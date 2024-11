Etología animal y éxito empresarial

En breve saldrá a circulación Estrategias de negocio desde la Etología, de Salvador Calva Morales, un libro de la colección que lleva el nombre del veterinario, educador y poeta, quien ha dedicado gran parte de su vida a convivir con animales domésticos y silvestres, así como a desarrollar su actividad empresarial.

Me complace, una vez más, ser parte de este esfuerzo editorial y tener el honor de haber reflexionado en torno a tan interesante tema.

A manera de anticipo, y con la autorización del autor, les comparto el prólogo que escribí para esta novedosa perspectiva.

Aquí el texto:

A lo largo de la historia, los seres humanos hemos encontrado en el reino animal una fuente inagotable de enseñanzas. Estos “hermanos y maestros”, como los describe Salvador Calva Morales, han compartido con nosotros sus silenciosas lecciones de sabiduría, mostrándonos en cada movimiento, cada instinto y cada interacción, formas de sobrevivir, prosperar y mantener el equilibrio en la naturaleza. Este libro, que Salvador dedica tanto a los animales como a aquellos que han consagrado su vida al cuidado y estudio de estos seres, representa una invitación a profundizar en sus secretos y a llevar sus valiosas lecciones al ámbito de los negocios.

Estructurado en capítulos dedicados a los elementos naturales —agua, aire, tierra— y con una reflexión final que reúne a estos maestros en una gran enseñanza, Estrategias de negocio desde la Etología recorre con precisión y respeto la vida de cuarenta especies. Cada capítulo es una puerta abierta a un mundo de conocimientos, donde cada animal refleja no solo habilidades instintivas, sino también actitudes que resultan poderosas y aplicables en el ámbito empresarial. En esta obra, la naturaleza y los negocios se encuentran en un diálogo profundo, en el que las cualidades animales se convierten en estrategias para quienes buscan alcanzar el éxito en un entorno competitivo.

Desde el viaje desafiante del salmón hasta la perseverancia de la hormiga, cada uno de estos capítulos revela una característica esencial de la vida salvaje que puede aplicarse en la gestión empresarial. Es un enfoque que no solo es inspirador, sino también práctico. El salmón, que recorre grandes distancias para regresar al lugar de su nacimiento y enfrentarse a poderosos obstáculos, representa la perseverancia y el compromiso, cualidades necesarias para cualquier emprendedor que enfrenta desafíos en su camino hacia el éxito. Esta metáfora no solo ilumina la resiliencia del salmón, sino que también habla del fuego interior que motiva a quienes desean abrirse camino en el mundo empresarial, ese mismo fuego que impulsa a los animales a vivir con intensidad y propósito.

A través de cada página, Salvador nos muestra cómo cada especie encuentra una forma de adaptarse y sobrevivir en su entorno. Las abejas, por ejemplo, trabajan en equipo en perfecta armonía, recordándonos la importancia de la colaboración en un proyecto común. En el mundo de los negocios, la unión y el trabajo en equipo no solo permiten alcanzar objetivos, sino que también fortalecen el sentido de pertenencia y lealtad. Las abejas encarnan este ideal, mostrándonos que, cuando todos los miembros de un grupo trabajan en sincronía, los resultados se amplifican y benefician a cada individuo, igual que en una organización bien dirigida.

Los capítulos dedicados al aire también nos brindan una perspectiva única sobre habilidades necesarias en los negocios. Animales como el camaleón, con su capacidad de adaptación y camuflaje, ejemplifican el valor de la flexibilidad para aprovechar las oportunidades en un mercado cambiante. Del mismo modo, la luciérnaga, cuya luz brilla en la oscuridad, representa la originalidad y el poder de destacar con autenticidad en un entorno competitivo. En estos ejemplos se refleja la capacidad de transformación que también necesitan los líderes y emprendedores para navegar en el cambiante panorama empresarial. El elemento aire en estos animales simboliza la ligereza y la adaptabilidad, cualidades que pueden marcar la diferencia entre una empresa estática y una que se adelanta a los cambios.

