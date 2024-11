Lo ocurrido en Valencia

Al meteoro sucedido en Valencia [1], lo están denominando indistintamente Gota fría o DANA. Eso es cuestión de nominalismos que no vienen al caso. El hecho incontrovertible es que la zona levantina española ha padecido el embate de enormes masas de agua que han causado destrozos y daños incalculables, y, lo que es peor, aún se desconoce el número total de fallecidos, y posiblemente nunca se lleguen a saber porque no se localicen sus cuerpos. Los medios de opinión están difundiendo manifestaciones de “entendidos” que expresan que lo ocurrido se debe al cambio climático. Este es una cosa real que avanza paulatina e inexorablemente como todos los habidos desde que este planeta existe, por una razón muy simple y sencilla: el mundo en el que habitamos es un organismo vivo, la tierra está en continuo movimiento, así que en los cuatro mil, cuatro mil quinientos o cuatro mil setecientos millones de años que, aproximadamente tiene, ha habido inúmeros cambios no solo climáticos sino de formas y configuración de lo que conocemos como continentes. Desde la Pangea a la configuración actual de la superficie terráquea, se han producido multitud de movimientos, que continuarán hasta que se forme otra vez esta y de vuelva a desmembrad con otra configuración distinta a la de ahora. Se pueden buscar los cambios climáticos ocurridos en esta esfera que gira alrededor del sol y nos llevaremos una sorpresa al comprobar que no han sido ni uno ni dos, sino múltiples. El más cercano es la última Pequeña Edad de Hielo que se inició, tras unos veranos de subida de las temperaturas, en el año que fue un periodo de fluctuación e inestabilidad climática que comenzó en la Edad Media, entre los siglos XIII y XIV y cuyos últimos coletazos duraron hasta bien entrado el siglo XIX.Según las últimas investigaciones, la Pequeña Edad de Hielo comenzó repentinamente entre los años 1275 y 1300 d.C. tras sucederse cuatro erupciones volcánicas masivas en el trópico, unos episodios que duraron unos cincuenta años. La persistencia de veranos fríos tras las erupciones se explica por la posterior expansión del hielo marino y un debilitamiento de las corrientes del Atlántico relacionadas, según las simulaciones computacionales realizadas para el estudio, que también analizó patrones de vegetación muerta y datos tomados del hielo y sedimentos. La temperatura bajó tan drásticamente que el Támesis se heló y los londinenses pudieron patinar sobre él. Nadie menciona la erupción del volcán indonesio Tambora, en 1815, que provocó un importante enfriamiento en muchos lugares de la Tierra (incluida Europa) en los años inmediatamente posteriores, destacando lo ocurrido en 1816, que en climatología recibe el nombre de "El año sin verano". La dendrocronología, medición de los años transcurridos comparando los anillos que tiene un árbol, cada anillo un año. Según el grosor de cada uno, podemos conocer las precipitaciones de cada año, temperatura, forzantes climáticos de gran escala. En una palabra la climatología habida a través del tiempo. Nadie habla de los “veranos podridos” que duraron varios años en los que llovió tanto que las cosechas, la del primer verano no se pudieron recoger y no se pudo sembrar en años sucesivos porque la semilla se pudría en la tierra. Se han producido cambios del eje de nuestro planeta, porque no es una esfera perfecta. Cuando gira sobre su eje, la línea imaginaria que la atraviese desde el Polo norte al Polo sur se bambolea. Cosa que conocemos desde que se han logrado medidas fiables que nos den muestras de ello, es decir, desde 1900. Desde entonces, se ha movido, desplazado unos 10 centímetros al año, luego, el cómputo total, son 10 metros de desplazamiento Esto nos dice que a lo largo de su historia su eje ha cambiado más de una vez, de manera tal que donde estaba el Polo norte se ha encontrado el del Sur y viceversa, la palinología da muestras de ello y nos lo confirma, con las consiguientes mutaciones del clima y su repercusiones en todo organismo viviente, el hombre no es ajeno a ello. Casi todo el mundo ha oído hablar de la Falla de San Andrés, pero hasta ahora no tengo noticias de que lo hayan manifestado sobre la falla que se está produciendo en África, que terminará, cuando llegue el momento, seccionando parte de este continente como ocurrió cuando lo que hoy conocemos como la India, se segregó de él y se desplazó hacia Eurasia, formando la cordillera del Himalaya por el fuerte encontronazo de la masa desplazada desde África al llegar a este continente Desde la Pangea hasta ahora, han transcurrido miles de millones de años y se han sucedido multitud de modificaciones en la superficie terráquea que seguirán ocurriendo hasta que el sol se convierte en una nova y acabe con los satélites que lo orbitan, entre ellos la tierra. Cuando eso ocurra, y con toda seguridad los científicos que más saben de ello lo vaticinan, desaparecerá todo vestigio de vida, aún la microbiana. No nos alarmemos, pues pueden transcurrir, cientos miles o millones de años hasta que llegue. Cataclismos como el que comentamos los ha habido en España en multitud de ocasionas. Para conocerlos solo es necesario investigar un poco. No lo expongo, por no ser oneroso. Sí relataré una anécdota curiosa, aunque hablar del calor en Córdoba sea un tópico. Su Ayuntamiento en el siglo XVI, según las actas capitulares, se reunía, por mandato real los lunes, miércoles y viernes, el lunes 7 de julio del año 1533, se fijó, sin pedir permiso al rey, Carlos I en este caso, a los lunes y miércoles, eliminando el viernes, “por los muchos calores que hacen”, palabras textuales del acta. No sé si los agoreros del cambio climático quieren asustar a los ciudadanos, pero considero que sería más pedagógico, explicar, aunque someramente el porqué de los cambios climáticos y no aterrar a las personas.





Un meteoro es cualquier fenómeno físico natural que tiene lugar en la atmósfera (1). La Organización Meteorológica Mundial (OMM) lo define como cualquier fenómeno natural observado en la atmósfera o sobre la superficie de la tierra