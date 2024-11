¿Disociada, Keto, Ozempic, ayuno…? Estas son las dietas que siguen los españoles

Vivimos en una época de constante preocupación por la salud y el bienestar. El aumento de enfermedades como la obesidad, diabetes y enfermedades vasculares está en alza, pero también, la necesidad de verse mejor y de adquirir hábitos alimentarios más saludables. Saber comer bien para nutrirse o seguir regímenes alimenticios adaptados a las necesidades de cada uno se ha convertido en una herramienta clave para cuidar de la salud y en una estrategia fundamentar para mejorar la calidad de vida y la longevidad. A pesar de esto, el VII Estudi de Salud y Estilo de Vida de Aegon, confirma que solo un 27% de españoles ha realizado algún tipo de dieta o régimen en el último año, dato muy similar al del año anterior.



Por perfiles, los resultados muestran cómo las dietas son más habituales entre las mujeres (31,1% frente al 22,7% de los hombres) y entre las que teletrabajan todos los días (36,9%) En cuanto a la edad, las que tienen entre 18 y 25 años, las que más se han puesto a dieta (37,9%) y, para las que están entre 56 y 65 años este dato desciende hasta el 19,7%. También han hecho algún tipo de régimen los que piensan que su situación económica ha mejorado (35%), las personas que no están satisfechas con su aspecto físico (33,8%), los que creen que su peso está por encima del ideal (31,7%) y los que creen que llevan una alimentación saludable (29,3%).

Keto, disociada, ayuno u Ozempic: estas son las dietas más seguidas por los españoles

Los motivos que llevan a los españoles a comenzar una dieta se mantienen sin apenas variación con respecto al año anterior. Los principales motivos se centran en mantener o reducir el peso y moldear la figura (en el 67,5% de los casos), así como mejorar los hábitos alimenticios y de salud (61,2% de los casos).

En cuanto a cuáles son las más utilizadas, no hay una que destaque significativamente frente al resto, pero las más seguidas son la disociada (19,3%), que, aunque no tiene muchas restricciones en cuánto a la ingesta de alimentos, sí los separa por categorías. Por detrás, se encuentra la Keto (18,3%), que se basa en el consumo alto de grasas y proteínas y bajo en hidratos de carbono, la dieta fasting o de ayuno (18%) en la que se restringe el número de calorías haciendo ayuno durante unas horas determinadas del día y la dieta Ozempic o complementada con saciantes, en el 10,9% de las ocasiones.

En este sentido, sí se observa una tendencia al alza en la realización de dietas bajo la supervisión de un profesional, que por primera vez este año super la mitad de los casos (50,2%, 7,2 puntos porcentuales más que en 2023). Las recomendaciones del médico de cabecera o de un profesional son a las que los ciudadanos dan más credibilidad a la hora de ponerse a dieta.

Preguntados por sí tienen conocimiento y control de la cantidad de alimentos que ingiere, cuatro de cada diez personas aseguran no tenerlo, cifra prácticamente igual a la del año anterior. Aunque no se observan grandes diferencias por géneros y edades, el porcentaje de personas que creen que no tienen el control sobre lo que comen es mayor entre los que están por debajo de su peso (49,1%), los que han hecho alguna dieta (46,2% de los casos) y entre los que no creen que lleven una alimentación saludable (52%).



Las regiones con más ciudadanos que se ponen a dieta se encuentran en Baleares, País Vasco y Canarias

Por comunidades autónomas, Baleares (35,9%), País Vasco (33,1%) y Canarias (32,6%) ocupan los primeros puestos de regiones con más ciudadanos a dieta. En cambio, donde menos regímenes alimenticios se han seguido es en La Rioja (11,2%), Castilla y León (14,1%) y Asturias (18,9%).