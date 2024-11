Hay muchas fechas en el calendario dedicadas a eventos históricos. Como son: el Día de la Hispanidad, el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, Día de la Constitución, etc. Hay otros que están dedicados para recordar las figuras importantes en nuestras vidas como son: el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, etc. Algunos de ellos, además de estar dedicados a un evento o a una figura, son fiesta para darle más relevancia a la fecha. A mi entender, ya que el tiempo hace que las cosas caigan en el olvido, el objetivo principal de estos celebraciones es para que recordar lo que en ese fecha se celebra. Por eso considero que lo que ha pasado en valencia debería de señalarse. No para rememorar la ineptitud de la clase política ya que eso cada día se renueva por sí mismo sin la necesidad de dedicarle una data. Si no, para recordarnos en los días de abundancia y prosperidad, pues esa es la época en las que hay más desunión y enfrentamientos entre las nosotros, que cuando el pueblo se une no hay dificultad que no podamos superar. Que el pueblo salva al pueblo cuando el Gobierno demuestra que les importa más el poder que la vida de las personas. Por estas y otras razones que me dejaré en el tintero, yo propongo poner en rojo en el calendario el día en el que la DANA dejó a toda España con el corazón temblando. Y sugiero llamar a ese día: “Día de los Voluntarios de Valencia”. ¿Qué les parece?