En la sección dedicada a los animales de la tierra, Salvador destaca la confianza y la fortaleza. Aquí encontramos al zorro rojo, que actúa con cautela y soledad, recordándonos la importancia de la introspección y la sabiduría que podemos encontrar en el silencio y la reflexión. Del mismo modo, el elefante, símbolo de la creación de lazos duraderos, nos inspira a construir relaciones sólidas y genuinas en los negocios, basadas en la confianza y el respeto mutuo. Estas cualidades, esenciales tanto en la naturaleza como en la vida corporativa, subrayan la relevancia de las conexiones interpersonales y el apoyo mutuo para construir algo duradero.

El fuego, aunque no representado en un capítulo particular, es un elemento constante en esta obra. Está presente en la vitalidad que impulsan estas criaturas y en la energía que muchos animales muestran en su persistencia y coraje. Este mismo fuego arde en el corazón de aquellos que se dedican al cuidado de la fauna y en el de los empresarios y líderes apasionados que buscan dejar una huella positiva en su entorno. Así, Salvador nos recuerda que, al igual que el fuego interior de cada emprendedor, el instinto y la pasión son motores que impulsan a los animales a actuar con determinación y a vivir con propósito. Esa misma fuerza está en cada persona que se dedica a construir, a crear y a superar las adversidades en su camino hacia el éxito.

El autor dedica este libro no solo a los animales, sino también a aquellos que han consagrado sus vidas a su estudio y preservación, y a ti, querido lector, que tienes en tus manos esta obra. Al leerla, te sumerges en un universo que revela los misterios y las enseñanzas de la naturaleza, en la que cada animal es un mentor que nos guía en la aventura de emprender. Esta obra, que combina la observación detallada y el análisis profundo, es una muestra de gratitud hacia aquellos seres que, con su simple existencia, enriquecen nuestra visión del mundo y nos ofrecen lecciones valiosas para nuestras vidas personales y profesionales.

Cada capítulo, en su estructura basada en los elementos de la naturaleza, refuerza la interdependencia entre los seres vivos y el equilibrio que necesitamos para vivir en armonía. Como los animales, los empresarios enfrentan obstáculos, adaptan sus estrategias y desarrollan sus talentos para prosperar. El águila, que representa la excelencia, nos recuerda que la visión clara y la altura de las aspiraciones son fundamentales para alcanzar el éxito. El caballo, con su fuerza y nobleza, es símbolo de liderazgo generoso, ese que lleva a otros a alcanzar sus propias metas mientras avanza hacia el triunfo. Cada uno de estos animales, tan distintos entre sí, demuestra que en la diversidad de habilidades y características se encuentran la riqueza y el equilibrio.

En su apartado final, Salvador reflexiona sobre los “grandes maestros del reino animal”, reuniendo las enseñanzas de todas las criaturas que figuran en esta obra. La vida animal, con su complejidad y riqueza, se convierte así en una gran fuente de sabiduría práctica para el ámbito empresarial, recordándonos que la naturaleza y el éxito profesional están intrínsecamente conectados. Los lectores encontrarán en cada capítulo herramientas y estrategias que pueden aplicar en su propio recorrido empresarial, descubriendo en la experiencia y los instintos animales una inspiración que va más allá de lo superficial.

Invito al lector a dejarse llevar por esta lectura con la mente abierta y el corazón dispuesto. Descubrirá que la pasión y el instinto no son ajenos al mundo de los negocios; al contrario, son fuerzas que, al igual que el fuego, iluminan, dan calor y nos impulsan a crecer. En cada animal, en cada gesto de la naturaleza, hay una lección esperando ser revelada y aplicada. Como Salvador nos muestra en estas páginas, el reino animal y el universo de los negocios tienen más en común de lo que podríamos imaginar, y en ese cruce de caminos se encuentra un espacio de aprendizaje que nos invita a vivir y emprender con respeto, pasión y propósito.

Hasta aquí la reproducción del prólogo. Espero tengan la oportunidad de deleitarse con tan interesante libro.