Abandono masivo de caballos en Alzira

Campanilla era el último caballo abandonado que fue trasladado a las instalaciones de la protectora con la que el consistorio tiene contratado el servicio de recogida de equinos y qué, dadas las condiciones en las que aparecía, falleció a los pocos días.

Los caballos que se abandonan suelen tener avanzada edad o precarias condiciones, por lo que ya no resultan útiles a sus dueños. Además, la plataforma animalista de Alzira recalcamos la dificultad de identificar estos abandonos al carecer los animales de chip.

Según se ha hecho público por parte de la concejalía de bienestar Animal de Alzira, mínimo se abandona un caballo al mes, cifras que la plataforma calificamos como "preocupantes" pidiendo que se tomen todas las medidas oportunas para evitar que esta situación continúe.

Lógicamente, nuestra plataforma está en contra del uso de animales y ya estamos viendo que las víctimas son al tiempo abandonadas tras hacerse mayores o tener alguna dificultad derivada de su explotación.

Donde hay que poner la raíz es en el uso, pues si no se permitiera la explotación de los animales, nada de esto pasaría porque sus intereses no son ni ser montados ni cargar peso ni tirar de carros ni lo que ellos llaman trabajar el campo.



La mayoría de medios, pese a ser esta vez casos tan claros de abandono de animales, tampoco nos han dado voz ahora porque realmente no están para informar, son satélites mediáticos vendidos a unos intereses muy concretos.

Apunt sí que me llamó para participar en un programa que hacen por la tarde y me desplacé a Alzira, pero intervine en directo un minuto o dos mientras que habían grabado a una persona de las que usa caballos para lo que ellos llaman "trabajar" y él pudo explicar todo lo que quiso normalizándose así el uso de los animales además de que nadie nos avisó de lo que había dicho para darnos tiempo y desmontar esos nulos argumentos.

ANIMALES VÍCTIMAS DE LA ESCLAVITUD

Hay gente que dice amar a los animales, pero les gusta verlos encerrados. Eso no es amor, sino interés en los animales según el beneficio egoísta que te aporten.

Es el caso de la hípica, de los zoos, de los acuarios, de los delfinarios y cualquiera de las causas donde los animales son víctimas del especismo.

Los que tienen caballos y los "cuidan" siempre dicen lo mismo: «Mis animales están bien cuidados, comen bien y están sanos».

Curiosamente, eso es justo lo mismo que decían hace siglos los que tenían esclavos.

Aunque no todos los casos son iguales, siendo que el problema verdadero está en el uso y en ver a los animales como cosas, podemos generalizar diciendo que los dueños de los caballos y los dueños de esclavos ven a los caballos y a los esclavos de la misma forma.

Desde su punto de vista, los caballos y los esclavos son animales que pueden tener dueño y que, por tanto, están al servicio del propietario. Los caballos, como los esclavos, están obligados a hacer lo que se les pide, cuando se les pide, y no son libres de salir, de entrar o de correr cuando lo deseen.

La mayoría de los caballos pasan más tiempo encerrados en su jaula que en un lugar suficientemente grande para correr a su antojo.

Pasan el día encerrados, esperando a que alguien los saque un rato y, cuando lo hacen, normalmente es para un paseo corto o para cargar con uno o varios humanos en el mejor de los casos.

En otras ocasiones, se ven obligados a tirar de pesados carros y carretas durante largas jornadas.

La montura y las riendas también suelen provocar heridas y, en todo caso, ¿quién querría vivir con ellas a la fuerza? Los caballos son animales dóciles y el ser humano abusa de esa cualidad.

¿Cuál es el motivo por el que se siguen permitiendo anacrónicos eventos como el tiro y arrastre o cualquier otro acto donde se usan animales?

Por supuesto, cuando los animales pierden la condición física que les permite competir, o cuando los dueños se cansan y no quieren gastar más en cuidar a sus animales, estos son enviados directamente al matadero o abandonados como vemos constantemente en Alzira y siendo que mantener un caballo es caro, las protectoras de animales y santuarios hacen mucho más de lo que pueden, pues normalmente no reciben ayuda más que de gente solidaria.

Si de verdad te importan los caballos y el resto de animales, para aprender realmente sobre ellos, sus necesidades, su inteligencia y lo felices que pueden llegar a ser cuando se respetan sus derechos, te recomiendo seguir páginas como "santuario compasión animal".

En estos lugares, cada animal tiene una triste historia detrás que no se volverá a repetir y hasta el final de sus días serán respetados.

En cualquiera de los usos que se haga de los caballos o cualquier animal, su voluntad e intereses siempre son ignorados, además de que sus necesidades físicas y emocionales nunca son tenidas en cuenta.

REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE ALZIRA

Por otra parte, la plataforma recordamos que tenemos pendiente una reunión con el Ayuntamiento para abordar el control ético de jabalíes y otras cuestiones como esta, además de resaltar la importancia de una educación antiespecista desde la infancia.



Los métodos que suelen emplearse respecto a los jabalíes son crueles, caros e inútiles frente a los éticos y efectivos que planteamos.

Ante los medios que nos han querido dar voz, la bióloga de la plataforma animalista de Alzira, Rosa Más, ha dejado claro que «desde nuestra plataforma animalista siempre rechazamos cualquier solución que implique matar animales» y apunta que métodos comunes como cazarlos con jaulas para después sacrificarlos «además de inaceptable desde la ética más básica, ni siquiera es una solución eficiente, todo lo contrario».

