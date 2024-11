Belén García López publica ‘Cuando aprendí a dibujar líneas rojas’.

CÍRCULO ROJO.- Como bien dice Belén García López, autora de ‘Cuando aprendí a dibujar líneas rojas’, no se trata de un libro de autoayuda, sino de autodescubrimiento.” Yo si decidí cambiar, empecé a poner líneas rojas y han pasado muchas cosas en mi vida y lo de " con cincuenta años casi ahora..." Pues ahora he descubierto lo que quiero, con que quiero estar y como quiero vivir, he dejado de sobrevivir. ¡Ojo! Tuve gente maravillosa que me han acompañado en el camino y no ha sido fácil, pero está mereciendo la pena, porque sigo creciendo y aprendiendo”, añade ella misma.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “un acompañante, un viaje a la vida real con ejemplos muy sencillos que a veces dejamos y dejamos pasar hasta que se nos graban, un poco de humor, un poco de ayuda y una experiencia y si quieren pueden empezar un cambio, si quieren, repito. Hay unos ejercicios donde puedes pararte, tomarte tu tiempo, quizás nunca te hayas hecho esas preguntas así que es una forma también de conocerte, de empezar a saber a quién querer, a ti”.

SINOPSIS

Un libro que recorre la vida del crecimiento personal, marcando límites con ejemplos de la vida cotidiana, donde la autora os cuenta cómo pasó de sobrevivir a vivir.

No lo considera un libro de autoayuda, sino un libro que te puede acompañar a descubrirte y marcar límites sin sentirte culpable. Cada uno decidirá si le ayuda o no, la finalidad es que te acompañe y disfrutes de la lectura del mismo.

AUTORA

María Belén García López (diciembre de 1974), maestra, especialista en inteligencia emocional y en arteterapia, enamorada de la educación, la lectura, la pintura y la escritura. Buscadora incansable del aprendizaje y de conocimientos. Desde muy joven escribía relatos y cuentos cortos, pero es ahora cuando ha consolidado su primera obra, Cuando aprendí a dibujar líneas rojas.