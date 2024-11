Las familias, de noche también piensan

Cuando en el silencio de cada noche, la mente del cualquier padre de familia repasa los números del mes y ve, repasándolos de nuevo, que falta dinero para pagar algunos de los recibos de servicios de la casa... Cierra los ojos y piensa, piensa... hasta que el sueño le vence por puro cansancio.

Llegada la madrugada, su mente es una calculadora buscando soluciones para que, a pesar del pobre saldo restante en el banco, no le sean devueltos los recibos pendientes del mes.

Su esposa, como él, calculadora en mano, todos los días acude al mercado a comprar lo justo, barato, ofertas y descuentos... congela y multiplica, como Jesucristo, lo poco en un poco más...los caldos se convierten en el producto base de diversos platos diferentes... el pan, también se congela para después calentarle un poco para “rumiarlo”.

El español, no es tan flemático como uno piensa... la risa y la alegría de todos ellos roza la “alegre picaresca del buscavidas callejero”... Su angustia es la saliva que “momento a momento” es tragada para que no se seque su sonrisa ante los demás.

El español no es muy dado a hablar de sus cosas, de sus sueldos, de sus comidas y de su forma de vivir doméstica..., más bien tiende a parecerse al “picarón que busca divirtiendo a los demás y llorando por dentro la soledad de la pobreza”...; ¿cuántos muñecos disfrazados adornan las plazas de las ciudades divirtiendo a los niños y secándose las lágrimas de la rabia de su hambre?

La pobreza no habla porque tiene dignidad... pasea... saluda sonriendo... se disfraza los fines de semana para arañar algunos euros y luego, de vuelta a casa, contando sus pícaras ganancias, pasa por la taberna de Antonio para que le regale un “chato” que suavice su seca garganta.

El Español pobre tiene dignidad y con ella transforma su hogar en un lugar de convivencia.

Si un sueldo medio de una persona normal es de unos 1.250 a 1.500 Euros, hago una apuesta a cualquiera de los asesores economistas del país para que realice en una página Excel que contemple CONCEPTOS – IMPORTES – RESERVAS. Que en ella se tenga en cuenta la diversidad de hijos, la posibilidad de deudas o alquileres.

¿Qué conclusión REAL, sin mentiras, sacarían?

Esa verdad que la envíen a los responsables de la fiscalidad en España y si lo creen oportuno denles la posibilidad de que ellos hagan otro paralelo.

Gracias, de antemano, por la ayuda.