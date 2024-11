Hito Steyerl vuelve al Reina Sofía con un ciclo que incluye sus obras más recientes

Bajo el título Hito Steyerl. Tiempos líquidos, tiempos feudales, el público podrá disfrutar los días 23, 24 y 29 de noviembre de varios trabajos de la artista visual alemana, quien ofrecerá una clase magistral.

Del mismo modo, el Museo acogerá el 22 de noviembre la presentación de la 14ª edición del Festival Márgenes, que contará con la programación de la pieza audiovisual Does It Still Matter de Noémi Büchi.

La artista y teórica alemana Hito Steyerl, una de las figuras más relevantes dentro del campo audiovisual actual, será la protagonista del ciclo retrospectivo Hito Steyerl. Tiempos líquidos, tiempos feudales, donde se presentan los últimos diez años de su trabajo. Coorganizado con Márgenes. Festival Internacional de Cine de Madrid, en el ciclo participará la propia Steyerl, quien impartirá una clase magistral en el Museo, una década después de exposición Hito Steyerl. Duty-Free Art, que acogió el Reina Sofía.

Este ciclo audiovisual ofrece la oportunidad de profundizar en la obra de Hito Steyerl, una de las figuras más destacadas del pensamiento crítico contemporáneo en torno a las imágenes, la tecnología y el poder, a través de una selección de sus películas, que abarcan desde sus históricos ensayos documentales hasta su producción más reciente. Además, con motivo de la visita de la artista, esta recibirá un reconocimiento a toda su carrera.