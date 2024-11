Entrenamiento con -poco- público para el Betis Basket (77-56)

El Betis Basket ha terminado la primera fase de la nueva Copa España con pleno de victorias tras imponerse claramente (77-56), como era de esperar, al Damex Udea Algeciras, de Segunda FEB, en un partido que nada decidía puesto que los béticos ya eran matemáticamente primeros del grupo F y estaban clasificados para los cuartos de final, que llegarán entre el 23 de diciembre y el 7 de enero (ida y vuelta).

Nada se jugaban, pues, ninguno de los dos equipos en la jornada final de esta novedosa competición que, con cierta lógica en sus primeras jornadas ubicadas en plena pretemporada, pierde sentido cuando ya las batallas ligueras están en plena ebullición. Al menos en lo referente a la fase de grupos.

Tanto Javier Malla, entrenador del Algeciras, como sobre todo Gonzalo García de Vitoria se tomaron el duelo como un entrenamiento con público (no mucho precisamente, la verdad) y con ciertas dosis de intensidad. Siempre pensando en las batallas del fin de semana: el invicto líder de Primera FEB, San Pablo Burgos, en el caso del Betis; y el Rioverde Clavijo para el Algeciras. Choque este también ante un rival directo en Segunda FEB (2 victorias) para un equipo algecireño penúltimo con tan solo un triunfo, empatado con el otro equipo de la capital andaluza, Insolac Caja87.

Así, el primer cuarto fue un tanto correcalles, con el Algeciras imprimiendo más ilusión y un poco más de ritmo de inicio, pero tampoco sin forzar demasiado. Un triple de García Álvarez y otro de González colocaron de inicio un 0-6 que supuso la mayor renta del Algeciras en los cuarenta minutos; ventaja que fue rápidamente enjugada y remontada con un triple de Renfroe y cinco puntos de Hughes (8-6).

García de Vitoria aprovechó el partido para dar minutos a algunos de los menos habituales, como Rubén de la Torre, que salió en el quinteto inicial aunque tuvo la mala suerte de lesionarse antes del tercer minuto (y ya no volvió a la cancha); o Pablo Marín; además del recientemente recuperado Álex Suárez al que, lesionado Jelínek, hay que ir metiendo de nuevo poco a poco en ritmo ante lo que se avecina.

Entre todos dieron el tirón durante el segundo cuarto, aprovechando unos minutos de mejor defensa en verdiblanco y unos instantes en los que Vítor Benite se lo tomó bien en serio en ataque. Diez puntos del base y la lógica caída de las cosas por su propio peso (debido a la diferencia de calidad entre unos y otros) hicieron que el Betis tomara ya ventajas que superaban los diez puntos (37-22, min 18).

El Algeciras le ponía voluntad y también colaboraba en ciertos momentos al espectáculo, como lo demostraron en el primer cuarto Corraliza y Vucica, fabricando un espectacular "alley-hoop"; pero poco más pudieron hacer. Además, en cuanto el Betis se desconectaba un poco y el Algeciras se acercaba (37-26, min 16), ahí estaba su técnico para frenar la relajación con un tiempo muerto.

Dos canastas postreras de Suárez ubicaron el +15 al descanso (41-26), con el Betis jugando al 55-60%. Y, tras la reanudación, la diferencia continuó en ascenso hasta estabilizarse en torno a los veinte puntos. Benite aún tenía ganas de canastas; y sus siete puntos en el tramo inicial del cuarto más otra colgada entre Domenech y Kasibabu y un triple de Cvetkovic cortaron de raíz cualquier mínimo atisbo de intento de remontada visitante (56-33, min 25).

De ahí al final, el objetivo tanto de Betis como de Algeciras no era otro que, tras el percance inicial de De la Torre, no cayese nadie más, ni de las piezas importantes ni tampoco de las de reparto, de cara a las más que importantes batallas que se avecinan. Pero el Betis no lo consiguió, ya que Pablo Marín y Kasibabu debieron retirarse doloridos. Veremos qué dictaminan los médicos; porque, aunque cierto es que el joven base no es precisamente de los jugadores más empleados en la liga por García de Vitoria, no ocurre lo mismo con el pívot.

Por lo demás, había que pensar ya tanto en el San Pablo Burgos como en el Rioverde Clavijo respectivamente, y eso fue lo que hicieron tanto unos como otros. Porque, con el máximo respeto a la Copa España, lo del próximo fin de semana sí que será auténtico fuego real.

Y, sobre la Copa España, ya volveremos a hablar de ella en clave verdiblanca cuando se aproximen, allá por las navidades, los cuartos de final. De momento, como diría el Tenorio de "El burlador de Sevilla", bien largo me lo fiáis.

77 - REAL BETIS BALONCESTO: Renfroe (7), Hughes (15), De la Torre (-), Radoncic (5), Kasibabu (3) -cinco inicial-, Marín (9), Cvetkovic (3), De Bisschop (2), Suárez (6), Domenech (10) y Benite (17). 56 - DAMEX UDEA ALGECIRAS: García Álvarez (11), González (6), Cecilia (2), Rodríguez (4), Ikepze (6) -cinco inicial-, Orrit (-), Vucica (16), Corraliza (4), Efambe (4), López (3) y Chernodolia (-). PARCIALES: 13-11; 28-15; 21-16 y 15-14. ÁRBITROS: Jorge Muñoz, José Javier Marqueta y Elías Calvillo. Sin eliminados por personales. INCIDENCIAS: 5ª jornada de la fase de grupos de la Copa España 24/25 en el grupo F. Pabellón San Pablo (Sevilla).