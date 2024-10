​Alanis Morissette anuncia gira mundial en 2025 y confirma su primera actuación en Galicia dentro de O Gozo Festival

La cantante y compositora Alanis Morissette, ganadora de siete premios Grammy®, anuncia su gira mundial para el próximo año. Esta serie de conciertos en Reino Unido, Europa y Sudamérica es la continuación al increíble éxito de su gira “Triple Moon Tour” de 35 fechas por Norteamérica realizada este verano, en la que se han vendido más de medio millón de entradas, llenando todos los recintos de la gira.





Desde su irrupción en los 90 con el legendario disco “Jagged Little Pill”, ha sido una de las artistas femeninas de referencia en la escena pop-rock internacional.

SOBRE ALANIS MORISSETTE

Desde 1995, Alanis Morissette ha sido una de las cantautoras y artistas más influyentes de la época contemporánea. Su música profundamente expresiva y sus actuaciones han conseguido una gran aclamación de la crítica y siete premios Grammy. El álbum de Morissette de 1995 “Jagged Little Pill”, fue una obra maestra que cambió el sonido del pop a nivel internacional. A este éxito le siguieron nueve álbumes más, tan eclécticos como aclamados. Ha contribuido musicalmente a numerosas producciones cinematográficas y ha actuado tanto en cine como en televisión. Fuera del entretenimiento, es una activista comprometida, enfocándose especialmente en el empoderamiento femenino y en el bienestar espiritual, psicológico y físico.

En 2016, Alanis lanzó Conversation with Alanis Morissette, un pódcast mensual de conversaciones con líderes de opinión, autores, médicos, educadores y terapeutas, abarcando un amplio abanico de temas psicosociales, desde la espiritualidad hasta el desarrollo personal y el arte. En 2019, Jagged Little Pill: The Musical debutó en Broadway, en el Teatro Broadhurst de Nueva York, y fue nominado a quince premios Tony. En 2020, Alanis lanzó su noveno álbum de estudio “Such Pretty Forks In The Road”, con críticas muy favorables, seguido por un álbum de meditación llamado “The Storm Before The Calm” en 2022.

Tras la pandemia, Alanis hizo un regreso triunfal a los escenarios con una gira masiva, agotando las entradas en Estados Unidos, Canadá, Europa, Sudamérica y Asia. Su gira más reciente, Triple Moon Tour, de 35 fechas, vendió más de 600.000 entradas este verano, impresionando al público en recintos llenos en toda Norteamérica.

FECHAS GIRA 2025

Viernes 21 de marzo, Buenos Aires, Argentina - Lollapalooza Argentina Sábado 22 de marzo, Santiago de Chile - Lollapalooza Chile Martes 25 de marzo, Lima, Perú - Costa 21 Jueves 27 de marzo de 2025 Bogotá, Colombia - Estereo Picnic Sábado 29 de marzo, São Paulo, Brasil - Lollapalooza Brasil Domingo 30 de marzo - Curitiba, Brasil - Pedreira Paulo Leminski Miércoles 11 de junio - Bergen, Noruega - Bergenfest Viernes 13 de junio - Kværndrup, Dinamarca - Heartland Festival Domingo 15 junio - Estocolmo, Suecia - Gröna Live Martes 17 de junio - Berlín, Alemania - Zitadelle Spandau Jueves 19 de junio - Polonia, Varsovia - COS Torwar Sábado 21 de junio - Praga, República Checa - Metronom Festival Domingo 22 de junio - Codroipo (Udine), Italia - Villa Manin Martes 24 de junio - Esch-sur-Alzette, Luxemburgo - Rockhal Miércoles 25 de junio - Ámsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome Domingo 29 de junio - Dublín, Irlanda - Malahide Castle Lunes 30 de junio - Belfast, Reino Unido - Ormeau Park Miércoles 2 de julio - Cardiff, Reino Unido - Castillo de Cardiff Viernes 4 de julio - Lytham, Reino Unido - Lytham Festival Sábado 5 de julio - Glasgow, Reino Unido - OVO Hydro Miércoles, 9 julio 2025 A Coruña, España - O Gozo Festival Sábado, 12 de julio de 2025 Barcelona, España - Cruilla Festival