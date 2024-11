Tan solo uno de cada diez españoles no comprará en este Black Friday

Imagen de Max Fischer (Pexels)

Se acerca la última semana antes del Black Friday, y aunque la gran mayoría de los españoles espera con ganas ese momento, hay un segmento de la población que no siente ningún tipo de expectación por el evento. Según el estudio de idealo, 1 de cada 10 españoles siente indiferencia por este período de ofertas.

Entre los que no están interesados, se pueden encontrar varias razones: un 22 % de los encuestados afirma que prefiere prestar atención a su presupuesto, mientras que un 26 % desea limitar su consumo. El 25 % considera que ya tiene todo lo que necesita, y un 37 % duda que los precios realmente sean más baratos durante este periodo.

El estudio también señala que entre los que van a comprar, más de un 70 % tienen pensado gastar lo mismo o menos que el año pasado, mostrando una tendencia en regresión respecto al gasto del curso anterior. De aquellos dispuestos a comprar menos, un 44 % lo hará debido a tener menos capacidad económica, y un 30 % porque busca ser más consciente y responsable en su consumo, evitando caer en compras impulsivas. Es reseñable que además, un 27 % planea hacer compras más pequeñas en comparación con el año pasado.

¿Cuánto van a ahorrar los españoles?

Durante el período de ofertas, los españoles tienen grandes expectativas en cuanto a los descuentos que podrán aprovechar. Según el estudio, el 34 % de los encuestados espera obtener un ahorro de entre el 11-20 % en sus compras. Por otro lado, y con un peso similar en la encuesta, un 33 % de los españoles creen que ahorrarán entre un 21-40 %. Esto es un indicador de que la ciudadanía espera grandes ofertas y descuentos de cara a este Black Friday.

Regalos de Navidad: ¿Es el momento de comprarlos?

Cuando los consumidores piensan en el Black Friday, piensan en las mejores ocasiones para adquirir productos a un mejor precio. Por esta razón, el estudio refleja que 1 de cada 3 españoles comprará sus regalos de Navidad aprovechando este período. La mitad de los encuestados comenta que aún está indeciso, y tan solo un 13 % prefiere esperar a otro momento para hacer las compras navideñas.

¿Devuelven los españoles los productos comprados en el Black Friday?

El estudio muestra que las devoluciones siguen siendo una parte significativa del proceso de compra en el Black Friday para los españoles, pese a que este proceso tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Un 40 % de los compradores espera devolver alguno de los productos adquiridos, frente al 60%, que no prevé hacer devoluciones.



Si se pone el foco en la franja de edad, los compradores de 35 a 44 años son los más propensos a realizar devoluciones (42%), mientras que los de 55 a 64 años son los menos inclinados (31%).

Cuando aparece el tema de la sostenibilidad en la encuesta, un 47 % de los españoles afirma que estaría dispuesto a pagar un poco más por productos más sostenibles, mientras que un 53% no lo haría. La disposición a pagar más por productos sostenibles varía por edad, y otorga un resultado sorprendente: los más jóvenes, de 25 a 34 años, son los más dispuestos a hacerlo (49%), mientras que el grupo de 55 a 64 años son los menos interesados (42%).

Pese a las críticas y dudas de algunos consumidores, un 60% de los españoles expresa estar contento con la existencia del Black Friday, lo que demuestra que sigue siendo un evento atractivo para una amplia mayoría.

Kike Aganzo, responsable de comunicación de idealo, ha comentado lo siguiente: “Debido al aumento de costes en todos los sectores, las expectativas para las ofertas que van a recibir los consumidores por parte de las tiendas siguen siendo muy altas. Las empresas deben ser creativas en sus estrategias para garantizar que sus descuentos sean competitivos, pero respetando siempre al consumidor”.