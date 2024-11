Mujeres en la Ciencia: María Andresa Casamayor y de la Coma

Educada por los escolapios, dejó su huella en la historia como la primera matemática española, al menos la primera con obra publicada.

Matemática, escritora y maestra de niñas, destacó en el manejo de los números y en la aritmética, áreas que en aquella época eran habituales de hombres y no de mujeres.



Escribió dos libros sobre aritmética aplicada y metrología:

- Tyrocinio aritmético, instrucción de las quatro reglas llanas... en 1738. Es el primer manual científico escrito por una mujer en España. y - El para sí solo, que fue divulgado después de su fallecimiento en 1780.

Había nacido en Zaragoza, un 30 de noviembre de 1720, en el seno de una familia de comerciantes textiles con posibles. En esa ciudad, bajo el campanario del Pilar, fue bautizada como María Juana Rosa Andresa y allí creció.

Era hija de un francés, Juan Joseph Casamayor y de una zaragozana, Juana Rosa de La Coma, siendo la séptima de nueve hijos.

El negocio familiar iba bien, regentado por una familia francesa que dominaba el comercio textil de la ciudad. En aquella Zaragoza de colonias francesas y convicciones férreas, Andresa Casamayor se mostró desde joven aficionada a los números, un campo vetado para su género y su tiempo.

Con diecisiete años, publicó su primera obra: Tyrocinio aritmético, un tratado sobre las cuatro reglas aritméticas esenciales. Usó un seudónimo masculino: Casandro Mamés de La Marca y Araioa, usando anagrama de su nombre verdadero, probablemente para evitar el desprecio o la burla. Su obra es un compendio directo y didáctico, detallaba los usos cotidianos de las matemáticas en los mercados y oficios de la época.

Entre sumas, restas y conversiones de medidas, dejaba claro que sabía de lo que hablaba y que no se limitaba a un conocimiento superficial. El dominico Pedro Martínez, un buen amigo, dio su bendición y redactó la censura del libro del que dijo: “Esta obrilla es un recurso para los que no tienen otros modos de aprender”. Era una obra para la gente, para enseñarles a moverse en los números sin perderse.

Su segunda obra, El Para sí solo, quedó en el tintero de la historia siendo un manuscrito avanzado que se perdió en el tiempo. Para entonces, Andresa ya se había quedado sola. Su padre y su amigo Martínez fallecieron poco después de la publicación de Tyrocinio. Ella, sin vocación religiosa ni interés en el matrimonio, tomó el camino de la enseñanza.

Maestra de primeras letras, daba clases en las escuelas de la ciudad, en aulas donde las niñas aprendían a leer, escribir y algo de cuentas; y vivía en una modesta casa en la calle Palomar por gentileza del ayuntamiento.

De sus textos se conserva un solo ejemplar de Tyrocinio, hoy en la Biblioteca Nacional de España. A pesar de su desaparición en el olvido, en 2009 Zaragoza dio su nombre a un grupo de viviendas y su memoria ha renacido en una calle de Gijón, en sellos de Correos y en el documental La mujer que soñaba con números. Con el tiempo, las matemáticas encontraron una heroína que, contra viento y marea, se hizo su lugar en una ciencia que entonces pertenecía solo a los hombres.

En junio de 2020, para conmemorar los 300 años de su nacimiento, Correos de España lanzó una serie filatélica bajo el título Mujeres en la ciencia, y la primera emisión de la colección estuvo dedicada a Casamayor.

En honor a su legado, el municipio madrileño de Paracuellos del Jarama cuenta con un centro educativo, el CEIP "Andrea Casamayor", que lleva su nombre.

Ese mismo año, tres siglos después de que naciera en Zaragoza, se reeditó su obra Tyrocinio arithmetico. Instrucción de las quatro reglas llanas, gracias a Prensas de la Universidad de Zaragoza, preservando su contribución al estudio de la aritmética.

Además, en 2020 se estrenó el documental La mujer que soñaba con números, dirigido por Mirella R. Abrisqueta y producido por SinTregua, que explora la vida y obra de Casamayor. El documental tuvo su preestreno en la Biblioteca Nacional de España en febrero de ese mismo año.