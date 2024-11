La poesía, la música y el discurso vegano confluyeron en la presentación de «Los hijos de Romeo y Julieta», de Ángel Padilla

«El ecologismo seguirá siendo una estafa mientras no integre el veganismo en su discurso contra el calentamiento global». Este fue el mensaje medular que trasladaron al público asistente a la presentación del libro de Ángel Padilla “Los hijos de Romeo y Julieta” los actores en el evento -y que buscan hacerlo extensivo en los medios de comunicación-, la cantante vegana Verito Monetta, la bailaora vegana Sandra “La Madueño”, la portavoz en Valencia del colectivo “Rebeldes indignadas” Rosa Más González y el conocido como “el poeta de los animales”, Ángel Padilla.



El evento se llevó a cabo el pasado viernes 15 de noviembre, en la librería Argot de Castellón, con gran afluencia de asistentes. Hubo voluntarias de distintas protectoras de animales, sobre todo de Aspac Amigos de los Animales de Castellón, organizadora del acto junto a Liberta.

“Los hijos de Romeo y Julieta” contiene ilustraciones de la artista argentina Ana Clara Pees y dos prólogos de directoras de teatro que han representado obras dramatúrgicas de Ángel Padilla. El libro ha sido publicado en 2024 por la editorial valenciana La Consentida, en su colección “Teatro”, creada con el libro de Padilla, colección que ya cuenta con su segundo libro “Pinky Promise”, con autoría de Joan Albalat, Sergio Alonso y Victoria Avinyó.

La sinopsis de “Los hijos de Romeo y Julieta” reza: ¿Recuerdas los cuentos que te contaron de pequeña/o? ¿A que impactaron gravemente en ti? El autor de este libro busca llegar a tu corazón, lector, de igual forma que con un cuento antiguo, con esta obra de teatro contemporáneo, Los hijos de Romeo y Julieta. En esta historia se nos dice que todos, para bien o para mal, somos hijos de nuestra cultura. Habitamos en “un mismo teatro”. Y ¿qué pasaría si un buen día una pareja de habitantes del futuro, llegados del más llameante y álgido Calentamiento Global, viajasen aquí, para hablar con nosotros, para contarnos una roja y terrible historia (en el fondo tú sabes cuál es), que podría cambiar la vida de todos nosotros, como si pasando una hoja llamada invierno, llegásemos a otra con nombre primavera?

En el acto, Ángel Padilla justificó la relevancia de dicha obra en nuestra actualidad (de su aviso terrible) pero explicó que todavía podemos y debemos aferrarnos a la esperanza. Una esperanza que según se puede leer en el cartel del evento podrá germinar y guiarnos, únicamente, «desde la creatividad y el esfuerzo común». Un esfuerzo común que hasta ahora no existe -arguyó el autor en la presentación- pues todos los empeños para reparar los males provenientes del calentamiento global omiten abordar el elemento más sangrante y vergonzoso: la esclavitud animal».

De igual manera se pronunció Rosa Más, integrante del colectivo “Rebeldes indignadas”, muy en la palestra de la actualidad por artículos muy combativos en prensa como “'Golpe de estado' del lobby ganadero en el movimiento ecologista” o “Del plato a la Dana”, la cual dijo:

«Desde Rebeldes Indignadas denunciamos que las grandes organizaciones ecologistas silencian los mayores problemas y soluciones a la crisis climática: La industria alimentaria de la explotación animal pues es la primera causa de extinciones masivas, destrucción de ecosistemas y contaminación global, al ocupar el 80% de la agricultura mundial, más de un tercio de la superficie habitable, y ser principal fuente de deforestación, así como de la devastación de más del 55% de los océanos.

«La comunidad científica lleva años alertando de que eventos como la DANA que ha asolado Valencia y otras partes del territorio español serán cada vez más fuertes y frecuentes debido al cambio climático (sumado al urbanismo desaforado que ha enterrado las salidas naturales del agua bajo el cemento). Esta DANA, que se ha descrito como la mayor catástrofe de la historia del país, es solo el comienzo anunciado de lo que está por venir en los próximos años. ¿Cuántas DANAs como esta o peores han de suceder hasta que los gobiernos activen la emergencia climática? Y sobre todo, ¿qué es lo que realmente habría que hacer en dicha emergencia, para evitar el aumento exponencial de estas catástrofes, y que no figura en absoluto en la agenda de los gobiernos? Esta situación nos debe llevar a un replanteamiento profundo de la civilización y los modos de vida dominantes. La respuesta a la DANA, para frenar en lo posible su proliferación exponencial, habría de ser, en este orden:

La transición a dietas vegetales que permitan una restauración efectiva de la naturaleza, la biodiversidad y los ciclos de agua y nutrientes, de modo que bosques y océanos puedan regular el clima planetario, integrando la perspectiva antiespecista, habitualmente denostada y excluida, en el epicentro del debate ecosocial. El decrecimiento radical de consumos en todos los órdenes de la vida como único modo de frenar los combustibles fósiles, hacia modos de vida desindustrializados y más cercanos a los de numerosas comunidades indígenas de la Tierra. El replanteamiento profundo de nuestro modo ubicuo y destructivo de habitar y ocupar la Tierra, con un freno a la urbanización, especialmente de la tan castigada costa, así como iniciando un debate sobre el tabú de la superpoblación, que urge abordar desde perspectivas radicalmente democráticas, ecofeministas, queer y antirracistas. Sin estas medidas solo podemos prepararnos para una multiplicación exponencial de estos eventos así como de sequías extremas e incendios, olas de calor letales, subida extrema del nivel del mar y mucho más, asumiendo un escenario de posible extinción en este siglo por el delirio de una economía suicida y genocida de crecimiento ilimitado».



El público asistente en la presentación del libro pudo disfrutar de la danza que Sandra “La Madueño” realizó del poema “Mañana”, recitado por Ángel Padilla, y de la emotiva y poderosa interpretación de la canción “Romeo de la muerte” a cargo de Verito Monetta.

Se leyeron fragmentos del libro “Los hijos de Romeo y Julieta” como el que sigue, en el que (en la obra) el actor que hace de Romeo desvela a los viajeros del mañana y a su propia novia -la que hace de Julieta- el tiempo en el que preparó una tesis sobre el medio ambiente y se topó con la verdad de la crisis climática: “Cansancio... Es una buena palabra para describirlo. Descubrir... Que todo lo que dicen los que saben del tema para explicar estos calores, que no hay casi lluvias, la tierra, sequísima, se agrieta en espacios cada vez más extensos, es verdad. Que el mar hierve loco y llora, y nos acompaña con sus viudas cubiertas completamente de visillos azul oscuro tocando cada día más fuerte en nuestras puertas.»