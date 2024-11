El viejo desvergonzado hace al joven mal hablado

En España, el máximo responsable de la protección civil ante inundaciones, fuegos, viento y otros desastres naturales es la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCyE), dependiente del Ministerio del Interior. Y este organismo depende del presidente del Gobierno. Mazón incumplió la ley de Emergencias y desplegó tarde el plan de riesgo de inundaciones. “Mi indignación es mayor porque sé lo que se tenía que haber hecho y no se hizo”. El comisario de la Policía Local de Xàtiva y exmiembro del comité de coordinación de las policías locales de la Comunitat Valenciana, Antonio Justo, se expresa en estos términos ante lo que considera una deficiente gestión de la catástrofe de la DANA por el incumplimiento manifiesto de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, así como del Plan Especial de Riesgo de Inundaciones. Ante las muertes y pérdidas materiales que esta dejación de las funciones generó, es natural la indignación de todos los españoles de bien. Por otra parte, cuando uno se mete en una manifestación a decir lo contrario, te dicen que estás provocando. Y si te pasa algo malo, te dirán:” No haberte metido”. Sabiendo que les falló, Sánchez fue a Paiporta para provocar. Lo único que cabe decir es:" No haberte metido, chaval, haz mejor tu trabajo"...