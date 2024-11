​DANA Valencia: canales y vías para prestar ayuda y para recibirla

Desde Grupo Siglo XXI queremos expresar nuestro más profundo pésame por todas las víctimas y nuestra solidaridad hacia las personas afectadas por la DANA. Enviamos todo nuestro apoyo y esperamos que con la ayuda de todas y todos nosotros, recuperemos cuanto antes la normalidad.

Grupo Siglo XXI, como servicio público y con el ánimo de colaborar, facilita un listado con las diferentes ONGs, instituciones y entidades a través de las que se puede ayudar a los afectados. Además, también se incluyen referencias de asociaciones y diferentes ámbitos profesionales que ponen sus servicios a disposición de todos aquellos que lo necesiten tras sufrir los efectos de la catástrofe.

Fotografía de Carlos Luján / Europa Press

Cruz Roja

Facilita diferentes vías para realizar donaciones directas:

Teléfono: 900 104 971 Bizum al 33512 SMS con la palabra AYUDA al 38092 y dona 6 euros A través de su web

Cáritas

Se puede colaborar en la ayuda a los afectados a través de: Página web Bizum al 00089 Teléfono: 900 33 99 99

Fundación Madrina

La Fundación invita a todas las personas que puedan colaborar a acercarse a su sede en Madrid con sus donaciones o a hacer contribuciones monetarias a través de diferentes vías:

Bizum 00909, concepto: Madrina con Valencia Cuentas bancarias Caixabank: ES58 2100 1447 3602 0018 9000 BBVA: ES24 0182 4924 1402 0855 4386.

Este apoyo permitirá que el equipo humanitario continúe su trabajo en las próximas semanas, acompañando a las familias en el proceso de reconstrucción de sus vidas.

54 Bancos de Alimentos asociados a FESBAL

Los Bancos de Alimentos están trabajando para brindar bienes de primera necesidad y alimentos básicos a las provincias afectadas, especialmente a Valencia.

Se adelanta el inicio de la fase de donación de la Gran Recogida, permitiendo colaborar a través de la web habilitada al efecto o haciendo un Bizum al 00090.

Ajuda Dana (Grupo Voluntario)

Habilita un número de teléfono gratuito para personas mayores que necesiten asistencia. Ajuda Dana ha creado una plataforma que permite a los afectados por la DANA solicitar asistencia de voluntarios en el caso de necesitarla. Existen dos vías:

Rellenando el siguiente formulario A través del número gratuito 626 675 591. Este número se ha habilitado sobre todo para personas mayores que no pueden acceder a la tecnología o a aquellas otras que no tienen conectividad, por eso se ruega difusión del mismo. Un equipo de voluntarios rellenará el formulario por ellas.

Generalitat Valenciana

Se ha creado una cuenta solidaria destinada a apoyar a los afectados por la DANA. A través de esta iniciativa, ciudadanos, entidades y empresas podrán realizar donaciones que serán destinadas íntegramente a asistir a las personas afectadas y contribuir a reparar los daños sufridos en la comunidad: ES94 0081 0693 61 0002423445

UATAE

La Unión de Autónomos presenta un apartado web para atender a los autónomos afectados por la DANA:

Información y acceso a la guía informativa visitando esta web A través del teléfono 915 17 73 75 (atención de 9:00 h a 19:00 h) En el email afectadosdana@uatae.org

Colegio de Abogados de Valencia (ICAV)

Activa un servicio de asistencia jurídica gratuita para los damnificados y ha pedido que se amplíe a la próxima semana la suspensión de los plazos procesales en la provincia de Valencia. Aquí más información

El servicio se presta en todas las sedes de los JUSTIPROP, en las poblaciones afectadas así como en las sedes del ICAV en los partidos judiciales de la provincia. El asesoramiento se coordinará mediante citas previas para la atención a partir del miércoles 6 de noviembre, desde los teléfonos que se habilitarán de forma específica a tal fin.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana

Han habilitado un formulario online para que los colegiados se inscriban como voluntarios para ofrecer asistencia técnica a los afectados por la DANA, tanto a particulares, empresas y administraciones.

Colegio Notarial de Valencia

Ha habilitado un servicio gratuito de ayuda para todos los afectados de la provincia de Valencia que han sufrido los efectos devastadores de la DANA. Para ello, ha habilitado un canal de comunicación especial, con el correo electrónico: afectadosdana@valencia.notariado.org

CONEXIÓN VOLUNTARIOS – NECESITADOS

Ayuda por la dana

Con el mismo propósito nace esta web, en la que podemos encontrar un tablón de anuncios en los que particulares, empresas y asociaciones ofrecen su ayuda a quien la necesite.

Ayuda Terreta

En esta web se puede consultar un mapa en el que figuran casos en los que se está pendiente de ayuda, casos en los que la ayuda ya está en camino, otros en los que la ayuda ya ha sido recibida, y puntos de recogida o voluntarios.

OTROS

DANA kids

Esta iniciativa tiene el propósito de facilitar a los voluntarios las tareas de limpieza y de construcción cuidando a sus hijos mientras realizan estas labores.

SOLIDARIDAD, AYUDA Y PROTECCIÓN A LOS ANIMALES AFECTADOS

Sporting Benimaclet CF

Este centro gestiona la reubicación de animales rescatados en casas de acogida. Recoge donaciones de todo tipo de productos para mascotas, así como para personas afectadas. Recomiendan consultar la información más actualizada en su perfil de Instagram, pues sus necesidades y su disponibilidad de espacio para almacenar las donaciones van cambiando a diario.

SVPAP

La protectora SVPAP, cuyas instalaciones no se han visto afectadas por la DANA, comparte en su perfil de Instagram información sobre los refugios más necesitados.

Ayuda a Perros Entre Amigos (APEA): esta protectora de animales no ha sufrido daños a causa de las inundaciones y se ofrece como punto de recogida de alimento y materiales para animales (perros y gatos), tanto para otros refugios como para familias en necesidad. Toda la información puede encontrarse aquí.

FAADA

La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales Cada Vida Cuenta ha compartido en una publicación anclada en su perfil de Instagram formas de ayudar a los refugios que más han sufrido los daños de las inundaciones. También indican puntos de recogida en toda España.

Pautas para acogidas

Un grupo de educadores respetuosos ha compartido una serie pautas para aquellas familias que hayan decidido abrir las puertas de su hogar a un animal afectado por la catástrofe. Además de estos consejos, ofrecen asesoramiento de forma gratuita. Toda la información puede encontrarse en esta publicación.

@perros_desaparecido_riada_2024

Este perfil de Instagram ayuda, por un lado, a poner en contacto a perros rescatados con sus familias, y, por otra parte, a buscar a perros desaparecidos a causa de la DANA.