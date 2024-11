DANA... compañera conocida, no controlada

DANA, concepto que todos aprenderemos sin acudir al Colegio.

Finales de octubre de 2024. La DANA comenzó su camino devastador, originado por una serie de elementos naturales conocidos por los expertos que DEBEN AYUDAR a prevenir y avisar a la población.

¿Qué sucedió?... La JUSTICIA deberá estudiar y exigir responsabilidades a la AUTORIDAD o AUTORIDADES competentes en estos casos.

La JUSTICIA deberá escuchar TODOS LOS AUDIOS CRUZADOS entre personas con autoridad suficiente como para tomar decisiones.

La JUSTICIA deberá delimitar los grados de RESPONSABILIDAD EJECUTIVA para casos extremos como el que hablamos: GOBIERNO, PRESIDENTES AUTONÓMICOS, ALCALDÍAS...

La JUSTICIA deberá conocer los medios reales de que dispone cada zona y los MEDIOS REALES NECESARIOS, así como la URGENCIA.

La JUSTICIA deberá tener sobre la mesa el ORGANIGRAMA “nominativo”, de las primeras actuaciones.

La JUSTICIA, también, tendrá que exigir que se explique el silencio de los representantes legales de cada zona en el Congreso o Senado.

Igualmente, la JUSTICIA deberá advertir que LA POLITICA no puede ser un cambio de cromos y un lugar donde se tenga segura la economía familiar, siempre y cuando “apoye cada miembro electo las decisiones de sus jefes políticos”

Es GRAVÍSIMO que tras lo ocurrido en las zonas, que más abajo indicaremos, NO SE OIGAN LAS VOCES DE LOS DIPUTADOS O SENADORES DE ESOS PUEBLOS.

¿Qué quieren asegurar ir en las listas dentro de tres años?

PERDERLO TODO es exactamente igual que el momento del NACIMIENTO: “miedo, frío, ignorancia, desesperación...hasta que encuentra la que le da SIN PEDIR”, su madre, SU PATRIA.

Aquí desde el punto más alto de la pirámide gobernante se DELEGA, el siguiente estado DESCONOCE el tema y a su vez VUELVE A DELEGAR...

La cadena interminable de la ignorancia pagada con el dinero de todos.

¿Dónde están todos y cada uno de los ministros?... Respuesta: “que me llamen, que me pidan...” conferencia desde a cobro revertido:

Valencia: Torrent – Paiporta – chiva – Cheste – Utiel – Alfafar – Masanasa Almería: El Ejido Albacete: Letur Málaga: Álora

A España no la está destrozando el pueblo trabajador, sino los UNIFORMADOS MINISTROS Y LACAYOS, obedientes sin personalidad y con muy poca preparación para cualquier responsabilidad social y global.

España la levantaremos entre todos; no sé cuándo, pero la levantaremos echando del mapa a los que para sobrevivir ellos han querido pintarla de colores, azul, rojo, negro, amarillo... DIVISIÓN, DIVISIÓN, DIVISIÓN.

Más dignidad señor don Pedro Sánchez y todo el grupo de ministros y personas con responsabilidad social, MÁS DIGNIDAD... DIMITAN... NO SABEN... DIMITAN... se lo piden por todos y cada uno de los fallecidos, por el bien de sus hijos.

PERDONAR es una palabra sagrada, ARREPENTIRSE es el don de la honradez, REPARAR es propio del HOMBRE LIBRE y RESPONSABLE DE SUS ACTOS...

El pueblo grita, insulta, apedrea... mal, mal, mal, pero es su única arma, los contrarios, ustedes, siguen acumulando “estatus social” con el dinero ajeno, indiferentes a las responsabilidades de sus cargos...

DIOS, que SÍ que existe, juzgará toda la PIRÁMIDE... cuando llegue abajo, quizás, el mismo se dará cuenta que todos están muertos, que los han matado... LLORARÁ, porque DIOS, no es como ustedes, INSENSIBLES, son sus hijos, su obra... LLORARÁ.

DIOS les perdone, nosotros, los hombres, esperaremos SUS REPARACIONES, y SUS DIMISIONES.