​El "boom" de las clases particulares, aumenta un 75% la demanda durante el inicio de curso

Coincidiendo con el inicio de curso, mundoestudiante, con su plataforma Classfy, ha registrado un incremento del 75% en la demanda de clases particulares durante el pasado mes de septiembre, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento marca un cambio claro en la tendencia pues, hasta la fecha, no superaba el 12% anual e incluso en algunas comunidades autónomas se observaba un descenso, dependiendo de sí los exámenes de recuperación se realizaban en septiembre o no. Anteriormente, la evolución en la demanda de las clases se daba a lo largo del curso, y estas cifras eran más habituales después de una evaluación, dependiendo de la carga lectiva y de los resultados obtenidos por los alumnos.

Según datos de mundoestudiante, este incremento en las clases particulares durante el inicio del curso no hace más que confirmar una tendencia de gasto al alza por las familias que se viene dando desde hace 7 años. En 2017, el ticket medio por familia era de 175 euros al mes, frente a los 275 euros de gasto en 2024, lo que representa un incremento del 57%.

Las materias más demandadas siguen siendo inglés, matemáticas y lengua, pero se ha registrado un aumento notable en la demanda en las asignaturas de biología y química, especialmente en estudiantes que buscan acceder a la carrera de medicina. Además, se ha registrado un crecimiento exponencial en alumnos de primaria, un fenómeno desconocido hasta la fecha en un 400% respecto a 2020. Si bien el grupo de edad más demandado sigue siendo de 13 a 17 años.

Antonio Barbeito, CEO de mundoestudiante, añade: “Los datos que hemos registrado al inicio de este curso dejan claro un cambio en la tendencia. Las clases particulares solían considerarse una reacción a los bajos resultados de un estudiante, pero ahora comienzan a verse como una actividad extracurricular más, como pueden considerarse los deportes o el arte. Este aumento no solo refleja la creciente preocupación por el nivel educativo, sino también el reconocimiento de que las clases particulares se han convertido en una parte esencial del proceso de aprendizaje”.

Los principales motivos del aumento de la demanda en clases particulares

Este aumento en la demanda en clases particulares se explica por diferentes motivos. En primer lugar, se debe a la subida en las notas de corte para entrar a la universidad, que ha aumentado un 17% en todos los grados en los últimos 8 años. Ante un muro cada día más alto, los alumnos que tienen claro la carrera universitaria que quieren cursar, se anticipan recurriendo a clases particulares desde el inicio de curso.

Otro de los factores que justifica el crecimiento de la demanda es la dificultad de los padres para ayudar a sus hijos en las etapas tempranas de la educación, debido a compromisos laborales cada vez más exigentes. Por último, la preocupación de los padres se ha visto exagerada desde que el pasado año, España obtuvo sus peores resultados en el informe PISA desde su primera publicación en el año 2000, situándose por debajo de la media de la UE.

“Ante este contexto, en mundoestudiante hemos comprobado que los alumnos que incorporan programas de apoyo educativo a su rutina desde el inicio de curso tienen un éxito de hasta el 97% frente al 80% de aquellos que lo hacen más tarde”, añade Barbeito.