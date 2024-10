Mujeres en la Ciencia: Emily Blackwell

Emily Blackwell, nacida el 8 de octubre de 1826 en Bristol, Inglaterra, fue una de las pioneras de la medicina en el siglo XIX y una ferviente defensora de los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Aunque su camino estuvo lleno de obstáculos y prejuicios, Emily logró convertirse en la segunda mujer en obtener un título médico en la Western Reserve, después de Nancy Talbot Clark. Su labor fue fundamental en la creación y consolidación de instituciones médicas y educativas, incluyendo la New York Infirmary for Indigent Women and Children, que fundó junto a su hermana Elizabeth y la doctora Marie Zakrzewska.



Primeros años y educación

La familia Blackwell emigró a Estados Unidos en 1832, estableciéndose en Cincinnati, Ohio. Desde temprana edad, Emily mostró interés en el estudio de las ciencias, a lo que sus padres —de mentalidad abierta y progresista— no pusieron objeciones. Inspirada por el ejemplo de su hermana mayor, Elizabeth, Emily decidió seguir sus pasos en la medicina. Sin embargo, los obstáculos no tardaron en aparecer: al intentar ingresar a la facultad de medicina en Estados Unidos, fue rechazada en múltiples ocasiones. No fue hasta 1854, tras ser admitida en la rama médica de la Western Reserve en Ohio, que obtuvo su título de doctora en medicina.

La Infirmary y su rol en la Guerra Civil

En 1857, Emily se unió a su hermana en Nueva York para establecer la New York Infirmary for Indigent Women and Children, un hospital pionero que no solo proporcionaba atención médica, sino también formación profesional para mujeres. Emily fue la columna vertebral de la institución, gestionando desde la recaudación de fondos hasta la supervisión de cirugías y finanzas. Gracias a sus esfuerzos, la Infirmary pasó de ser un pequeño dispensario a un hospital en pleno funcionamiento que atendía a miles de pacientes anualmente.

Durante la Guerra Civil, Emily y Elizabeth trabajaron incansablemente para organizar la Women’s Central Relief Association, que capacitó y envió personal médico para atender a los soldados heridos del ejército de la Unión. Este esfuerzo contribuyó significativamente al desarrollo de la Comisión Sanitaria de Estados Unidos, que revolucionaría la atención médica en tiempos de guerra.

Fundación del Women’s Medical College

En 1868, junto con su hermana Elizabeth, Emily fundó el Women’s Medical College en Nueva York, con la misión de proporcionar una educación médica formal a mujeres en un tiempo en que la profesión aún era hostil para ellas. Emily enseñó obstetricia y ginecología a más de 300 estudiantes durante 30 años, convirtiéndose en una figura central para las futuras generaciones de médicas. Tras la partida de Elizabeth a Londres, Emily asumió el cargo de decana, fortaleciendo la institución y ampliando su programa a cuatro años en 1893, adelantándose incluso a la mayoría de las escuelas de medicina.

Vida personal y legado

Emily pasó los últimos años de su vida junto a su compañera Elizabeth Cushier, quien también fue médica en la Infirmary. Aunque nunca se casó, Emily adoptó una niña llamada Nannie y mantuvo una vida activa hasta su jubilación en 1900. Tras su retiro, la Infirmary continuó operando y, con el tiempo, se convirtió en el New York Downtown Hospital.

Emily Blackwell falleció el 7 de septiembre de 1910, apenas unos meses después de la muerte de su hermana Elizabeth. Su vida estuvo marcada por la tenacidad, el compromiso con la educación y la igualdad de derechos para las mujeres. Su labor dejó una huella imborrable en la medicina estadounidense, y el hospital que ayudó a fundar sigue siendo una prueba viviente de su legado.