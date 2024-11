​El libro sobre el calentamiento global y contra la esclavitud animal «Los hijos de Romeo y Julieta» se presenta en la librería Argot de Castellón

La librería Argot de Castellón contará el viernes 15 de noviembre con la presencia de voluntarios y activistas por los derechos de los animales, que acompañarán al escritor Ángel Padilla, conocido como “el poeta de los animales”, en la presentación de su libro Los hijos de Romeo y Julieta, una obra teatral de compromiso con el medio ambiente y los animales no humanos, publicada por la editorial valenciana La Consentida.

La obra literaria contiene ilustraciones de la artista plástica argentina Ana Clara Pees. «Funciona como obra de teatro para ser representada, pero también como 'novela', como historia con la densidad, terror y sencillez del cuento infantil; el mensaje del texto va destinado tanto a adultos como a niños», explica el autor a este diario. También la obra contiene, a modo de prólogo, dos testimonios de directoras de teatro que han llevado a escena obras de Padilla. Por un lado se puede leer el relato de Lorena Illoldi, quien montó y representó varias veces en México la obra de teatro “Lidia” y dice sobre ella que “Tuvo un impacto significativo en el público. Las funciones fueron ovacionadas y generaron un diálogo alrededor de la violencia de género y la tauromaquia”. Por su parte, la valenciana Laura Moise, directora de la Escuela de teatro “Act & Play”, que estrenó en 2008 en el teatro Raval de Gandía “La guadaña entre las flores”, subraya la emoción que mostraron los actores en los ensayos de la obra animalista de Ángel Padilla: «El gran logro de aquella actuación fue que los artistas se dieron cuenta del poder que tienen de reivindicar y expresarse a través del teatro y la poesía. Esta actuación fue un momento clave en la vida de todos nosotros». En la presentación de Los hijos de Romeo y Julieta se contará con la actuación de Verito Monetta, que cantará la canción “Romeo de la muerte”, y la profesora de danza de Castellón Baila, Sandra “La Madueño”, quien interpretará el poema “Mañana”, así como con la bióloga antiespecista Rosa Más (Rebeldes indignadas), quien expondrá las claves para salir del desastre climático, Más explica sobre la obra: «'Los Hijos de Romeo y Julieta' nos dan una patada en la boca de realidad, pues nos enfrentan a nuestro papel como sociedad ante las consecuencias de nuestros actos sobre la naturaleza y en consecuencia, sobre los patrones climáticos. Una pareja llegada del futuro nos alerta del terrible porvenir que nos espera si continuamos arrasando ecosistemas, contaminando agua, aire y suelo, expoliando recursos, generando toneladas de residuos de toda índole y enterrando la vida en cemento. La DANA que ha golpeado con furia a varias comarcas valencianas en octubre de 2024 deviene presente ese funesto futuro. En estos días discurren ríos de solidaridad entre humanos pero no hay ríos de solidaridad para los demás animales, también víctimas de esta catástrofe, pero que siguen siendo usados sin que haya cuestionamiento alguno en el infame trato habitual que reciben. Debemos recordar constantemente que la industria alimentaria de la explotación animal es una actividad tan cruel como nefasta para los ecosistemas, de manera que, si bien los políticos son los primeros responsables de lo ocurrido, no podemos eludir nuestra responsabilidad como comunidad social en aquellos actos que podemos cambiar ya, ahora mismo. Podemos escuchar a quienes nos advierten del desastre y actuar en consecuencia o no hacerlo, está en nuestras manos y en nuestros platos. Sin veganismo no hay futuro.» Organiza el acto Liberta y Aspac Amigos de los Animales de Castellón, quienes invitan al evento a públicos de todas las edades. En su finalización, habrá firma de ejemplares de la obra por parte del autor.



Ángel Padilla es poeta y novelista. Ha publicado en distintas editoriales, hasta la fecha, 17 libros. Parte de su obra ha sido recogida en innumerables antologías. Ha ganado varios premios literarios. Es colaborador de varios diarios y revistas, entre ellos, Diario Siglo XXI, Moon Magazine o El Periodic. Algunas de sus obras de teatro se han representado en España y Sudamérica y su Obra literaria ha sido recogida y estudiada en congresos y ensayos de literatura contemporánea y de vanguardia. De sus poemas se han hecho alrededor de 40 canciones por distintos cantautores y bandas musicales. Sus últimos libros publicados son “La Bella Revolución”, edición definitiva (La Tortuga Búlgara) —presentada en Fnac San Agustín de Valencia hace poco con gran éxito llenándose el fórum—, “Humanzee” (Hades ediciones) y “Los hijos de Romeo y Julieta” (La Consentida editorial).