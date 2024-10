Opel Ascona. Hace 50 años Walter Röhrl y Jochen Berger ganaron el Campeonato de Europa de Rallyes

Rápido, emocionante y electrizante: tres palabras que describen perfectamente el ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe". Con la primera copa de rally monomarca totalmente eléctrica del mundo, Opel, ADAC y todos los involucrados están demostrando cómo funcionan los rallyes modernos y sostenibles en la actualidad. Luca Pröglhöf acaba de conseguir el título de este año y ha emocionado a los aficionados en emocionantes competiciones. Pero Pröglhöf y sus colegas tienen "precursores" famosos. Porque Opel y los rallyes están estrechamente vinculados.



Ver los coches derrapar y dominar condiciones difíciles ha emocionado a los aficionados al automovilismo durante muchos años. Hoy en día, pueden ver el Opel Corsa Rally Electric eléctrico en acción. En las décadas de 1970 y 1980, los legendarios coches de rally y pilotos de Opel emocionaron a las masas. Dos nombres están inextricablemente ligados a los éxitos de rally de la época: el Opel Ascona como vehículo de competición fiable y Walter Röhrl como un joven aspirante a piloto de rallyes que acabaría convirtiéndose en el mejor de su profesión. El excepcional piloto ganó su primer gran título hace exactamente 50 años: junto con su copiloto Jochen Berger, ganó el Campeonato Europeo de Rallyes el 13 de octubre de 1974, con una puntuación máxima posible de 120 puntos.

En tiempo récord: de joven talento a as de rally

Nacido en Ratisbona en 1947, Walter Röhrl se centró en el deporte desde una edad temprana: fútbol, remo, esquí y, finalmente, automovilismo. Según su propia declaración, el joven bávaro eligió conscientemente "el rally en lugar del circuito". Resultó ser la decisión correcta.

Su gran avance, que lo convirtió de "nadie" (como él mismo dijo una vez) en un favorito sorpresa en el circo de los rallyes, llegó en 1972. Röhrl jugó un papel dominante en el Rally de Polonia, el Rally del Báltico y el Rally de Olympia. A partir de 1973, el entonces joven de 26 años condujo para Opel, con Jochen Berger a su lado. Le da a Röhrl las instrucciones de ruta y desempeña un papel importante en los próximos éxitos. Ya entonces, el copiloto estaba seguro de las cualidades de conducción de Röhrl: "Conducir en una especial con Walter es más seguro que cruzar la carretera en la ciudad".

Resulta que tiene razón: en el mismo año, con pocas salidas y casi el mismo número de victorias absolutas, los dos terminan como subcampeones de Europa en un Opel Ascona. Para Röhrl, esto resultó ser el trampolín perfecto para la próxima temporada con el recientemente fundado Opel Euro Dealer Team.



Convincente: Röhrl/Berger ganan el Campeonato de Europa de 1974 en Opel Ascona

Y así, en 1974, Walter Röhrl y Jochen Berger atacaron la competición con grandes ambiciones. Su coche vuelve a ser un Ascona A de fábrica. Tiene un motor de dos litros con árbol de levas en cabeza y culata de flujo cruzado. Esto significa que el coche produce entre 141 kW (192 CV) y 156 kW (212 CV). Los muelles especiales y los amortiguadores especiales, así como los frenos de disco ventilados internamente en la parte delantera y los frenos de tambor ventilados en la parte trasera, adaptan el chasis del coche de rally basado en el modelo de producción a las duras condiciones de competición. En su biografía "Aufschrift", Röhrl recuerda: "El motor era fácil de conducir. La potencia provenía de alrededor de las 2.000 rpm y continuaba hasta las 7.600 rpm. Pero me abstuve de acelerarlo tanto. Mi límite moral era de 7.000 rpm. En su mayoría".

Sin embargo, Röhrl/Berger tienen que ser pacientes hasta conseguir su primer gran éxito de la temporada. En el 8º Rally Internacional Firestone, la 5ª prueba del Campeonato Europeo de Rallyes a finales de marzo de 1974, finalmente llegó el momento. Como el mejor equipo del Opel Euro Dealer Team, los dos lograron una victoria superior en la salida y la llegada después de 1.517 kilómetros y 19 etapas especiales en las montañas del norte de España. A partir de entonces, las cosas se sucedieron rápidamente: solo cuatro semanas después, Röhrl/Berger tomaron la delantera desde el principio en el Rally de Tulipanes en los Países Bajos. Después de 1.250 kilómetros y 38 pruebas especiales, lograron su siguiente impresionante victoria general en su Ascona. Las autoridades locales causan un momento de conmoción: sospechan que Röhrl excede significativamente el límite de velocidad permitido. Afortunadamente, esto resulta ser un error. Los agentes de la ley no atraparon al dúo alemán con el dorsal 1 excediendo el límite de velocidad, sino al equipo polaco con el número 7, que fue captado por la cámara.

Le siguen otras victorias en el Rally de Hesse, el Rally de Moldavia y el Rally del Danubio en Rumanía. Los pilotos de Opel lideran claramente la clasificación general, y el 13º Rally Internazionale di Lugano está programado para celebrarse del 11 al 13 de octubre. Röhrl/Berger ya pueden asegurar el título europeo. Una vez más, se llevaron la "pole position" entre los 52 competidores desde el principio. Las 28 duras especiales en las montañas entre Lugano y el lago Maggiore pasan factura: solo 18 equipos cruzan la línea de meta el 13 de octubre, con el Opel Ascona con Walter Röhrl y Jochen Berger a la cabeza. Después de 1.000 kilómetros, están más de diez minutos por delante del segundo clasificado. Con su sexta victoria absoluta y 120 puntos, el mayor número de puntos jamás logrado hasta la fecha, ganaron el Campeonato Europeo de Rallyes en 1974 a falta de tres carreras.



Campeonato de Europa de 1974: el comienzo de los éxitos de Röhrl y Opel en los rallyes

Pero después de este éxito, Walter Röhrl tiene ambiciones aún mayores. Escribe: "Con el título europeo había conseguido lo que quería. Pero un sueño me hizo seguir adelante: ganar el Rally de Montecarlo una vez en mi vida".

En 1975, Röhrl logró la primera victoria en una carrera del Campeonato Mundial de Rallyes para él y Opel, pero en 1977 el excepcional piloto y la marca con el Blitz tomaron caminos separados. En ese momento, nadie tenía idea de que su mayor triunfo deportivo estaba por llegar. En 1982, Röhrl regresó a Opel. Mientras Jochen Berger es el director del departamento de automovilismo, su nuevo copiloto Christian Geistdörfer también contribuye de manera decisiva al éxito de la "Misión Montecarlo", junto con el Ascona 400 de 191 kW (260 CV). Con Geistdörfer y el Ascona 400, Röhrl gana el legendario Rally de Montecarlo por segunda vez. Un comienzo de temporada de rallyes hecho a medida, que finalmente culminó con una espectacular victoria en el Campeonato Mundial de Pilotos de 1982.