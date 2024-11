Retrato de Ellen Henrietta Swallow Richards de 1910

Ellen Henrietta Swallow Richards, nacida el 3 de diciembre de 1842 en Dunstable, Massachusetts, fue una mujer adelantada a su época. Destacó como química, ecóloga y ferviente defensora de la educación para mujeres en ciencias, en un momento en que la ciencia parecía reservada exclusivamente para los hombres.

Ellen nació en una familia modesta donde el trabajo era incesante. Entre ayudar a sus padres en sus negocios y las tareas en el hogar, poco tiempo quedaba para el estudio. Aprovechaba cada instante y, en 1859, comenzó a tomar clases de matemáticas, francés y latín, con lo que inició su camino hacia la ciencia.

Trabajó como maestra y empleada doméstica para costearse sus estudios y, finalmente, con 300 dólares ahorrados a los 25 años, logró ingresar al Vassar College, una de las pocas instituciones de educación superior que admitía a mujeres.

Vassar College es una universidad privada de Poughkeepsie, Nueva York, fundada en 1861 por el cervecero Matthew Vassar como una universidad solo para mujeres. Primera institución que formó parte de las llamadas Siete Escuelas Hermanas, una sociación de universidades para mujeres estadounidenses que equivalía a la Ivy League para hombres. En 1969 pasa a ser universidad mixta, todavía conserva su estatus como miembro de aquella Siete Escuelas Hermanas. Tiene relación histórica con la Universidad de Yale y, en 1969 recibió oferta de fusión con Yale, pero rechazó esa oferta finalmente.

En Vassar, Ellen estudió astronomía y química bajo la tutela de Maria Mitchell, una de las figuras femeninas más influyentes en ciencias.

Al graduarse en 1870, Ellen continuó su formación en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), convirtiéndose en la primera mujer admitida en esa institución y la primera en Estados Unidos en estudiar ciencias en una universidad técnica.

El Instituto de Tecnología de Massachusetts es una universidad privada en Cambridge, Massachusetts que está considerada en numerosos rankings como una de las mejores y prestigiosas del mundo, habiendo mantenido durante diez años consecutivos el título como la mejor universidad del mundo en la clasificación mundial de universidades.

Pese a su destacada labor, no le permitieron obtener un doctorado; las mujeres tuvieron que esperar hasta 1886 para lograrlo en el MIT.

Ya graduada, Ellen se dedicó a abrir espacios para las mujeres en la ciencia.

Fundó el Women’s Laboratory en el MIT, un laboratorio experimental para mujeres que funcionó hasta 1883, ya que las alumnas no podían matricularse en los programas regulares de la institución. Fue en este laboratorio donde Ellen enseñó química y mineralogía, sentando las bases para que las mujeres tuvieran acceso a una educación científica completa. El Women’s Laboratory en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) fue una iniciativa pionera en la educación científica para mujeres en Estados Unidos, como hemos dicho, promovida y dirigida por Ellen Swallow Richards. Fundado en 1876 y surgió como respuesta a las restricciones que impedían a las mujeres acceder a los programas de ciencias en el MIT. En una época en la que las oportunidades educativas para mujeres eran limitadas, este laboratorio fue esencial para ofrecerles formación en áreas como química y mineralogía.

Richards, la primera mujer en estudiar en el MIT y talento excepcional en ciencias, encabezó el Women’s Laboratory junto al profesor John M. Ordway. Ella no solo enseñaba y supervisaba, sino que también se aseguraba de que el laboratorio tuviera los recursos necesarios para proporcionar una formación rigurosa y práctica a sus estudiantes. En este espacio, las alumnas podían realizar experimentos y adquirir habilidades en un ambiente que, aunque separado del programa principal, ofrecía una calidad formativa comparable.

Este laboratorio se mantuvo operativo hasta 1883, cuando el MIT finalmente comenzó a admitir mujeres en sus programas regulares de ciencias. Durante esos años, el Women’s Laboratory fue fundamental para que las mujeres pudieran iniciar una carrera científica, sentando las bases para la integración de las mujeres en el MIT y en otras instituciones científicas en el país. Gracias a los esfuerzos de Richards y su equipo, muchas de las primeras mujeres científicas y químicas de Estados Unidos recibieron una educación que sería crucial para el avance de sus carreras y para el progreso de la ciencia misma en los años posteriores.

A partir de 1887, se le encargó un ambicioso proyecto de análisis del agua potable en Estados Unidos, lo cual fue el inicio de una nueva disciplina: la ingeniería sanitaria.

Desde el MIT, Ellen formó a generaciones en el análisis de agua, residuos y aire, y en 1890 logró establecer el primer programa formal de Ingeniería Sanitaria en el país.

A su lado, su esposo, Robert H. Richards, apoyó sus iniciativas y juntos alentaron durante años a mujeres jóvenes a estudiar ciencias.

Richards fue también una prolífica escritora. Entre sus obras más destacadas están Plain Words about Food (1899), The Cost of Shelter (1905) y Euthenics: The Science of Controllable Environment (1914).

Su obra se enfocó en promover una vida sana mediante la educación sobre higiene, salud y eficiencia. Ella entendía que un ambiente saludable no solo mejoraba la vida cotidiana, sino también el progreso humano en su conjunto.

Ellen Swallow Richards dejó una huella indeleble en el ámbito de la salud pública y la educación para mujeres en ciencias.

Pionera en la química ambiental y precursora de la ecología moderna, su trabajo se considera fundamental para la ciencia estadounidense.