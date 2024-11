​La XXIX Cumbre Iberoamericana impulsa la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad para garantizar derechos y movilidad en la región

El Programa Iberoamericano de Discapacidad (PID) ha lanzado la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad, una iniciativa pionera que ofrece un marco regional de reconocimiento de derechos y de mejora de la calidad de vida de los 90 millones de personas con discapacidad que viven en Iberoamérica.



La presentación se ha celebrado en el marco de la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno que se celebra estos días en Cuenca (Ecuador) en un acto titulado Cohesión social e inclusiva: hacia la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad, que ha contado con la presencia de SM El Rey de España Felipe VI y los Presidentes de Andorra, Xavier Espot Zamora; Ecuador, Daniel Noboa; y Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Este nuevo instrumento regional, impulsado por el Programa Iberoamericano de Discapacidad (PID) y la Unidad Técnica del Grupo Social ONCE, permitirá el reconocimiento mutuo de derechos y simplificará los procesos para acceder a servicios preferenciales.

La Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad facilitará a las personas de este colectivo el acceso a servicios y actividades en condiciones de igualdad, incluyendo cultura, deporte, y transporte público adaptado.

Inspirada en el modelo europeo, la Tarjeta también simplifica el reconocimiento de la discapacidad para desplazamientos temporales, armonizando los criterios y procesos de certificación en toda la región. La propuesta, ya aprobada por los países participantes, se implementará en una primera fase piloto con un grupo de países de los que conforman el PID, cuyos miembros son: Andorra, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Uruguay.

La Tarjeta permitirá posicionar a Iberoamérica como un espacio de referencia en el goce y ejercicio de derechos por parte de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad.

En su intervención, la Secretaria de Cooperación Iberoamericana, Lorena Larios indicó que “con esta tarjeta se fortalecen las iniciativas iberoamericanas para no dejar a nadie atrás, ni ahora, ni nunca; y en la que se prioriza a las personas con discapacidad, que es un deber del nuevo entendimiento social que requieren nuestros países. El Programa Iberoamericano de Discapacidad es precursor y avanza en ello”.

Para el Vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, esta iniciativa marca una hoja de ruta hacia un espacio con más derechos para todos. “Gracias a este proceso, varios países que conforman el PID están desarrollando sus propios sistemas de reconocimiento de discapacidad, mejorando sus procesos de valoración, implementando planes nacionales de accesibilidad o formando a sus administraciones públicas con perspectiva de discapacidad. Estamos convencidos que es un instrumento de cohesión social, una herramienta para construir más y mejor comunidad iberoamericana, una iniciativa que apuesta por esa Iberoamérica de la innovación, de la sostenibilidad y de la inclusión que todos anhelamos para que nadie quede atrás”, señaló.

La paratleta ecuatoriana Irena Valarezo también participó como ejemplo y referencia de lucha y compromiso con el colectivo de personas con discapacidad. En el encuentro, en el que también participó la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Riaño, se llevó a cabo una entrega simbólica de un cupón conmemorativo dedicado a la Cumbre Iberoamericana, de la mano de Alberto Durán, representante de la ONCE.

Programa Iberoamericano de Discapacidad

La Adopción del PID tuvo lugar en 2018 en la XXVI Cumbre de La Antigua, Guatemala. Inicialmente impulsado por 7 países, cuenta actualmente con 13 estados miembros.

Desde su puesta en marcha, el Programa ha apoyado políticas públicas vinculadas al acceso a la educación y al empleo, prestado asistencia técnica para mejorar los sistemas de valoración y reconocimiento de discapacidad, ofrecido formación al personal de las administraciones públicas para mejorar el acceso a la justicia y a la vida independiente, elaborado estudios e investigaciones, entre otros.

La Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad forma parte de los esfuerzos del PID para consolidar a Iberoamérica como un referente en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial aquellos relacionados con la igualdad de oportunidades, la reducción de desigualdades y la movilidad accesible.