En ese sentido, explica que en los grupos de jabalís existe una hembra que controla la reproducción de todo el grupo, la matriarca.

«Emite unas feromonas que inhiben la reproducción de otras hembras», explica.

Por ello, «si esa matriarca es eliminada, se descontrola la reproducción de todo el grupo; las hembras que estaban inhibidas, entran en celo y empiezan a reproducirse, lo que significa muchas más hembras reproductoras, más camadas y más numerosas. En cualquier caso, la pérdida de individuos en un grupo provoca que los supervivientes se reproduzcan a mayor velocidad para recuperar la población», indica.

Otra de las cuestiones que apunta Más es que la instalación de puntos de alimentación para ser cazados «fideliza a los animales» que «se acostumbran al entorno humano y a no tener que buscar el alimento, lo que provoca el acercamiento a los núcleos urbanos».

"Tenemos un problema de base», reclama la bióloga, «porque el problema es que no sabemos cuál es el problema, no sabemos si hay superpoblación real, entendida como un número de animales que el ecosistema no puede asumir, si se trata de familias transeúntes o de comunidades residentes, no sabemos si hay un grupo que se ha desequilibrado», asegura, por lo que reclama que «se realice un estudio pormenorizado de por qué están ahí, no solamente si hay más o menos, caracterizado las poblaciones" y zanja reclamando que "en muchas ocasiones, son los propios cazadores los que en las granjas cinegéticas crían a estos animales para después soltarlos y cazarlos a tiros con mayor facilidad, pues son prácticamente animales domésticos.

PROTECCIÓN DE LOS CABALLOS

«Colocar a los caballos en un ambiente que les resulta hostil, pues el entorno humano nada tiene con su medio natural, ya les supone un gran sufrimiento psicológico» explica en este caso sobre los caballos la bióloga de la plataforma, Rosa Más, en referencia al griterío, abundancia de gente, cierto escándalo o lugares a los que no están acostumbrados los caballos, sumándose el ambiente adverso o las elevadas temperaturas.

«Los caballos son animales gregarios que, cuando se les permite, viven en manada liderados por una yegua y desarrollando un alto grado de complejidad social, hasta tal punto necesitan la compañía de otros individuos que existen santuarios de animales exclusivamente dedicados a los equinos; por tanto, el hecho de domesticarlos ya les hace depender de los humanos y altera su comportamiento, impidiendo su correcta evolución, siendo esta una de las cuestiones que queremos abordar desde la plataforma animalista de Alzira más en profundidad, pues estamos en contra de cualquier entretenimiento que implique el uso de animales. Además, el hecho de que estos y otros animales hayan sido excluidos de la ley de protección Animal no tiene el menor rigor científico», reclama la bióloga.

Por último, señala que "los caballos son considerados como recursos, ya sea herramientas o medios de transporte; en consecuencia, se les abandona como trastos inútiles cuando dejan de servir al interés humano. Es la misma desconsideración que se tiene hacia todos los animales y que se deriva del especismo".

Un nuevo estudio de la Universidad de Nottingham Trent (NTU) ha encontrado evidencia de que los caballos pueden ser más inteligentes de lo que se creía, mostrando habilidades para adaptarse a cambios en las reglas cuando se les presenta un juego basado en recompensas.

Por lo tanto, la plataforma reclamamos que se tomen todas las medidas para evitar estos abandonos y para acabar con la normalización del uso de animales, pues la base del problema está en ver a los animales como cosas qué es lo que la RAE define como especismo: discriminación por especie a los animales.

Igualmente, tenemos reuniones solicitadas con el Ayuntamiento de Alzira y en Burjassot donde recientemente hemos creado también la plataforma animalista y hemos solicitado reunirnos con la concejalía de bienestar Animal para ver en qué aspectos podíamos aportar y hemos pedido que se dejen de utilizar también caballos en la bendición de los animales a la par de que desde nuestra preocupación por la urgencia climática que atravesamos por culpa de las actividades humanas, hemos pedido también una reunión con la concejala de Medio ambiente.

Como no empecemos a contar verdades a las niñas y niños, van a tener un futuro muy negro porque todo el mal que estamos haciendo a los animales y a nuestra tierra nos está viniendo devuelto y cada vez va a ser peor.



También recordamos el sufrimiento de los caballos usados en las sanguinarias corridas de toros y te recuerdo que puedes firmar en tu zona más cercana de manera presencial o con firma digital la importantísima iniciativa noesmicultura.org.

En la web de la Fundación Igualdad Animal también puedes firmar la petición para acabar con la industria de la carne de caballo, qué tanto escandaliza la gente como si comer vacas, peces o cerdos no fuera lo mismo e igual de innecesario.

Lo cierto es que no necesitamos usar a los animales en ningún fin y te recomiendo seguir la página indicada del santuario de animales, además de que mi página de activismo en redes sociales es "Diego Nevado Martínez" la cual puedes seguir para aprender de antiespecismo y puedes escribir ahí si quieres formar parte del activismo que tenemos en Valencia ciudad, Alzira, Burjassot y otros pueblos como Alfafar donde su alcalde abusa del poder mostrando comportamientos antidemocráticos contra las personas que ejercemos el derecho legítimo a protestar por lo que creemos justo, el fin de los eventos taurinos callejeros que permiten.

Si de verdad nos importan los caballos o cualquier especie animal, lo que hay que hacer es dejar de verlos como esclavos y empezar a verlos como individuos, excluyendo cualquier uso de los mismos.