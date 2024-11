​Actos de fe, ante la saturación mental, ¡reposiciónate!

¿Sientes agotamiento por alguna razón? ¿Qué hace que algunas personas resistan los conflictos de la existencia y otras se rindan a los valles más oscuros del camino? ¿Por qué muchos desafíos resultan ser grandes y a veces imposibles de superar para algunas personas?

¿Cómo son tus días? ¿Cómo te has visto ante desafíos que te da vergüenza ver ante ti mismo? ¿Cuáles son los mensajes que has dejado en el muro de tu vida? ¿Tienes a alguien con quien contar o te ves yendo solo en este viaje?

Los días que algunos seres humanos han acogido en sus vidas han representado verdaderos paquetes de sucesivos desafíos insuperables, en los que algunos están aprisionados en el caos y otros son impulsados por el caos mismo. ¿Cómo has manejado tales escenarios? ¿Cómo están tus emociones o tu salud emocional hoy? ¿En qué has creído o apoyado? Un acto de fe... Si no puedes ir a ver el mar, imagínate caminando en las primeras horas de la mañana, refrescándote con el apoyo del Creador de todas las cosas y sentándote en la roca, viendo el mar tocar tu cabeza. de la arena. Respira hondo, tú puedes hacerlo, relájate, ¡confía!

Sabemos que en el camino puede encontrar muchos reveses, desafíos, desacuerdos y falta de aliento por parte de su familia y supuestos amigos. Pero créeme, nadie aparece en tu vida por nada. Incluso en medio del tormento que generan las fuerzas de las circunstancias en todas las etapas, extraerás varias lecciones que contribuirán a tu maduración.

En estos momentos donde os visita la desilusión, en un acto de fe buscad respirar y elevar vuestros pensamientos a lo más alto de su astralidad, sólo los Cielos pueden estar para vosotros. Para ello es necesario que creas en esta realidad, puedes estar seguro, tu mentalidad estará compuesta por los valores humanos que deseas. Respira con toda tu ligereza y sutileza.

En el camino surgirán muchas personas que se posicionarán como salvadores del país, que desearán demostrar actos de heroísmo en los escenarios de tierra arrasada en los que te puedas encontrar. Lo que se puede ver en la realidad es: quieren aprovecharse de la condición en la que te encuentras y por eso generalmente se alegran de saber el momento que estás viviendo, pero desconocen que todo ser humano algún día posiblemente lo hará. pasar por pruebas similares, ciertamente en sus días merecidos.

En un acto de fe, no desesperéis, no os entreguéis al caos. ¿Qué he visto? Era el año 2022, una persona se consumía con diarrea, dolor de estómago, mareos, náuseas, temblores, sudoración y prácticamente consumida por sus propias lágrimas. ¿Yo también lo vi? Así de simple, hoy los dolores pasados de esta persona son verdaderas casas vacías y aisladas en el desierto perdidas en la línea de un tiempo lejano sin habitante. Siguen sujetos a la erosión y, de hecho, consumidos por el propio tiempo. De esta forma, fortalece tu confianza en ti mismo, es posible que no tengas una segunda mitad para jugar en el juego actual, incluso porque la vida es una línea continua y sin interrupciones.

En un acto de fe en ti mismo, cree que es posible restaurarte desde dentro, esta es la mayor fortaleza que puedes reconstruir en esta vida, para quien cree. Puedes estar seguro, incluso si no logras materializar todos tus deseos y logros al máximo nivel aquí en la tierra, ciertamente ya estarás allanando el camino para comenzar, al menos de la mejor manera posible, el comienzo de la próxima existencia. Al menos, contar con esta posibilidad es ya creer que “hay muchas moradas en la casa del Padre”.

Entonces, si te enfrentas a estos malestares, respira, cree que el ser que todo lo sabe, Dios, te dará apoyo en el momento adecuado. En un digno acto de fe les digo: no sé en qué momento se encuentran, pero créanme, este es un gran entrenamiento mental para repeler todas y cada una de las formas de saturación emocional y mental; superar estos enfrentamientos es como acostumbrarse. al viento que sopla en tu cabeza tus mañanas acompañado del canto de diferentes pájaros.

Sé que es muy delicado decirte que fortalezcas tu yo interior, pero esta es una de las formas más poderosas de dar tu primer paso hacia tu propio progreso. Como acto de fe en ti mismo, ten mucho cuidado con los pensamientos tóxicos hacia ti mismo, al fin y al cabo muchas personas no quieren relaciones abusivas, pero son tóxicas consigo mismas, aunque no se den cuenta.

Respira, no sé en qué camino estás, eleva tus pensamientos y no te conectes con el dolor. Al fin y al cabo, los dolores del pasado corresponden a una casa antigua, en la que ya no se vive allí para ser encontrado. ¡En un acto de fe, respira y sigue con Dios! Si experimentas saturación mental, recupérate con fuerzas, al fin y al cabo, quien lo perdió todo, en este paquete también perdió los miedos que alguna vez te saturaron.

¿Cuánto quieres vivir una nueva realidad, a pesar del caos en el que te quieren ver? Eres la única llave compatible con la cerradura o apertura de tu propia existencia, ten un acto de fe en ti mismo, ¡al menos cree que puedes!

¿En qué valores te has apoyado? Son muchas las preguntas que el ser humano se ha hecho, sin embargo, muchos no pueden resistirse. No podemos ni debemos juzgar a nadie bajo ninguna circunstancia. No sabes cuándo podrías encontrarte con los mismos desafíos que tú mismo criticas, así que medita y busca resoluciones buenas y ligeras. ¡Da un salto de fe!