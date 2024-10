Retos y oportunidades de los despachos profesionales según Accountex: digitalización, Inteligencia Artificial y personas como motores del éxito

La digitalización y la innovación se perfilan como detonantes clave en la transformación de la gestión empresarial y en el modelo de negocio de los despachos profesionales Los despachos profesionales se encuentran en plena transformación debido a la rápida adopción de tecnologías digitales. Asimismo, la innovación en la gestión empresarial se ha convertido en un factor clave para garantizar el éxito y la competitividad en un mercado cada vez más exigente. Esta transformación no solo implica la digitalización de procesos, sino también un cambio profundo en la forma en que los despachos gestionan su talento, sus recursos internos y su relación con los clientes.

A medida que las empresas avanzan hacia un entorno más conectado y automatizado, los despachos profesionales deben adaptarse y reinventarse. En este sentido, desde ACCOUNTEX ESPAÑA 2024, la feria de referencia dirigida a despachos profesionales, asesorías y empresas, ha recopilado las principales áreas de innovación en la gestión empresarial y cómo estas influirán en el futuro de los despachos profesionales:

Inteligencia Artificial como palanca para la automatización de procesos administrativos: las tareas repetitivas que desempeñan los empleados de despachos profesionales, como la contabilidad y la gestión documental, se pueden automatizar gracias a la Inteligencia Artificial. Esto permite al despacho ahorrar mucho tiempo, mejorar la eficiencia general de la plantilla y que sus trabajadores se centren en tareas estratégicas o de relaciones con clientes. Colaboración en tiempo real con clientes: el acceso a plataformas colaborativas permite que los despachos interactúen en tiempo real con sus clientes, compartan información actualizada y trabajen de manera más integrada en la resolución de sus problemas. Transformación digital y adaptación tecnológica: la digitalización no es una opción, es una necesidad. Los despachos que implementen herramientas tecnológicas avanzadas estarán mejor posicionados para competir en un mercado en constante evolución. Innovación en la gestión del talento: el capital humano sigue siendo el activo más valioso. Innovar en la forma en que se atrae, gestiona y fideliza el talento es fundamental para asegurar el futuro de los despachos profesionales. De igual manera, las soluciones tecnológicas de gestión de personas adaptadas a las nuevas exigencias del mercado serán clave para asegurar el éxito de las empresas. Compliance digitalizado: la gestión del cumplimiento normativo y regulativo mediante herramientas digitales facilita la actualización constante ante cambios legislativos. Con ello, se reducen los riesgos y se mejora la precisión en la aplicación de nuevas normativas o de cambios en ellas. Ciberseguridad y protección de datos: en un entorno digitalizado, garantizar la seguridad de los datos de los clientes es más importante que nunca. La implementación de sistemas robustos de ciberseguridad no es algo baladí, debe ser una prioridad en la innovación empresarial. Optimización de la relación y experiencia con el cliente: las nuevas tecnologías permiten personalizar y mejorar la relación con el cliente. Los despachos deben adoptar herramientas que les ayuden a anticiparse a las necesidades de sus clientes y a ofrecer un servicio más eficiente. Toma de decisiones y modelo de negocio: la toma de decisiones por parte del socio es fundamental para desencadenar el proceso de cambio y adaptación con éxito del despacho a los factores externos que inciden en el sector y en el tejido empresarial. La sostenibilidad y responsabilidad empresarial: la sostenibilidadya no es una tendencia, es una necesidad. Integrar prácticas responsables y sostenibles en la gestión empresarial de los despachos será crucial para su reputación y competitividad a largo plazo. Estas y otras muchas claves sobre la innovación en asesorías y despachos profesionales se podrán conocer en ACCOUNTEX ESPAÑA 2024, que celebra su tercera edición del 6 al 7 de noviembre en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID. En este evento, los principales expertos en gestión empresarial darán a conocer los principales cambios y tendencias que afectarán a los despachos, asesorías y empresas, poniendo especial foco en la factura electrónica y la aplicación de la Inteligencia Artificial.

"Esta nueva cita de ACCOUNTEX ESPAÑA representa la ocasión ideal para que los profesionales del sector en búsqueda de evolución y éxito, conecten con otros profesionales con los mismos retos y metas", asegura Cristina Claveria Visa, directora ferial del evento. Además, destaca que "este año, consolidamos ACCOUNTEX como la cita imprescindible para un sector en constante cambio."

Ya está abierto el plazo de inscripción para todos aquellos que deseen asistir a ACCOUNTEX ESPAÑA 2024. También está disponible el programa de conferencias, que incluye una amplia oferta formativa con contenidos de gran calidad, ofreciendo más de 80 horas de aprendizaje y casos prácticos.

El evento cuenta ya con más de 130 empresas expositoras, entre las que destacan: Wolters Kluwer, Sage, Cegid, TeamSystem, Holded, Adiss y Lefebvre. Está prevista la participación de más de 6.500 profesionales del sector, cifras que superan los datos de ediciones anteriores. Todo ello gracias a la colaboración de más de 30 entidades, Colegios y Asociaciones Profesionales de Economistas, Fiscales, Laborales, Graduados Sociales, Gestores Administrativos y Redes de Despachos Profesionales.

Otra de las novedades de ACCOUNTEX ESPAÑA 2024 es su celebración conjunta con HR EXPO, la feria sobre tendencias y soluciones en gestión de Recursos Humanos, convirtiendo a IFEMA MADRID en el principal lugar de encuentro dirigido a responsables de gestión empresarial en España.

