El viaje de los microplásticos, los océanos prehistóricos, el cambio climático o la economía azul, centran la programación de Wild Oceans FilmFest

Del 4 al 9 de noviembre, Gijón se transformará en una ventana abierta hacia el océano, invitando a reflexionar sobre nuestro papel en la protección del planeta. Durante esos días, cineastas, biólogos, científicos, exploradores y amantes de la naturaleza se reunirán en el BIOPARC Acuario de Gijón para debatir sobre los desafíos más urgentes que afectan a nuestros mares.





Wild Oceans FilmFest, festival internacional de cine documental organizado por la Fundación BIOPARC en colaboración con BIOPARC Acuario de Gijón, nació en 2022 con el objetivo de subrayar la necesidad de luchar por la conservación de los océanos. Hoy, se ha consolidado como una cita imprescindible en el panorama global de la sostenibilidad.

"En esta tercera edición de Wild Oceans FilmFest, tenemos el ambicioso objetivo de llegar con nuestro mensaje a la mayor cantidad de personas posible. Hemos dado un gran paso adelante para lograrlo” explica Fernando González Sitges, director de Wild Oceans FilmFest y de la Fundación BIOPARC.

El festival proyectará en el Auditorio del BIOPARC Acuario Gijón 10 documentales finalistas seleccionados entre cerca de 500 producciones internacionales, procedentes de casi 80 países, que irán acompañados por coloquios. Además, Wild Oceans FilmFest organizará un programa de actividades paralelas con masterclasses y conferencias dirigidas a profesionales, y una gymkana temática para disfrutar en familia. También se llevarán a cabo proyecciones educativas en centros escolares donde los estudiantes tendrán la oportunidad de ver el documental finalista Ocean Odyssey, seguido de un encuentro interactivo con expertos del BIOPARC Acuario de Gijón.

Proyecciones y coloquios que conectan ciencia, cine, deporte y conservación

El festival internacional de cine documental comenzará oficialmente el 4 de noviembre, con la proyección de la película alemana The North Drift, en el que el cineasta Steffen Krones emprende una exploración con boyas GPS, revelando el preocupante problema de la polución por plásticos. Tras la película, se llevará a cabo el coloquio “El ser humano en las profundidades del océano: un reto enorme” moderado por Fernando González, director del Wild Oceans FilmFest y de la Fundación BIOPARC. En él participará el ingeniero aeronáutico, Héctor Salvador, primer español en descender a la fosa de las Marianas, a 10,706 metros de profundidad. Una oportunidad única para conocer los devastadores efectos de los plásticos en los océanos más profundos gracias las evidencias científicas que aportará el explorador.

El 5 de noviembre se proyectará el segundo capítulo de la serie de Netflix Life on Our Planet: The First Frontier. Producida por Steven Spielberg, relata cómo las especies marinas prosperaron en un mundo inhóspito, enfrentándose a extinciones masivas. Posteriormente, Keith Scholey, director de la serie y uno de los productores de documentales de naturaleza más importantes del mundo, que ha trabajado para Netflix, Disney Nature y BBC, participará en el coloquio “Las enseñanzas que nos ofrecen los océanos prehistóricos sobre el futuro de nuestros mares” con el catedrático de Zoología de la Universidad Autónoma de Madrid, Arturo Morales.

El 6 de noviembre, la jornada se centrará en la emisión de tres cortometrajes que exploran diferentes aspectos de la conservación marina. A Salmon Nation, aborda los problemas derivados de la piscicultura de salmones en aguas abiertas; Older Than Trees, dirigido por la cineasta ganadora de un Oscar, Pippa Ehrlich, pone el foco en la conservación de tiburones y Deep Trouble, que revela los peligros emergentes de la minería submarina. Tras las proyecciones, Pablo Campos, responsable de Innovación y Desarrollo del Grupo Junquera Marítima; Javier Remiro, coordinador del Área de Economía Azul Sostenible en Fundación Biodiversidad; Rubén González, director de la Cátedra Milla de Conocimiento: Gijón Azul y Víctor Montero, fundador de ASMAR (Actuaciones y servicios marítimos), protagonizarán el coloquio “Economía azul para la ciudad de Gijón” en el que debatirán sobre cómo alcanzar un desarrollo económico respetuoso con los recursos marinos.

