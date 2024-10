Automatizar tareas, implantar prácticas empresariales responsables y tener un alto nivel de madurez organizativa, las claves para impulsar la productividad de las empresas

The Valley ha celebrado el evento 'Meet&Connect: Transformando el Presente de los Recursos Humanos' donde profesionales del ámbito de los RR. HH. de primer nivel pudieron discutir temas críticos como la transición hacia modelos organizacionales basados en habilidades, la necesidad de avanzar en estrategias ESG, el impacto de la IA y los nuevos modelos de liderazgo En un mundo empresarial cada vez más marcado por la transformación digital, la sostenibilidad y el impacto de nuevas tecnologías, los departamentos de Recursos Humanos se enfrentan a desafíos y oportunidades sin precedentes. En este contexto, automatizar tareas, implantar prácticas empresariales responsables y lograr un alto nivel de madurez organizativa son claves para impulsar la productividad, una asignatura pendiente del tejido empresarial español. De hecho, recientemente el Fondo Monetario Internacional ha subrayado que, aunque España está teniendo un buen crecimiento económico, se necesita mejorar la productividad de las empresas y hacer las reformas necesarias para aumentar la competitividad global.

Y es que, aunque el 85% empresas españolas consideran que su nivel de digitalización es alto, según un estudio de la Cámara de Comercio de España, la madurez digital en los departamentos de RR. HH. sigue siendo baja y un 43% la considera mejorable, tal y como indica la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH). Con estas ideas, The Valley cerró su evento 'Meet&Connect: Transformando el Presente de los Recursos Humanos', en el que reunió aexpertos en Recursos Humanos para debatir el futuro de las empresas y el papel de su sector en estos cambios. En el encuentro, que fue moderado por Mayte Valverde, Talent HR Global Manager en Banco Santander, se realizaron cuatro mesas de análisis donde se trataron temáticas clave para la evolución del capital humano en las organizaciones del futuro.

Desafíos y estrategias en la implementación de skills-based organizations

Las empresas están migrando hacia modelos basados en habilidades para mejorar la agilidad y competitividad de sus equipos, lo que, a su vez, está cambiando la manera en que se gestionan el talento y las carreras profesionales. Jesús Torres Mateos, director Corporativo de Personas y Talento en Prisa y Presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, señaló que "el cambio hacia un modelo basado en habilidades (skills-based organization) requiere de un alto nivel de madurez organizativa y de un convencimiento de toda la empresa de que esta transformación mejora el rendimiento tanto a nivel global de la compañía, como a nivel personal".

En este contexto, uno de los principales retos es el análisis de la compañía para la identificación de las habilidades clave, las tendencias del futuro y la creación de ecosistemas de aprendizaje continuo. Para hacerle frente, es necesario contar con herramientas tecnológicas adecuadas, un enfoque centrado en el retorno de la inversión (ROI) y el compromiso de todos los niveles de la empresa. Además, es crucial adaptar estas tendencias al contexto específico de cada organización, considerando su sector, cultura y necesidades particulares.

Retos en la implementación ESG desde Recursos Humanos

Con la creciente demanda por prácticas empresariales responsables, las iniciativas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) están cobrando protagonismo. En este escenario, los departamentos de Recursos Humanos juegan un papel fundamental en la implementación de políticas sostenibles, asegurando que forme parte integral de las prácticas laborales, tal y como destacó Susana Ortega Castillo, directora de RR. HH. & Sostenibilidad en Afflelou Grupo.

Además, puso en relieve la importancia de hacer frente a las barreras más comunes, como la falta de compromiso interno y la medición del impacto, así como la necesidad de crear iniciativas de sostenibilidad coherentes con la cultura empresarial. Ortega también advirtió que la comunicación es clave en este proceso, prefiriendo mensajes claros y acciones concretas a una sobreinformación que pueda diluir el impacto.

Impacto de la inteligencia artificial en los departamentos de People

La IA está transformando significativamente los departamentos de Recursos Humanos, afectando la gestión del talento, la toma de decisiones y el diseño de culturas corporativas. Pablo García Barrilero, fundador de Closflow, subrayó el profundo impacto que la IA tendrá en los KPIs de RR. HH. y afirmó que "la IA va a transformarlo todo". La automatización de tareas repetitivas permitirá a los equipos de People centrarse en las power skills, como la colaboración, la comunicación y el liderazgo, que serán cada vez más valiosas. García destacó también que la IA no solo permite mejorar la productividad, sino que también facilita una mayor objetividad en la selección de personal, al mitigar sesgos, optimizar los procesos de contratación y promover una mayor transparencia. A través del análisis de datos, puede identificar patrones y predecir el rendimiento potencial de los candidatos, facilitando decisiones más informadas y justas, así como la identificación de los llamados "agentes de cambio" dentro de las empresas.

Sin embargo, su implementación también plantea desafíos, como el manejo ético de los algoritmos, la adaptación de las distintas generaciones a estas tecnologías y la medición del impacto real en la productividad. El reto para los departamentos de Recursos Humanos es aprovechar los beneficios de la IA sin perder de vista el enfoque humanista y el bienestar de los empleados.

¿Cómo liderar el cambio en 2025?

En un entorno empresarial caracterizado por la transformación digital acelerada, la globalización y las expectativas crecientes de los empleados, liderar el cambio en 2025 será un desafío crucial para los responsables de Recursos Humanos. Para enfrentar este reto, Vanessa Carrera Serrano, coach de gestión del cambio, enfatizó que, para asegurar el éxito de estas transformaciones, hay tres palancas clave: el apoyo de la dirección, la formación y capacitación de los equipos, y la comunicación. Sin embargo, la falta de flexibilidad y diversidad puede actuar como frenos significativos en el proceso de cambio.

Además, Carrera expuso que "en un entorno empresarial cada vez más cambiante, es fundamental que los líderes sean coherentes, inclusivos, ejemplos de autoliderazgo y capaces de generar compromiso". Esto implica que los líderes deben alinear sus acciones con los valores de la organización y fomentar un ambiente donde todos los miembros del equipo se sientan valorados y motivados a contribuir. Generar un sentido de pertenencia y reconocimiento es crucial para el éxito organizacional en esta nueva era.

"Los líderes de Recursos Humanos enfrentan desafíos sin precedentes, pero también tienen a su disposición herramientas y estrategias innovadoras para liderar el cambio. Desde la adopción de modelos basados en habilidades, la implementación de iniciativas ESG, el uso de inteligencia artificial y la preparación para el futuro del trabajo, las empresas están redefiniendo el papel de las personas en su camino hacia un futuro más inclusivo, sostenible y tecnológicamente avanzado", así como declaró Mayte Valverde, Talent HR Global Manager en Banco Santander. Ante este contexto, la formación, como Master in HR Tech & Culture de The Valley, se presenta como una solución para equipar a los profesionales de RR. HH. con las habilidades necesarias para transformar sus organizaciones en entornos innovadores centrados en el empleado.