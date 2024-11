​La violencia de género en cifras: una realidad que no podemos ignorar

La violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad alarmante en todo el mundo. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. Este fenómeno no distingue fronteras ni culturas, afectando a mujeres de todas las edades y estratos sociales.



Situación en España

En España, la violencia de género continúa siendo una preocupación central. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 se registraron 36.582 mujeres víctimas de violencia de género, lo que representa un incremento del 12,1% respecto al año anterior. La tasa de víctimas se situó en 1,7 por cada 1.000 mujeres de 14 años o más.

En cuanto a las víctimas mortales, hasta octubre de 2024, 37 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Este dato refleja la persistencia de una problemática que requiere atención y acción continuas.

La última víctima mortal que la sociedad ha de lamentar se producía este pasado fin de semana, cuando un hombre mataba a tiros su esposa en la localidad sevillana de Estepa. Tras el crimen, el presunto agresor se ha suicidado.

Impacto en menores

La violencia de género no solo afecta a las mujeres directamente involucradas, sino también a sus hijos e hijas. Desde 2013 hasta enero de 2024, 432 menores quedaron huérfanos debido a la violencia de género en España. Además, en el mismo período, 52 menores fueron asesinados en contextos de violencia de género.

Respuesta institucional y social

Las instituciones españolas han implementado diversas medidas para combatir la violencia de género. El Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género (ATENPRO) registró, hasta julio de 2024, un total de 148.373 altas desde su creación en 2005. Solo en julio de 2024, se contabilizaron 1.034 nuevas altas, lo que supone un incremento del 22,1% respecto al mes anterior.



Además, el servicio 016, que ofrece atención telefónica a víctimas de violencia de género, ha ampliado sus canales de comunicación, incluyendo WhatsApp y un chat en línea, para facilitar el acceso a la ayuda. En agosto de 2024, se recibieron 773 consultas pertinentes a través de WhatsApp, de las cuales el 87,1% estaban relacionadas con violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja.

Desafíos actuales

A pesar de los esfuerzos realizados, persisten desafíos significativos. La violencia digital, por ejemplo, ha cobrado relevancia en los últimos años. Según la Diputación Provincial de Jaén, el 80% de las mujeres han recibido acoso a través de redes sociales, y el 53% ha recibido fotos sexuales no solicitadas. Este tipo de violencia requiere nuevas estrategias de prevención y protección.

Otro desafío es la violencia sexual contra menores. En España, más del 80% de las víctimas de delitos sexuales son niñas, y la mayoría de los agresores son familiares. Solo se denuncia un 15% de los casos de abuso sexual infantil, lo que indica la necesidad de fortalecer los mecanismos de detección y denuncia.

El papel de la educación

La educación se reconoce como una herramienta fundamental para prevenir la violencia de género. El Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suanzes, ha propuesto la inclusión de una asignatura en los colegios para combatir la violencia machista, destacando la importancia de educar en igualdad desde edades tempranas.

Avances y desafíos en la lucha contra esta lacra social

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es una oportunidad para reflexionar sobre los avances y desafíos en la lucha contra esta problemática. Si bien se han implementado numerosas iniciativas y programas, las cifras indican que aún queda un largo camino por recorrer. Es imperativo que sociedad e instituciones continúen trabajando de manera conjunta para erradicar la violencia de género y garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres.