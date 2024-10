Iván Sosa, talento colombiano para el Equipo Kern Pharma

El Equipo Kern Pharma refuerza su plantilla para la próxima temporada con la incorporación de un escalador de gran talento, el colombiano Iván Ramiro Sosa. Después de seis temporadas en el WorldTour, afronta el 2025 con la ilusión de continuar brillando y de ser un ciclista importante para el proyecto.

El escalador colombiano aportará experiencia y calidad. (c) SprintCycling



“Estoy muy agradecido al Equipo Kern Pharma por esta oportunidad. Creo que mi reto más grande lo tengo conmigo mismo en volver a tener un nivel muy bueno que me permita disputar las carreras. Sé que juntos y trabajando duro podemos llegar a ese objetivo”, explica el colombiano.

Iván Ramiro Sosa (Pasca, Cundinamarca, 1997) aterriza en el Equipo Kern Pharma con una sólida trayectoria a sus espaldas. Un excelente 2018 con Androni Giocattoli le valió para dar el salto a la máxima categoría junto a Ineos Grenadiers y seguir sumando éxitos en escenarios de prestigio como las Lagunas de Neila o el Mont Ventoux.

A las órdenes del Movistar Team durante las últimas tres temporadas, el escalador colombiano completó actuaciones de gran nivel -4º en Mercan’Tour 2024- y consiguió triunfos en rondas por etapas como la Vuelta Asturias 2022 y el Tour de Langkawi 2022, imponiéndose en sendas etapas reinas para alcanzar las 17 victorias como ciclista profesional.

“En estos últimos años he aprendido mucho y también he tenido momentos malos, como todo deportista, pero todavía tengo mucho que ofrecer. Hoy en día el deporte requiere bastante sacrificio y ese apoyo extra que te brinda el equipo se agradece. Aunque después las cosas no salgan, tener ese respaldo ya es una motivación y te hace sentirte más acompañado, y aquí lo he encontrado. Llego con muchas ganas de trabajar para aprovechar la oportunidad al máximo y darle muchas satisfacciones al equipo”, añade Sosa.

Para Juanjo Oroz, manager general del Equipo Kern Pharma, “Iván Sosa es un corredor del que esperamos victorias y resultados. Vamos a tratar de proporcionarle objetivos que sean un reto para él dentro un calendario que se adapte a sus características. Sabemos de su calidad en recorridos específicos y nos amoldaremos a él para sacar su mejor rendimiento”.