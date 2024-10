El Centro de Estudios de Innovación (CEI) accede a másteres oficiales estadounidenses a través de acreditación Doctrina Qualitas (DQ)

CEI dispondrá de títulos propios y MBA oficiales con diferentes majors a través de la transferencia de créditos gestionada por DQ El Grupo Doctrina Qualitas (DQ) y Centro de Estudios de Innovación (CEI), han alcanzado un importante acuerdo mediante el cual CEI ya dispone de formaciones oficiales, nivel máster, de una de la universidad partner de DQ en Estados Unidos, la Sabal University.

El acuerdo, alcanzado una vez que CEI también ha sido acreditado por DQ y haber obtenido el Sello EQS, es un importante avance para el sector educativo español, al representar el establecimiento de esta universidad del DQ en España, por primera vez, con programas oficiales.

Facilitar a los alumnos de CEI un título oficial de máster de EE.UU., representa abrirles nuevos horizontes académicos, con todo el elenco de universidades de EE.UU. para cursar doctorados. También facilita su crecimiento profesional, demostrando el amplio conocimiento y especialización en áreas sensibles en las que las formaciones estadounidenses siempre han ido "un paso por delante". Estos másteres se estructuran de la siguiente manera:

El MBA en Marketing Digital de CEI, dará acceso al título de Master of Business Administration, Major in Digital Marketing de Sabal University.

El MBA en Big Data y Digital Business de CEI, dará acceso al Master of Business Administration, Major in Business Intelligence and Big Data de Sabal University.

El MBA en Digital Business, Big Data y Marketing Digital de CEI, dará acceso al Master of Business Administration Major in Digital Marketing and Big Data de Sabal University.

Y, el MBA en Digital Business, Big Data y Cloud Computing de CEI dará acceso al Master of Business Administration, Major in Business Intelligence and Big Data de Sabal University.

Además de estos másteres, CEI también presentará el Certificado Universitario Internacional DQ que les dará acceso al diploma título propio de Sabal University para el resto de sus programas. Ambos documentos se entregarán a sus alumnos conjuntamente, con el objetivo de que otros programas, además de los masters, gocen de diplomas estadounidenses y sirvan como un enriquecimiento curricular y especialización internacional que facilite su actividad profesional en cualquier parte del mundo.

Las áreas de formación ofrecidas por CEI incluyen el diseño gráfico y dirección de arte, el diseño y programación web, el marketing digital y business, la producción y postproducción audiovisual (VFX) y motion graphics, el diseño de interiores y arquitectura BIM, el arte, diseño y programación de videojuegos y finalmente, las tecnologías emergentes.

CEI, con sedes físicas en Madrid, Valencia y Sevilla, es un referente en España que trasladará sus formaciones de la mano del Grupo Doctrina Qualitas a Estados Unidos y Latinoamérica. Tras hacer historia en España, el próximo objetivo, es que sus alumnos hagan historia por todo el mundo.