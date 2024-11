Worldline facilita a GarantiBBVA International N.V. el cumplimiento de la regulación de pagos instantáneos de la UE mediante una solución cloud

Worldline [Euronext: WLN], líder global en servicios de pagos, ha alcanzado un acuerdo con GarantiBBVA International N.V. para implementar su solución cloud de pagos instantáneos. Este acuerdo permitirá a GarantiBBVA International garantizar el cumplimiento de la regulación de pagos instantáneos en los próximos años, lo que representa un paso significativo en la transformación digital del banco La asociación estratégica representa un avance significativo para GarantiBBVA International, proporcionando no solo un camino rápido y sencillo para el cumplimiento con la regulación de Pagos Instantáneos de la UE, sino también para acelerar su proceso de transformación digital. Al adoptar la innovadora solución de Worldline, GarantiBBVA International estará preparada para enviar y recibir pagos instantáneos de acuerdo con los nuevos requisitos normativos, al tiempo que mejora su oferta de servicios y mejora su eficiencia operativa.

La solución cloud de pagos instantáneos de Worldline ha sido diseñada para satisfacer las necesidades específicas de bancos de tamaño medio, ofreciendo un sólido conjunto de servicios que garantizan el cumplimiento normativo, la eficiencia, escalabilidad y una rápida puesta en marcha en el mercado, permitiendo a los bancos ofrecer transferencias de fondos seguras, fiables y en tiempo real a sus clientes.

Sheri Brandon, Director de Nuevos Negocios en Financial Services en Worldline: "Estamos comprometidos a equipar a los bancos medianos con las herramientas innovadoras necesarias para sobresalir en el ámbito de los pagos instantáneos y estamos encantados de apoyar a GarantiBBVA International en esta transformación crítica. Esta colaboración con GarantiBBVA International destaca nuestro compromiso de ofrecer soluciones de pago innovadoras, eficientes y escalables y estamos agradecidos por su continua confianza".

Marco Witteveen, COO de GarantiBBVA International N.V.: "Esta asociación con Worldline es un paso fundamental, ya que no solo asegura nuestro cumplimiento con la Regulación de Pagos Instantáneos de la UE, sino que también fortalece nuestra capacidad para ofrecer a nuestros clientes soluciones de pago rápidas, seguras y confiables. Hemos confiado nuestros pagos SEPA a Worldline durante muchos años, y estamos deseosos de adoptar las eficiencias operativas y funcionalidades mejoradas que esta innovadora solución proporcionará a GarantiBBVA International y a nuestros clientes".