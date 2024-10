Orzuelos: por qué aparecen y qué podemos hacer para tratarlos

Los orzuelos son una afección ocular común que afecta a personas de todas las edades. A pesar de su frecuencia, muchas personas no saben cómo manejarlos adecuadamente o los confunden con otras patologías, como el chalazión. Por eso, es importante conocer la diferencia orzuelo y chalazión para poder identificar correctamente el problema y optar por el tratamiento adecuado. A continuación, explicamos por qué aparecen los orzuelos, qué se debe hacer cuando surgen y cómo tratarlos de manera eficaz.



¿Qué es un orzuelo?

Un orzuelo es una pequeña protuberancia o bulto que aparece en el borde del párpado, generalmente cerca de la base de las pestañas. Se produce debido a la infección de una glándula sebácea o folículo piloso en el párpado. Esta infección es causada habitualmente por la bacteria Staphylococcus aureus, aunque también pueden intervenir otros microorganismos. El orzuelo puede ser externo, cuando se localiza en la parte visible del párpado, o interno, cuando se desarrolla dentro de este, en las glándulas de Meibomio.

Los orzuelos externos son los más comunes y suelen parecerse a un grano o espinilla con pus, lo que les da una apariencia característica de enrojecimiento, hinchazón y sensibilidad en el área afectada. Aunque los orzuelos no son graves, pueden ser bastante incómodos y dolorosos, afectando a la visión si crecen lo suficiente.

¿Por qué aparecen los orzuelos?

La causa principal de un orzuelo es la infección bacteriana. Sin embargo, hay ciertos factores que aumentan el riesgo de desarrollar uno, entre los que se incluyen:

- Mala higiene: Tocarse los ojos con las manos sucias o no limpiar adecuadamente la zona de los párpados puede facilitar la proliferación de bacterias.

- Uso de maquillaje contaminado: El uso de productos de maquillaje caducados o no desmaquillarse correctamente antes de dormir puede provocar la acumulación de bacterias.

- Blefaritis: La inflamación crónica del borde de los párpados, conocida como blefaritis, puede predisponer a la aparición de orzuelos recurrentes.

- Estrés: Aunque no es una causa directa, el estrés puede debilitar el sistema inmunológico, facilitando la aparición de infecciones.

- Uso prolongado de lentes de contacto: Las lentes de contacto mal desinfectadas o el uso excesivo de las mismas pueden aumentar el riesgo de infección ocular.

Diferencia entre orzuelo y chalazión

Una de las confusiones más comunes se produce entre el orzuelo y el chalazión. Si bien ambos se manifiestan como bultos en el párpado, tienen causas y características diferentes.

El chalazión es una inflamación crónica de una glándula de Meibomio debido a la obstrucción de esta. A diferencia del orzuelo, no está asociado a una infección bacteriana y, por lo tanto, no causa dolor ni presenta signos de inflamación aguda, como enrojecimiento o pus. El chalazión se desarrolla más lentamente que el orzuelo y puede persistir durante semanas o meses si no se trata.

¿Qué hacer cuando aparece un orzuelo?

Si notas los primeros síntomas de un orzuelo, como una pequeña hinchazón o enrojecimiento en el párpado, es importante actuar rápidamente para aliviar el malestar y prevenir complicaciones. Aquí tienes algunas recomendaciones:

- Evita tocar o apretar el orzuelo: Apretar o manipular el orzuelo puede empeorar la infección y extenderla a otras áreas del ojo.

- Higiene: Mantén el párpado limpio, lavándolo suavemente con agua tibia y un limpiador suave para párpados o champú infantil diluido.

- No uses maquillaje ni lentes de contacto: Hasta que el orzuelo desaparezca, evita el uso de maquillaje y lentes de contacto para reducir el riesgo de que se infecte o empeore.

Tratamiento médico

En la mayoría de los casos, los orzuelos se resuelven por sí solos en unos días, pero si persisten o empeoran, es recomendable acudir a un oftalmólogo. El especialista puede proporcionar la receta adecuada o, en casos más graves, realizar un drenaje del orzuelo para aliviar la infección.

Prevención de los orzuelos

La mejor forma de prevenir los orzuelos es mantener una buena higiene ocular. Aquí te dejamos algunos consejos:

- Lávate las manos regularmente y evita tocarte los ojos sin haberlas limpiado. - Limpia adecuadamente los párpados, especialmente si usas maquillaje o sufres de blefaritis. - Desinfecta las lentes de contacto antes y después de cada uso. - Cambia los productos de maquillaje regularmente y no compartas maquillaje con otras personas.

En resumen, aunque los orzuelos son una molestia frecuente, suelen resolverse con cuidados básicos. Sin embargo, si persisten o aparecen con regularidad, lo mejor es acudir a un profesional para descartar otros problemas o recibir un tratamiento adecuado.