribuye a la sensación de estar conduciendo un coche altamente tecnológico.

El C10 está lleno de soluciones prácticas, como la caja hueca del reposabrazos delantero, ideal para guardar objetos pequeños o cargar dispositivos electrónicos portátiles, y el portavasos doble central, que incluye soportes laterales internos con resorte para mejorar la practicidad. El selector de conducción PRND está montado en la columna de dirección, lo que ahorra espacio y garantiza un manejo sencillo.

Además, el Leapmotor C10 está equipado con una innovadora iluminación ambiental multimodo que mejora el ambiente interior, garantizando una experiencia sensorial personalizable e inmersiva. Por último, el confort también está garantizado gracias al parasol eléctrico, que mantiene un ambiente fresco y agradable durante los meses de verano.

Con 435 litros de capacidad de maletero en condiciones normales, el vehículo puede albergar hasta siete maletas de 20 pulgadas. Cuando los asientos traseros están abatidos, la capacidad del maletero aumenta hasta 1.410 litros, suficientes para alojar 15 maletas del mismo tamaño. El maletero puede alcanzar una profundidad máxima de 1.820 mm y una anchura de 1.110 mm, ofreciendo una versatilidad prácticamente sin rival.

El espacio interior es muy modulable. Permite múltiples configuraciones que se adaptan como un guante a las necesidades de cada momento. Por ejemplo, a través del botón de control central es posible ajustar fácilmente la posición de los asientos para encontrar una posición de descanso cómoda. Por no mencionar que es posible abatir dos o todos los asientos traseros para crear aún más espacio. Además, con los asientos delanteros y traseros completamente abatidos, el C10 puede convertirse en una cama doble de 1,8 metros de largo y 1,2 metros de ancho. Además, el vehículo incluye 26 espacios de almacenamiento: 10 en la primera fila, 10 en la segunda y 6 en el maletero, lo que garantiza que haya un espacio específico para cualquier necesidad.

Los interiores están fabricados con materiales de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente para ofrecer una experiencia de conducción premium y confortable. Los asientos, tapizados en silicona certificada por OEKO-TEX® STANDARD 100, son especialmente aptos para familias con niños gracias al uso de materiales eco-compatibles y a un sistema de gestión de la calidad del aire que garantiza un ambiente saludable en el interior del coche.



Leapmotor International

Leapmotor International B.V. es una joint-venture dirigida por Stellantis con una asociación de 51/49 entre Stellantis N.V. y Leapmotor. Con sede en Ámsterdam, la compañía se centra en redefinir el panorama de los vehículos eléctricos (VE) aprovechando la tecnología y la innovación de vanguardia. Leapmotor International se compromete a ofrecer soluciones de movilidad eléctrica asequibles y centradas en la tecnología a clientes de todo el mundo. La compañía inició sus operaciones en Europa en septiembre de 2024, con 250 puntos de venta a finales de año, y tiene previsto expandirse a India, Asia-Pacífico, Oriente Medio, África y Sudamérica a partir del cuarto trimestre. La gama de productos de Leapmotor International incluirá inicialmente el T03, un VE urbano del segmento A, y el C10, un vehículo familiar del segmento D totalmente equipado, con otros modelos previstos para los próximos tres años.

