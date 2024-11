Mazón huele a cadáver

Mazón, después de una nefasta gestión de una catástrofe natural como la DANA del 29 de Octubre, con más de doscientos muertos en su haber, huele a cadáver político desde que comenzaron a conocerse los detalles de una negligencia que resultó criminal. Desde el primer momento las autoridades valencianas, con Mazón al frente, fueron sobrepasadas por los acontecimientos, su grado de ineptitud les llevó a minusvalorar lo que estaba sucediendo, desoyendo las llamadas a la alarma que se venían produciendo e intentando tapar su patente inutilidad mediante la mentira acusando al Gobierno central de ser el culpable de la desgracia que se produjo en tierras del País Valencià en la fatídica fecha del 29 de Octubre.

Un Presidente de la Generalitat desaparecido, luego supimos que, mientras algunos valencianos ya estaban con el agua al cuello, él degustaba los postres en una comida, alegó que de trabajo, aunque no estaba prevista en su agenda oficial. Desconectado de todo lo que sucedía, en un reservado del restaurante estaba ofreciendo la dirección de la televisión pública a una conocida periodista, presentadora de eventos, saltándose a la torera la normativa legal que establece un concurso para acceder a este cargo directivo. Pero eso, la legislación, a los de la gaviota carroñera les da igual, se consideran los amos del tablero de ajedrez y mueven las fichas como les da la gana. Es lo que han hecho toda la vida, ellos, sus padres y sus abuelos.

A partir de ahí todo ha ido aguas abajo, como las que han llevado duelo y catástrofe a una gran parte de hogares valencianos. La Consellera responsable alegando desconocer la existencia de un medio para alertar a todos los móviles de los valencianos, otra Consellera mandando a su casa, de malas maneras, a los familiares que querían velar y ver a sus deudos en la macro morgue establecida en los locales de la Feria de Muestras, y un Presidente, Mazón, yendo, como pollo sin cabeza, de un lugar a otro.,sin saber que hacer, presumiendo, ante tanto desastre, de trabajo bien hecho, y echando las culpas al Gobierno Central siguiendo el argumentario creado por Feijóo y sus asesores para intentar salvarse de las querellas judiciales que les pueden caer encima. Y, al mismo tiempo, salpicar a perrosanchex, al que, finalmente, acusaran también, este PP valenciano tan entusiasta de la tauromaquia, de la muerte de Manolete.

En dos semanas, Mazón no ha tenido tiempo de dar explicaciones en sede parlamentaria. Seguramente lo estará haciendo cuando estas lineas vean la luz este viernes 15, más de dos semanas después del día de la catástrofe. Había que estudiar bien lo que hay que decir en las Corts. Han sido días de preparar y ver con que clase de mentiras el Gobierno de Mazón puede salir de este lío en el que la inutilidad de sus componentes, empezando por el Presidente, les ha metido. No esperen que Mazón dimita, en el PP no hay costumbre de hacerlo. Aquí el único Presidente que ha dimitido fue Camps, y tuvo que venir Trillo desde Madrid para conseguir, ya de madrugada, que Camps dejara libre la Presidencia de la Generalitat. Ese era el deseo de Madrid, pero en esta ocasión la planta noble de la calle Génova, no está por la labor. Han hecho acopio de formol y mantendrán a Mazón en la Presidencia porque no les queda otro remedio.

El PP en esta ocasión no tiene mayoría absoluta y si Mazón dimite su substituto o substituta necesariamente tiene que contar con los votos de VOX, y, en estos momentos, la ultra derecha no parece estar por la labor porque espera, como resultado de la mala gestión del PP, aumentar el número de sus votantes. Tampoco seria solución un cambio de cromos sacando de la alcaldía de València a María José Català, porque entonces el problema lo tendrían doble: en el Parlament y en el Ayuntamiento. Por lo tanto, creo, que dejaran a Mazón como un zombi marcado cuerpo a cuerpo por la actual Vicepresidenta, Susana Camarero, bien vista en las alturas de Génova. Pero alguien tiene que pagar los platos rotos, y, seguro, que los chivos expiatorios van a ser dos Conselleras, Susana Pradas, por decir que ignoraba la existencia de un sistema para dar las alertas por móvil, y la Consellera de Turismo, Nuria Montes, por su falta de empatía con los familiares de los fallecidos. En realidad tenian que cesar a todos los miembros del Consell, especialmente al de Educación y al de Agricultura. En quince días no se ha sabido nada de ellos, cuando centenares de colegios han quedado inservibles invadidos por el fango, así como campos de cultivo anegados por las turbias aguas de la barrancada. “El Gobierno de los mejores”, como ellos mismos se auto cualificaban ha resultado ser el de los peores en toda la historia de la CC.AA.

No tengo una bola de cristal en mi ordenador pero espero que este sea el resultado de la reunión de este viernes, donde Mazón continuará mintiendo, echando la culpa a perrosanchex, de acuerdo con los argumentarios elaborados en la calle Génova. Y el País Valencià continuará en las manos de quienes tienen a orgullo ser un Gobierno amigo de la clase empresarial, amigo y supeditado, me atrevo a escribir. El representante de la patronal hostelera criticó hace unas semanas la existencia de un instituto y un hospital en la playa valenciana y pocos días después el Gobierno de Mazón aprobó que se pueda construir a doscientos metros del litoral. Hay un refrán que dice que “quien paga manda”.

Mucha atención con los millones que dicen que van a llegar para reconstruir lo destrozado en València. Ya sabemos cómo tratan algunos del PP el dinero público. La Fábrica de Moneda y Timbre el año 2014 tuvo que retirar su agenda por poner la siguiente frase “la corrupción como la paella en ningún sitio se hace como en València”. No sé si acertaron retirando la agenda.