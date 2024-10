Herencias de los 'Ayuntamientos del cambio'

¿Se acuerdan de aquel eslogan de hace más de una década que decía aquello de Ayuntamientos del cambio? Sí, lo propugnaron partidos de izquierdas que llegaron a gobernar municipalmente ayuntamientos importantes. Y claro que consiguieron un gran cambio, pero para mal.

A hechos palpables me remito: en las ciudades donde gobernaron dejaron un déficit gravísimo de tránsito y circulación viaria, dejaron inexperiencia en la aplicación de políticas medioambientales con más contaminación y más polución, dejaron un alto grado de mendicidad porque desconocen lo que son las políticas sociales, dejaron que mucho comercio local echara el cierre porque no lo supieron cuidar, dejaron mucha suciedad en las calles porque no supieron gestionar la contratación de brigadas de limpieza.

En resumen, estos Ayuntamientos no supieron, o no quisieron, aplicar las políticas necesarias que verdaderamente preocupan en la vida cotidiana del ciudadano. Eso sí, para vender milongas fueron, son y serán únicos.