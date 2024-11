​Cómo comprar online de manera segura durante el Black Friday

Cada año, el Black Friday se convierte en una de las fechas más esperadas por consumidores y empresas, marcando el inicio de la temporada de compras navideñas con descuentos irresistibles. Sin embargo, junto a las ofertas, proliferan los intentos de estafa y los fraudes online, haciendo necesario que los compradores se mantengan alerta. Según datos del Ministerio del Interior de España, en 2023 las denuncias por fraudes en compras online aumentaron un 30% durante el Black Friday. En este contexto, saber cómo realizar compras seguras es clave para evitar sustos y disfrutar de las ventajas que ofrecen muchas ofertas.



A continuación, se detallan algunas recomendaciones y estrategias para comprar online de forma segura durante el Black Friday.

1. Comprar en sitios web que sean fiables

El primer paso para evitar fraudes es elegir bien la plataforma de compra. Optar por páginas web de marcas reconocidas y evitar sitios desconocidos es una regla básica. El distintivo de confianza para saber si una tienda online es segura es el protocolo de seguridad HTTPS, que se muestra en la URL como “https://” o con un candado. Aunque no es una garantía total, HTTPS indica que la página utiliza un cifrado seguro para proteger los datos del usuario.

Es importante también leer opiniones de otros compradores. Portales como Trustpilot o Google Reviews permiten acceder a reseñas reales de otros consumidores y, en ocasiones, ayudan a identificar posibles señales de alarma, como productos no entregados, demoras excesivas en envíos o servicio postventa ineficaz.

2. Proteger la información personal y financiera

Uno de los riesgos más frecuentes en el Black Friday es el robo de datos personales y financieros. Utilizar tarjetas virtuales de un solo uso o plataformas de pago seguras, como PayPal, puede reducir este riesgo. Las tarjetas de crédito, a diferencia de las de débito, también ofrecen una mayor protección frente a fraudes, ya que suelen permitir la cancelación de transacciones fraudulentas con más facilidad.

Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), se recomienda no compartir datos sensibles a través de mensajes de texto o correo electrónico, ni guardar información de la tarjeta en plataformas que no sean de confianza.

3. Evitar conexiones públicas o abiertas

Realizar compras online utilizando redes Wi-Fi públicas o compartidas puede exponer al comprador a vulnerabilidades en la seguridad. Los cibercriminales pueden interceptar la conexión y obtener información sensible del usuario. Lo ideal es comprar siempre desde una red Wi-Fi segura, preferiblemente la de casa o el trabajo, y desconfiar de las conexiones abiertas, como las de cafeterías o aeropuertos.

4. Revisar las políticas de devolución y atención al cliente

El Black Friday suele tener condiciones especiales, y algunas tiendas no permiten devoluciones o cambios en productos comprados durante esta jornada de ofertas. Antes de confirmar una compra, es aconsejable leer con atención las políticas de devolución y conocer el plazo disponible para efectuar cambios en caso de que el producto no cumpla con las expectativas.

Por otra parte, una atención al cliente eficaz es señal de seriedad. Algunas tiendas ofrecen un servicio de contacto por chat en vivo, mientras que otras tienen un número de teléfono o correo electrónico para resolver incidencias. Este aspecto es importante en caso de necesitar ayuda con el producto o si se presenta algún problema con el pedido.



5. Utilizar contraseñas seguras y autenticación de dos factores

Asegurar la cuenta de usuario en las plataformas de compra también es fundamental para proteger los datos personales y financieros. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), el 80% de los fraudes en línea están vinculados a la falta de contraseñas seguras. Utilizar combinaciones de letras, números y caracteres especiales, y no repetir las contraseñas en diferentes plataformas es fundamental.

La autenticación de dos factores (2FA) es otra herramienta de seguridad que añade una capa adicional de protección, solicitando al usuario un código único enviado a su teléfono o correo electrónico. Este sistema se activa en muchos portales de compra y es especialmente útil en fechas de alta demanda, como el Black Friday.

6. Desconfiar de las “ofertas demasiado buenas para ser verdad”

El Black Friday es famoso por sus grandes descuentos, pero también es un periodo en el que proliferan los anuncios de ofertas fraudulentas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja desconfiar de productos cuyo precio es considerablemente inferior al promedio, ya que podría tratarse de una estafa o de un producto de baja calidad.

Comparar precios en varias plataformas es una buena estrategia para verificar la autenticidad de la oferta. En España, existen webs como Idealo o Google Shopping que permiten comparar precios y comprobar si el descuento es real o si se ha inflado el precio inicial para simular un descuento.

7. Actuar con rapidez, pero sin precipitarse

Durante el Black Friday, muchas ofertas son limitadas en tiempo o en stock, lo que impulsa a los usuarios a realizar compras rápidas. Sin embargo, es crucial no dejarse llevar por la prisa y tomar unos minutos para verificar todos los aspectos de la compra. Recopilar la mayor cantidad de información posible sobre el producto y la tienda antes de confirmar el pago es una buena práctica para evitar problemas.



Seguridad y precaución, las claves del éxito en el Black Friday

El Black Friday es una oportunidad excelente para ahorrar en compras, pero también es un día en el que aumentan los riesgos de fraude. Siguiendo estos consejos y actuando con precaución, los consumidores pueden aprovechar las ofertas de forma segura y disfrutar de sus compras sin sorpresas desagradables. Según expertos en ciberseguridad, la combinación de plataformas confiables, métodos de pago seguros y la prevención ante ofertas sospechosas son claves para evitar fraudes.

Este año, con más españoles comprando online que nunca, la seguridad debe ser una prioridad.