Riot Games comparte un nuevo trailer de la serie Arcane y contenido que llegará a todos sus juegos

Todos los títulos de la desarrolladora de California recibirán contenido inspirado en la segunda temporada de Arcane para celebrar su estreno. Junto a Virgin Music Group, Riot Games ha presentado el nuevo single de la serie 'Come Play' de Stray Kids, Young Miko y Tom Morello Para celebrar la segunda temporada de Arcane, League of Legends, Teamfight Tactics (TFT), League of Legends: Wild Rift (Wild Rift), VALORANT y Legends of Runeterra recibirán contenido relacionado a lo largo de los próximos meses.

"Muchos equipos de Riot han trabajado codo con codo para hacer del lanzamiento de Arcane una experiencia de la que los fans puedan disfrutar en todos nuestros juegos. Nos morimos de ganas de ver qué os parecen la serie y el resto de sorpresas que están por venir", destaca Marc Merrill, cofundador y director de producto de Riot Games.

Ambessa Medarda, general noxiana e imponente madre de Mel que ya conocimos en la primera temporada, llegará a League of Legends, TFT, Wild Rift y Legends of Runeterra.

En League of Legends, los jugadores tendrán la oportunidad de jugar en el Puente del Progreso durante una actualización temática para el modo ARAM inspirada en Arcane. League of Legends también introducirá un aspecto de un nivel completamente nuevo, el nivel exaltado, que permitirá a los jugadores experimentar la historia de Jinx en Arcane. Durante este periodo, se lanzará más contenido cosmético, como un aspecto de Vi camorrista de Arcane que ha aparecido en los tráileres de la segunda temporada y un golpe final al nexo inspirado en Jinx.

"La primera temporada de Arcane supuso una gran oportunidad de profundizar en el mundo de Runaterra, expandir nuestras fronteras narrativas, explorar la espectacular animación de Fortiche, incorporar nueva música y esconder un par de secretos para los fans de LoL más entregados. La segunda temporada desarrollará aún más este universo", afirma Christian Linke, cocreador y director de Arcane.

TFT se vestirá de los colores de Arcane para su decimotercer set, que contará con una selección de campeones exclusivos de la serie, como Powder, así como con mecánicas y atributos inspirados en los episodios. Además, se lanzará una serie de contenido cosmético basado en Arcane para TFT, entre el que los jugadores encontrarán nuevas arenas y estrategas como Caitlyn chibi. Se irán anunciando más a lo largo del año. Por otro lado, TFT también celebrará la ocasión con el modo de juego experimental Desafíos de Relogelio, que regresará en la primera versión del nuevo set y ofrecerá tanto a veteranos como a recién llegados la oportunidad de explorar las novedades en un contexto más relajado.

En Wild Rift, Singed y Warwick recibirán actualizaciones para su experiencia de juego. Heimerdinger, que ya se había anunciado con anterioridad, ya está disponible en el juego.

Un nuevo paquete temático de Arcane está ya en camino a la tienda de VALORANT.

Warwick se unirá a Ambessa en El camino de los campeones de Legends of Runeterra.

El 11 de noviembre, 2XKO, el nuevo juego de lucha de Riot, compartirá un adelanto actualizado de Jinx de cara al lanzamiento oficial, que está planeado para 2025.

Y, además de todo lo que hay planeado para el catálogo de juegos de Riot Games, una nueva colección de merchandising físico estará disponible a medida que se vaya acercando el estreno de la segunda temporada, el 9 de noviembre. Pronto será posible hacerse con maquillaje de Fenty Beauty, ropa de Uniqlo y BlackMilk, artículos coleccionables de Funko y Tokidoki, y un montón de merchandising más, como figuras, ropa y productos musicales.



La desarrolladora ha presentado además el trailer más reciente de la serie, que cuenta con el segundo single de la banda sonora de la segunda temporada de Arcane, Come Play de Stray Kids, Young Miko y Tom Morello. Riot Games lanza este nuevo tema en colaboración con Virgin Music Group. Se puede escuchar aquí.



La segunda temporada de Arcane se estrena en Netflix este 9 de noviembre y contará con tres actos. El primero se estrena ese mismo día, mientras que el segundo estará disponible el 16 de ese mes, y se podrá disfrutar del último el 23 de noviembre. La serie de animación, una de las que más éxitos ha cosechado en la historia de Netflix, es una creación de Christian Linke y Alex Yee. Entre los productores ejecutivos se encuentran Linke, Marc Merrill y Brandon Beck. Fortiche Production se encargó de dirigir y producir la animación de Arcane bajo la supervisión de los fundadores de la empresa, Pascal Charrue y Arnaud Delord.