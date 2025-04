El 75% de los bancos aumentará la inversión en tecnología de riesgos ante un panorama económico incierto

Según un estudio de SAS, la banca española lidera la transformación tecnológica en Europa con altos niveles de inversión en IA y gestión de riesgos La incertidumbre económica global, marcada por la subida de los tipos de interés, las tensiones geopolíticas y la inflación, está obligando al sector bancario a replantear sus estrategias de gestión de riesgos. En este contexto, un nuevo estudio realizado por FT Longitude y SAS, compañía líder en datos e inteligencia artificial, revela que el 75% de los bancos a nivel internacional tiene la intención de aumentar la inversión en infraestructura de tecnología de riesgos, lo que supone una subida del 24% con respecto a 2021.

En España se está dando la misma tendencia, ya que en los últimos años la inversión agregada en tecnología de los diez principales bancos españoles se multiplicó por más del doble, pasando de 2.313 millones de euros a 5.125 millones. Las proyecciones indican que, para finales de 2028, esta cifra podría superar los 7.000 millones de euros, consolidando a la banca española como líder en innovación tecnológica dentro del sector financiero europeo, según el Observatorio de Finanzas y Tecnología de FUNCAS.

Existen varias razones para justificar la aceleración de la transformación digital en el sector bancario. Para empezar, la pandemia marcó un punto de inflexión, ya que se empezaron a demandar servicios más rápidos, accesibles y personalizados. Además, la irrupción de neobancos y fintechs ha intensificado la competencia en el sector financiero, empujando a las entidades tradicionales a redefinir sus modelos operativos.

"Estas empresas emergentes han introducido innovaciones disruptivas que están transformando la manera en que los usuarios interactúan con los servicios financieros, obligando a los bancos convencionales a invertir en tecnología para mantenerse relevantes y competitivos" asegura Carles Cerdá, Risk Business Solutions Manager en SAS. "Por otro lado, las normativas europeas también están jugando un papel crucial en este proceso. Directivas como NIS2 y DORA exigen sistemas robustos capaces de afrontar riesgos tecnológicos y cibernéticos".

Finalmente, los recientes cambios geopolíticos y climáticos han añadido una capa de complejidad al panorama económico global. La necesidad de gestionar estos riesgos externos está impulsando inversiones significativas en herramientas tecnológicas que permitan a las entidades financieras anticiparse a posibles adversidades y fortalecer su resiliencia frente a fuerzas externas.

La inteligencia artificial como motor de cambio

La IA y la IA generativa han emergido como herramientas clave para transformar la gestión de riesgos. Aunque su adopción aún es desigual, el informe Transforming Risk Management, para el que se ha encuestado a 300 altos cargos en gestión de riesgos bancarios de 25 países, destaca que los bancos estadounidenses lideran el uso de estas tecnologías, mientras que los europeos, incluyendo los españoles, avanzan bajo marcos regulatorios más estrictos que garantizan la privacidad y seguridad de los datos de los clientes.

Carlos Díaz Álvarez, Chief Risk Officer en Santander Portugal, señala: "Para tomar decisiones acertadas sobre liquidez, capital y riesgo crediticio, los bancos no deberían trabajar con información aislada. Las empresas tienen que integrar todos los datos disponibles para tener una visión completa, pero es necesario que esos datos sean más precisos y estén mejor conectados entre sí".

Los planes de los bancos, en cifras

El panel de datos que ha publicado SAS permite a los usuarios explorar los hallazgos del estudio por tipo de institución y tamaño de los activos, enfatizando 5 conclusiones del estudio:

Aumento de la inversión en tecnología: El 65% de los bancos planea contratar servicios de consultoría tecnológica, un 15% más que en 2021. Modelos de riesgo avanzados: El 67% de los bancos prevé mejorar sus modelos en los próximos dos años, considerándolos una ventaja competitiva clave. Además, el porcentaje de ejecutivos que considera los modelos de riesgo como una ventaja competitiva ha aumentado al 63%, 16 puntos más que en el informe anterior. Uso estratégico de la IA: En cuanto al uso de la IA (incluyendo IA generativa), las cifras indican que sigue siendo mixto, a pesar de la gran promesa y el potencial. Solo una minoría de bancos informa sobre un uso generalizado de la IA para funciones como la gestión de riesgos (40%), el modelado de riesgos (30%) y la detección de fraudes (36%). El uso de GenAI para estas funciones disminuye aún más, con un 17%, 16% y 24%, respectivamente. Los bancos estadounidenses superan a sus homólogos de EMEA y APAC en el uso de la IA y GenAI para cada una de estas funciones. La falta de talento cualificado es la principal barrera para la adopción total de la IA, citada por el 50% de los encuestados en todas las regiones. Gestión eficaz de datos: A pesar de que las bases de datos sólidas permiten gestionar mejor los riesgos, mejorar la experiencia del cliente y detectar fraudes, solo el 14% de los bancos planea unificar completamente sus datos. Modernización de sistemas ALM: El 77% de los bancos planea invertir en sistemas integrados de gestión de activos y pasivos para abordar riesgos de liquidez y tasas de interés. Aunque los bancos estadounidenses lideran la adopción de IA, la banca española mantiene altos niveles de inversión tecnológica y continúa posicionándose como referente en Europa. Según SAS, los bancos españoles destacan por su capacidad de integración tecnológica y su enfoque en modernizar procesos fragmentados, lo que podría generar incrementos de eficiencia cercanos al 70%.

Además, Cerdá explica: "Las entidades financieras ya no pueden permitirse abordar los riesgos por separado. Necesitan un sistema unificado, impulsado por inteligencia artificial, que les permita ver todos los riesgos en conjunto y actuar rápidamente. Aquellas empresas que reemplacen sus sistemas antiguos por un enfoque más integrado y con IA verán mejoras en todas las áreas de la organización".

Por otra parte, también segura que, "de cara al futuro, se espera que los bancos españoles continúen invirtiendo en tecnologías que permitan una mayor flexibilidad y agilidad en el análisis de escenarios, integrando previsiones macroeconómicas y riesgos externos para optimizar la toma de decisiones estratégicas. Además, la redefinición de los procesos de gestión de modelos de riesgo será esencial para reducir costes y acelerar el despliegue de soluciones innovadoras".

Se puede encontrar aquí el informe completo de FT Longitude y SAS para descubrir cómo los bancos están transformando la gestión de riesgos.

