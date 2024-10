Hospitales, aseguradoras y médicos apuestan en el Fòrum Quirúrgica por crear "soluciones compartidas"

La entidad vuelve a llenar La Pedrera en un debate sobre la colaboración entre los tres principales actores del sector Quirúrgica Cirujanos Asociados ha organizado de manera exitosa la octava edición del Fòrum Quirúrgica, evento que en esta ocasión ha propuesto un enriquecedor debate en torno a cómo los médicos, los grandes hospitales y las mutuas, formando parte de una misma cadena de valor, se enfrentan al desafío constante entre la colaboración y la competencia.

El Dr. Toño Peña, socio de Uros Associats y uno de los ponentes invitados, fue el primero en plantear la idea durante el debate: "Hay que encontrar soluciones compartidas" y puso como ejemplo que "el paciente pueda pagar más en situaciones concretas". El Dr. Alberto Diez-Caballero, socio de Quirúrgica Cirujanos Asociados, recogió el guante: apostó por "estudiar formas de copago" y aseguró que "hay posibilidades de acuerdo que hay que explorar".

Los representantes de los otros dos sectores participantes en el debate, aseguradoras y grandes hospitales, también opinaron al respecto de encontrar "soluciones compartidas". Así, el Dr. Xavier Cantó, director médico territorial de DKV en Catalunya confirmó que su compañía está "estudiando nuevos productos de seguros en los que sea posible que el paciente pueda pagar algo más" a cambio de un servicio más amplio, "sin que esto signifique un aumento mayúsculo de la cuota". Además, el Dr. Cantó propuso también impulsar otras medidas que fomenten "una mayor transparencia" y que "ayuden a generar un clima de mejor confianza entre los tres actores". Y en esta misma línea, opinó el director territorial de Quirón Salud en Catalunya, Germán Barraqueta: "a ninguna de las tres partes le interesa que la relación no funcione. Los conflictos que surgen son anécdotas".

El CO-CEO de Quirúrgica Cirujanos Asociados, el Dr. Àlex Flor, aseguró que "es el momento de que los tres actores, se miren al espejo y se pregunten si quieren colaborar o competir", a la vez que animó a los asistentes a "hablar de estos temas en público, debatir, ser valientes y no tener miedo a las sinergias". Por ello, el CO-CEO del grupo Quirúrgica expresó un deseo: "Sigamos siendo un triángulo, pero con las puntas menos afiladas".

La falta de confianza entre los tres actores clave del sector en la sanidad privada, fue otro de los temas de debate durante el Fòrum Quirúrgica. El Dr. Xavier Cantó de DKV, fue claro: "a veces hay supermercado de pruebas, tratamientos innecesarios y sin sentido, se malgasta en servicios que no aportan valor". El Dr. Toño Peña, de Uros Associats contestó que "las pólizas son demasiado baratas y los médicos no cobran lo que toca". Otro representante del sector asegurador, Alberto Merino, cabeza visible de FIATC Seguros, alertó respecto al alza de precios de las mutuas: "Si subimos los precios, perdemos buena parte de los clientes. A poco que toques el precio, la gente dejará de pagar el seguro".

Por su parte, y ante los comentarios de la alta presencia de Quirón Salud en Catalunya, Germán Barraqueta replicó: "¿posición dominante de Quirón? Podríamos desaparecer mañana". Y cerró el debate sobre el tema, el profesor de ESADE y experto en gestión sanitaria, Manel Peiró, asegurando que "si se baja el precio de los seguros, se degrada el valor del producto" y, por ello, apostó por "alinear los intereses de médicos, hospitales y aseguradoras. El problema es la desconfianza histórica".

El Fòrum Quirúrgica tuvo como último invitado al actor, Paco Mir, miembro del Tricicle y que intervino en el fórum para, precisamente, recordar la importancia de la coordinación y la colaboración de tres actores como Tricicle para conseguir el éxito y el reconocimiento del público: "Médicos, hospitales y aseguradoras representáis tres patas de un taburete en el que debe sentarse el paciente. Los tres sois necesarios".

El discurso de cierre corrió a cargo del presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, quien afirmó que la entidad que preside "apuesta por el ‘modelo Quirúrgica’. Y este debe ser el modelo de futuro".