No investiguen más, el del barro fui yo

No puedo consentir que paguen otros por lo que hice yo. Hoy dice la prensa: "El juez abre causa por atentado tras los disturbios contra la comitiva real, Los servicios de información identifican a varios sospechosos, pero por el momento no hay detenidos por los incidentes de Paiporta”. Yo no sé si la autoinducción es una causa punible, pero he de confesar que con mi subconsciente induje a la población de Paiporta y a otros pueblos aledaños, a que le tirasen barro a Sánchez. Es más, en realidad fui yo quien a través de mi influjo sobrenatural que poseo desde que tengo uso de razón, hice que un señor empuñara un palo y se lo arrojara a la cabeza. Como ciudadano responsable que soy, es mi deber alertar a Sánchez acerca del peligro que conlleva el concepto de subconsciente colectivo en el pensamiento de Carl Jung. El subconsciente colectivo se refiere a una capa profunda de la mente humana que contiene patrones, imágenes y arquetipos compartidos por todos los miembros de la especie humana. Estos patrones y arquetipos son heredados y se transmiten de generación en generación, formando una especie de “memoria genética colectiva”. No se lo tome a mal, solo le aviso para que no salga a palos de la Moncloa. Se lo digo para que tenga tiempo para pedir asilo político a Maduro... Porque, lo que no puede evitar es que la gente tenga subconsciente, ¿Verdad?