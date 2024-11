​El mercado de bienes tecnológicos de consumo prevé cerrar 2024 con un crecimiento interanual del 5%

El mercado de bienes tecnológicos de consumo proyecta un crecimiento interanual del 5% para el cierre de 2024, tras mostrar un comportamiento positivo en los últimos meses de verano. Así se desprende del análisis ‘Evolución y perspectivas en BTC’ elaborado por GfK para el Comité de Bienes Tecnológicos de Consumo de AECOC, en el que se ha estudiado la situación actual del sector y las perspectivas para 2025.



El escenario general de crecimiento se atribuye, principalmente, al impulso del canal online, que continúa superando en rendimiento al comercio tradicional. Tanto es así, que el análisis ha identificado un aumento de la demanda tanto en los distribuidores tradicionales que operan online como en los "pure players" especializados en comercio electrónico. De hecho, el canal online ha ganado más relevancia no sólo en términos de volumen de ventas, sino también en el crecimiento de categorías clave.

La categoría de televisores, motor de crecimiento del mercado

Una de las categorías estrella del año ha sido la de televisores, gracias a factores como el apagón de la TDT en primeras y segundas residencias y los eventos deportivos en horario europeo. Estas circunstancias han impulsado la demanda de televisores, permitiendo un crecimiento tanto en unidades vendidas como en valor. Como resultado, la categoría de televisores ha contribuido con 3,5 puntos porcentuales al crecimiento total del mercado, consolidándose como uno de los principales motores del sector.

El pequeño aparato electrodoméstico (PAE) muestra un rendimiento sólido

Por su parte, el pequeño aparato electrodoméstico (PAE) también ha mostrado un rendimiento sólido con un incremento en las ventas, especialmente en agosto. Este crecimiento muestra una recuperación de la categoría tras el estancamiento que sufrió durante el primer semestre del año. Según interpreta el Comité de Bienes Tecnológicos de Consumo de AECOC, esta tendencia positiva en PAE sugiere que los consumidores están renovando electrodomésticos pequeños, especialmente en áreas como cocina y hogar, donde los productos innovadores siguen captando la atención. Asimismo, para el cuarto trimestre (Q4), se espera que las ventas continúen al alza, impulsadas por las promociones y la temporada de compras de fin de año enmarcadas en la Navidad.

El Gran Electrodoméstico (GAE) enfrenta desafíos con la entrada de nuevos competidores

La categoría de Gran Aparato Electrodoméstico (GAE) también ha tenido un desempeño favorable en verano -especialmente en agosto-, superando los meses precedentes. Aunque esta categoría había mostrado signos de agotamiento, el crecimiento experimentado en los últimos meses se atribuye a la postergación de las compras a esta última mitad del año, ya que los consumidores finalmente están optando por la reposición de grandes electrodomésticos a medida que se estabilizan los precios y se lanzan promociones de fin de año.

No obstante, esta categoría enfrenta desafíos con la entrada de nuevos actores asiáticos que han incrementado la competitividad y han ejercido presión sobre los precios. De hecho, según se comentó en el Comité de Bienes Tecnológicos de Consumo de AECOC, la feria IFA 2024 ha reflejado esta tendencia, con una mayor presencia de fabricantes chinos y coreanos que están empezando a competir directamente con los jugadores tradicionales en esta categoría. Ante este contexto, las perspectivas a largo plazo en esta categoría son menos optimistas debido a la mayor competencia.

La categoría Informática y telecomunicaciones muestran un buen desempeño en verano

En el ámbito de la informática, los datos correspondientes a los últimos meses de verano han sido favorables gracias al lanzamiento de nuevos dispositivos y a la renovación del parque tecnológico en algunos sectores. En el canal B2B, esta categoría ha crecido significativamente a lo largo de todo el ejercicio, incluso superando los niveles previos a la pandemia. Mientras tanto, el canal B2C no se ha recuperado como estaba previsto. Esto se debe a que la reposición de los bienes tecnológicos que se adquirieron durante la pandemia no se ha producido en 2024, tal y como estaba previsto, debido a una contención del gasto por parte del consumidor, que ha trasladado la sustitución de los dispositivos al 2025.

Por su parte, las ventas de telecomunicaciones han mantenido una tendencia positiva gracias a la demanda sostenida de smartphones y otros dispositivos móviles.

Las promociones y ofertas conducen a una caída de precios media

Una tendencia importante señalada en el análisis elaborado por GfK para el Comité de Bienes Tecnológicos de Consumo de AECOC es la disminución en los precios medios de prácticamente todas las categorías. Esta caída, que refleja una mayor competencia en el sector y el efecto de las continuas ofertas y las promociones -particularmente en segmentos como TV y PAE- ha tenido como consecuencia que la evolución del mercado, en términos de volumen y valor, ha tendido a converger de forma significativa.