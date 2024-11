El presidente del Gobierno afirmaba en el Congreso de los Diputados que “muchas familias no tienen tantos hijos como antes porque no quieren”. Las palabras de Pedro Sánchez, quien ironizaba con el hecho de que ese descenso de natalidad quizá les duela a algunos, no solo carecen de respaldo científico, sino que la causalidad ha querido que, en los mismos días, el Centro de Investigaciones Sociológicas publicara los resultados de su primera encuesta sobre fecundidad, familia e infancia. Según la institución que dirige José Félix Tezanos, hasta un 77,3% de las personas encuestadas aducen razones económicas como motivo por el que deciden no tener hijos o si tienen alguno no tener más hijos.