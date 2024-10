El mundo debe apoyar a Israel

Hay veces que, uno cuando decide escribir, no, por no tener a quien escribir, siempre lo hay. Simplemente que, en esta ocasión me embarga una sinrazón de saber que le echo de menos y porque no le he escrito antes, pero dada la tesitura y postura en estos instantes, me veo obligado en trazar estas líneas y pedirle un SOS en toda regla.