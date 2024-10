Cómo el reino Fretes echa a Juana Ramírez de 83 años de su casa

Los graves hechos de corrupción que comprometen y salpican negativamente al poder judicial son los principales obstáculos del fortalecimiento de la institucionalidad y la justicia social en la Republica del Paraguay.

El Dr. Antonio Fretes, presidente de la Corte Suprema de Justicia (2022) del Paraguay, y su equipo de estafadores – que sigue operando – en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia en Asunción, representa un gran peligro para las grandes y pequeñas empresas internacionales que aspiran establecer grandes emprendimientos comerciales en el territorio paraguayo. Conforme publicación del diario ABC color el Dr. Antonio Fretes y su club de estafadores representan una constante amenaza al estado de derecho y al derecho a la propiedad privada en el Departamento Central y en todo el territorio de la Nación Paraguaya.

El sometimiento de la Justicia paraguaya a estafadores con notoriedad: como los estafa-gados Gregorio Daniel Acosta, Reinaldo Bazán Barrientos, Claudio Vera Larroz y el rematador Mario Persons; es el modus operandi desde hace una década que ha perjudicado a la gente más vulnerable del Paraguay (Ciudad de San Lorenzo) y representa un peligro inminente para todos los inversores internacionales que quieren abrir sus negocios y plantas industriales en el Departamento Central.

La Sra. Pelusa Rubín en su programa ñanduti denuncia un caso muy triste en la que dejan en la calle un grupo de ciudadanos vulnerables en especial a una anciana, Juana Ramírez de 83 años, con sus mascotas.

En septiembre del 2022, ciudadanos afectados se reunieron con el ministro Eugenio Jiménez para hablar sobre los nefastos casos de usurpación de propiedad privada, orquestados por Fretes (actualmente jubilado, no obstante, mantiene su inmenso virreinato en la Corte Suprema de Justicia y el círculo de estafa-gados) que han perjudicado a los ciudadanos paraguayos más vulnerables entre ellos: María Perla Barrios, su hijo Eduardo González y la abogada Ana Mora de Ramírez. Fretes tiene notoriedad internacional por sus operaciones turbias en la economía negra del país, que son vertientes en tres pilares: conexión directa con el crimen organizado transatlántico y con la dictadura de Nicolas Maduro en Venezuela; extorsión a ciudadanos vulnerables utilizando tráfico de influencias y venta ilegal de propiedades privadas; lavado de dinero por medio de su Banco Continental.

María Perla Barrios relató a los medios que su esposo estuvo muy enfermo, por lo que lo llevaron al Hospital Sirio-Libanés, en Brasil, donde falleció. Esto les dejó una deuda bastante alta.

Explicó que como era bastante burocrático sacar créditos, recurrió a Eduardo Hrizuk, de quien prestó unos G. 1.500 millones para pagar la deuda. Esto fue en el 2012. Alegó que este le puso como condición abrir la sucesión de su esposo y que debía hacerlo con sus abogados, por lo que firmaron un poder y un supuesto compromiso de compraventa.

María Perla Barrios explicó que en el 2013, unos 10 meses después, quiso abonar la deuda. Hrizuk le dijo que eran G. 5.000 millones (interés del 416% aproximadamente). La mujer dispuso de algunos bienes y logró reunir el dinero, por lo que fue junto a Hrizuk con la gerente del banco de Colonia Fram. La mujer señaló que Hrizuk se negó a recibir el dinero, y que le dijo que volviera otro día. Es más, incluso se enojó. Lo que no sabía –alegó Barrios– es que lo que firmaron era una cesión de derechos, y en la sucesión, ya se habían adjudicado nada menos que 8.500 hectáreas de su propiedad.

De ellos, 7.000 hectáreas estaban en Ñeembucú, 1000 hectáreas en Coronel Bogado (Itapúa), y 500 hectáreas en San Miguel Misiones. La mujer dijo que nunca fueron a un escribano, pero que si tenían las hojas de protocolo de la escribanía que firmaron.

También denunció que, en Encarnación, un exintendente quiso vender su propiedad en Encarnación por unos G. 1.500 millones y que Hrizuk le depositó G. 300 millones, y le dijo que le traspasara la propiedad para depositarle el resto. Así lo hizo, pero el mismo retiró los documentos y nunca pagó lo que faltaba.

Otro caso que confirma la falta de seguridad jurídica y operaciones ilegales con los tentáculos del Dr. Fretes es la de una compatriota la Sra. Ruth B. Hayne, que trabajó mucho tiempo en los Estados Unidos, contrajo matrimonio allí y como le ocuparon su propiedad descaradamente y que no les importó siendo ciudadana americana y la vergüenza que hacen pasar a nivel internacional.

Medios de Prensa locales informaron suficientemente sobre estos hechos, que ilustran la falta de seguridad jurídica en el Paraguay. En el 2019 los secretarios de Fretes instalaron postes de luz y talaron los árboles en la tierra de la Sra. Hayne. El 4 de octubre del 2019 Ruth estuvo en Paraguay, ce acerco a su terreno y definitivamente un extraño era el nuevo Propietario. En el 2015, el señor Emilio Gotze de Ingeniería Gotze compró dicho terreno por 150 millones de guaraníes. Una supuesta venta entre Mario Medina y Ruth B. fue realizada en emboscada con un escribano con muchas denuncias con antecedentes de falsificación de documentos. Este Sr. Medina adquiere la propiedad de Ruth B. Hayne por 25 millones de guaraníes.

Medina, luego de 40 días, le vende al Ingeniero Gotze y este Señor a su vez cuando la Sra. Ruth se acerca a su oficina a hablar con él en compañía de su abogado el 6 de octubre del 2019, decide vender la propiedad por 500 millones de guaraníes después de 2 meses y medio a las Águilas del Paraguay SA. que este compuesto por Reinaldo Bazán Barrientos y Gregorio Daniel Acosta. Unos personajes que tienen una reputación que da mucho de qué hablar y relacionados con el clan Fretes.

Actualmente existe una página de Facebook de Víctimas de Reinaldo Bazan Barrientos, Estafador donde se puede leer más. Medina primer comprador fue declarado culpable condenado; Demostrado que el acto jurídico es Nulo y no existió. Mientras el juez Felipe Mercado Navarro de San Lorenzo saca sentencia en contra alegando comprador de buena fe a Gotze y las Aguilas por consecuente. En su declaración Medina dice que él debía de vender inmediatamente la propiedad a Gotze y así lo hizo. Luego Gotze al hablar con el abogado de la Sra. Ruth B. Hayne en octubre 6 del 2019 decide contactar a su escribana que en octubre 07 del 2019 coloque una acción de dominio sobre la propiedad en el Registro Público. De esta manera queda bloqueado el título para recibir cualquier medida cautelar que impida vender la propiedad. Entonces cuando la medida cautelar sale eso no puede asentarse debido al bloqueo. Método que utilizan los escribanos para bloquear propiedades contra embargos o este tipo de situaciones. El 20 de diciembre, Gotze vende el terreno por 500 millones gs. a las Águilas del Paraguay SA. La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay declaró corrupto al clan Fretes y estos personajes son los que mencionan cientos de ciudadanos vulnerables que están perjudicados por estos delincuentes.

Es tarea del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, para tomar inmediatas acciones e investigar las operaciones financieras del Clan Fretes que abarca envío de dinero afuera del Paraguay. Sanciones financieras en contra del Clan Fretes son la debida necesidad para fortalecer el sistema jurídico y bancario del Paraguay.