Documental Blue Carbon

Blue Carbon: Nature's Hidden Power, que destaca el potencial de los ecosistemas costeros para absorber carbono y combatir el cambio climático a través de la perspectiva de la productora musical y bióloga Jayda Guy, se emitirá el 7 de noviembre. Además, será el tema del coloquio llamado “Ecosistemas costeros y lucha contra el cambio climático: de las comunidades locales al cine inspirador” en el que participará Nicolas Brown, director de la película y uno de los cineastas documentales más influyentes en Reino Unido y los EEUU, junto al cantante, productor y activista ambiental Macaco.

Lola Higueras, historiadora, pionera en arqueología subacuática, y primera mujer buceadora de la Armada Española, cerrará el día con una conferencia en el restaurante Kraken ArtFood situado en el BIOPARC Acuario de Gijón. En ella, los asistentes explorarán los misterios del fondo marino y aprenderán sobre la salud de los océanos, gracias a su amplia experiencia en el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Naval.

El 8 de noviembre, Ana Salceda, productora española afincada en San Francisco y fundadora de iniciativas como Big Fish Initiative, dedicada a la protección de las áreas de desove de peces, ofrecerá una masterclass en la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo. Salceda, experta en el diseño de campañas de divulgación ambiental, enseñará cómo crear una campaña inspirada en su documental, Treasure of the Caribbean, con el objetivo de convertir la ciencia en acción y conectar al público con los océanos.

El festival concluirá el 9 de noviembre con una jornada dedicada al surf y la vela. El día empezará con la Gymkana de la Conservación, un evento gratuito para disfrutar en familia y aprender sobre la importancia de cuidar los océanos. Por la tarde, se proyectarán películas como Children of Teahupo’o, Beyond Shores, Water 3 y Rewild Our Seas, que destacan el deporte como herramienta de concienciación y la vulnerabilidad de los mares.

Manu San Félix, premiado tras más de 12.000 inmersiones en océanos internacionales En su primera edición, Wild Oceans FilmFest ya reunió 269 producciones de 47 países. Desde entonces, ha crecido significativamente, con una colaboración cada vez mayor de cineastas, activistas y figuras relevantes. Este año, en su tercera edición, ha batido un récord prácticamente duplicando el número candidaturas y países participantes. De las 491 producciones recibidas, solo 37 han sido seleccionadas finalistas.

La gala de entrega de premios, presentada por la doctora biomédica y experta en comunicación científica Helena González, se celebrará el 8 de noviembre. En ella, el biólogo marino Manu San Félix será homenajeado con el galardón "Salvando los Océanos". Con más de 12.000 inmersiones y más de 15 años trabajando para National Geographic, y Pristine Seas, una de las iniciativas de conservación marina más importantes del mundo, San Félix recibirá el premio desde las Islas Salomón, donde actualmente participa en una expedición

Cómo asistir a Wild Oceans FilmFest

La Fundación BIOPARC y el BIOPARC Acuario de Gijón ya han abierto la venta de entradas para el festival. Podrán adquirirse en www.wildoceansfilmfest.org/entradas a un precio simbólico de 3 euros hasta agotar existencias.

La cantidad recaudada irá destinada íntegramente a proyectos para salvar los ecosistemas marinos en los que la Fundación BIOPARC lleva trabajando desde su nacimiento en 2011. Entre ellos destaca el Centro de Recuperación de Animales Marinos (CRAMA) cofinanciado con la Fundación Biodiversidad y destinado a acoger especies salvajes varadas en las costas asturianas.