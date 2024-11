"La Jaula de Oro": el sueño de los migrantes. De la gloria por el infierno y del paraíso por la miseria

Día a día, miles de personas de toda Latinoamérica cruzan países enteros en busca de una mejor vida que sueñan encontrar en los Estados Unidos. Lo que muchos no saben es que el camino será tormentoso y en ocasiones, mortal. ¿Vale la pena arriesgar la dignidad, la familia y la vida misma por el deseo de tener algo más? Esto merece una profunda reflexión en torno a la realidad que rodea a los países en desarrollo: la falta de oportunidades, la inseguridad y carencia de respeto por los derechos humanos. Junto a todo lo anterior, el terrible y creciente problema de las leyes migratorias, que frente a lo inevitable no han podido adaptarse a la sociedad, convirtiéndose en barreras dolorosas y marginales.

Esta película cuenta la historia de Juan y Sara, dos jóvenes menores de edad que emprenden un viaje desde Guatemala hacia Los Angeles, California. En los primeros momentos del recorrido se topan con Chauk, un indígena Tzotzil que sueña con la nieve y que no habla nada de español. La ilusión ciega los límites del peligro que pueden correr, junto con la inocencia de culminar el viaje sin tantos riesgos, con la ilusión de cambiar su vida para siempre.

Junto con los tres personajes, Quemada-Diez recorre kilómeros para atravesar todo México, y lo hace arriba de La Bestia, un tren que recorre el país de punta a punta y que se convierte en un medio obligado para llegar al paraíso norteamericano. Sin embargo, la máquina es sólo el principio de un camino tortuoso que vuelve inconcebibles los peligros a los que se someten todos aquellos que deciden arriesgar su vida en manos de las inclemencias del clima y de la irracionalidad humana.

Lo que viven Juan, Sara y Chauk los lleva a sus límites, y los cuestiona –aún a su corta edad- sobre sus valores y principios. Cada caída (o bajada del tren) y cada experiencia los nutre, pero también les demanda tomar decisiones, luchar por su vida, y velar por su integridad y la de sus compañeros que, a cada kilómetro, se vuelve tan importante como la propia.

Los tres actores que interpretan a los protagonistas son realmente jóvenes de edad, y sólo la chica (Karen Martínez) ha tenido un poco de experiencia actoral previa. Por tal razón, también es de reconocerse el trabajo de Quemada-Diez con ellos, no sólo en el plano de composición escénica y fílmica, sino también emocional. El dolor, la incertidumbre, la seguridad, el miedo, los prejuicios, el celo, el cariño y la jovialidad emanan en cada gota de sudor y en cada mirada de añoranza.

La jaula de oro es una trampa mortal, que vale la vida de quien decide arriesgarse, y que conduce a un cambio radical; La jaula de oro es una propuesta estética que se basa en la simpleza de su forma –sin dejar de lado la belleza cinematográfica- para reflejar una historia de las múltiples realidades que día a día se encarnan en personajes auténticos que padecen las inclemencias del trayecto de “El tren de la muerte”.

La denuncia que hace esta película es contundente y reclama que el mundo voltee a ver el fenómeno de la migración que está costando vidas y que se convierte en un sistema que hunde más al espíritu humano. Este reclamo, el director lo hace elegantemente y con una narrativa que ya le ha dado la vuelta al mundo, sorprendiendo a la crítica y creando un nudo en la garganta de quien la visiona.

Ficha Técnica: LA JAULA DE ORO, México, 2013.

Dirección: Diego Quemada-Diez Guion: Diego Quemada-Diez, Lucia Carreras, Gibrán Portela Producción: Edher Campos, Inna Payán, Luis Salinas Fotografía: María Secco Música: Leonardo Heiblum y Jacobo Lieberman Reparto: Brandon López, Rodolfo Domínguez, Karen Martínez

CONSIDERACIONES FINALES:

La Jaula de Oro es una cinta reveladora y estremecedora del sueño americano de 3 migrantes centroamericanos saturado de fraternidad y de amistad pero eclipsado por el peligro que convertidos en tragedias comunes, por los retos y desafíos que representa la odisea de cruzar sin papel alguno: la frontera sur entre Guatemala y México hasta ser asaltados y desvalijados por las policías locales, los agentes de Instituto Nacional de Migración y hasta las bandas de criminales que asaltan el paso de la bestia, un tren de carga al que montarse en él :es el único medio de transporte para cruzar toda la república y/o el territorio nacional de sur a norte a falta de recursos, solo a su paso encuentran la solidaridad y el apoyo que les brindan con la comida los pueblos y comunidades del sureste de México también en los albergues del padre Solalinde, de esos 3 migrantes, Sara es reclutada para la trata, quedándose sólo 2, Juan y Chauk, el indígena Tzotzil y mientras toman el tren encuentran trabajos temporales y los dos llegan montados en la bestia hasta la frontera norte, logrando contactar a los polleros y/ traficantes de indocumentados que los ayudan a pasar por debajo del Muro Fronterizo, para luego enfrentarse al inclemente desierto, donde Chauk es asesinado por un francotirador, de los llamados “Ilegal Hunters” quedándose sólo Juan como sobreviviente hasta que logra llegar a la Ciudad de Los Angeles, California en la que solo consigue un trabajo en la Empacadora de carnes, y al final se queda enchamarrado en medio del invierno contemplando la caída de la nieve.

La Jaula de Oro tiene una trama y un contenido muy similar a la película mexicana DESIERTO, dirigida por Alfonso Cuarón, solo que con diferente final y/o epílogo.

Las caravanas de inmigrantes que transitan de Sur a Norte constituyen una avasallante realidad, que pese a los contratiempos y contingencias son incesantes y no se detienen( a lo que Carlos Fuentes en su libro: la Frontera de Cristal: llamara la invasión cromosómica) los mismos asumen los riesgos de perder la vida desafiando a la muerte y a 60 días de la toma de posesión de la Presidencia de USA por el magnate republicano Donald Trump y que el gobernador de Texas Greg Abbott, ya le ofreció al Presidente electo 2025-2029, un amplio territorio para instalar un centro de detención de migrantes como un símil y/o una caricatura pero en otro tiempo histórico y en pleno siglo XXI, de los campos de concentración Nazi en la II Guerra Mundial y ahora con la realidad bélica de los desplazados en los territorios de Gaza y Palestina, además GA ya reinició los trabajos de colocar en el Río Bravo: Clarabollas para evitar el cruce de indocumentados.

