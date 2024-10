MST Holding inaugura nuevas oficinas en Madrid: innovación y transformación del servicio al cliente

MST Holding refuerza su compromiso con la IA aplicada a los Contact Centers en la inauguración de sus oficinas en Madrid El pasado jueves 24 de octubre MST Holding celebró la inauguración de sus nuevas oficinas en Madrid, un evento clave que reafirma su liderazgo en la industria del Contact Center y la externalización de servicios BPO. Este hito no solo marca la expansión física de la empresa, sino que también simboliza su constante apuesta por la innovación, integrando las más avanzadas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), en el servicio al cliente.

Desde una cálida bienvenida hasta inspiradoras charlas sobre el futuro de la IA, la inauguración fue mucho más que una simple presentación de un espacio de trabajo. Fue una jornada dedicada a reflexionar sobre las oportunidades del sector, crear redes de contacto y demostrar el compromiso de MST Holding con la excelencia en el servicio.

Bienvenida a los invitados

La jornada comenzó con la recepción de los asistentes, que incluyó a clientes, socios estratégicos y miembros de la Asociación Española de Expertos en Relación con Clientes (AEERC). Los invitados, emocionados por conocer las nuevas instalaciones y participar en el evento, fueron recibidos en un entorno moderno y colaborativo que refleja la cultura de MST Holding.

Historia de MST Holding y C3: un trayecto de éxito

José Renard, Director Comercial de Madrid, y Paulino Borrell, responsable de Marketing en C3, abordaron la historia y evolución de MST Holding. La empresa, con una trayectoria sólida, ha crecido hasta convertirse en un referente del sector BPO, liderando la externalización de procesos en diversas industrias como el turismo, alimentación, automoción, healthcare, IT, HVAC, utilities y telecomunicaciones.

La Inteligencia Artificial: transformando el servicio al cliente

Uno de los momentos más esperados del evento fue la charla sobre la IA en el servicio al cliente, presentada por Alberto Expósito, Technology Area Manager de MST Holding, y Sabrina Muñoz, Head of HSSE & Quality Finlight y socia fundadora de La Brújula del Conocimiento. Ambos expertos profundizaron en cómo la IA está revolucionando la manera en que las empresas gestionan la relación con sus clientes.

Ambos ponentes concluyeron que la IA, lejos de reemplazar al factor humano, lo potencia. La colaboración fluida entre la tecnología y el equipo humano es la clave para ofrecer una atención al cliente superior, una filosofía que MST Holding adopta plenamente.

Después de la charla, los asistentes realizaron un recorrido por las nuevas oficinas y pudieron observar el centro de operaciones en tiempo real.

Inauguración oficial: un nuevo capítulo

El momento cumbre de la jornada llegó con la inauguración oficial, a cargo de Pedro Barceló, presidente de MST Holding, y José Francisco Rodríguez, presidente de la AEERC. Ambos destacaron la importancia de la colaboración entre empresas y asociaciones profesionales para continuar innovando en la atención al cliente.

Rodríguez elogió a MST Holding por su capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías, como la digitalización y la automatización, sin perder el enfoque en el elemento humano. La combinación de estos factores ha permitido a la empresa mantenerse como líder en el sector de contact centers y BPO.

Cóctel y networking: creando conexiones

El evento continuó con un cóctel lunch, durante el cual los asistentes tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y contactos. Este espacio de networking fue muy valorado, ya que ofreció a los profesionales del sector la posibilidad de explorar oportunidades de colaboración en un entorno relajado pero profesional.

Conclusión: un futuro prometedor

El evento de inauguración de las nuevas oficinas de MST Holding en Madrid fue un éxito rotundo, dejando claro que la empresa sigue siendo un líder indiscutible en la industria. La jornada no solo sirvió para celebrar un nuevo espacio de trabajo, sino también para reafirmar el compromiso de MST Holding con la innovación y la excelencia en el servicio al cliente.

Con una combinación de tecnología avanzada y un equipo humano altamente capacitado, MST Holding está preparado para afrontar los retos del futuro, demostrando que el éxito en la atención al cliente es tanto tecnológico como humano.